CAPPOTTO GRIGIO: LUNGO O CORTO? QUALE ACQUISTARE?

Le collezioni di cappotti Autunno Inverno sono ricchissime di cappotti grigi. Dal grigio chiaro al grigio scuro, il cappotto grigio (in lana o in tessuti sintetici ugualmente caldi) è un must have assoluto e rappresenta una valida alternativa al solito nero o al cappotto cammello. Tanti i modelli tra cui poter scegliere, sia per chi è alla ricerca di un cappotto grigio corto che per chi preferisce il cappotto grigio lungo. Il caban doppiopetto va per la maggiore, affiancato dal cappotto vestaglia grigio se si vuole avere nell’armadio un cappotto grigio donna elegante e dal gusto più classico. Per un look particolare e stiloso, via libera invece ai cappotti in ecopelliccia come un morbidissimo cappotto Teddy grigio.

Credits: Foto Adobe Stock | Petro

Abbiamo selezionato 10 modelli di cappotto grigio, diversi tra loro per mood, stile e vestibilità e appartenenti a varie fasce di prezzo. Pronte a scoprirli insieme a noi? Allora, iniziamo subito.

IL CAPPOTTO GRIGIO CORTO PER LOOK CASUAL MA RICERCATI

Il cappotto corto è un must, se scelto in grigio, è l’ideale per completare look easy, da tutti i giorni ma al tempo stesso curati e cool. Tanti i modelli tra cui scegliere, a partire dal cappotto corto con colletto e bottoni. Dal mood vagamente bon ton, è l’ideale per chi è alla ricerca di un cappotto grigio avvitato e aderente che metta in risalto la silhouette.

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I cappotti corti, in linea generale, sono i più adatti alle petite ovvero a chi ha una fisicità minuta e non è troppo alta. A seconda del gusto personale ci si può destreggiare tra un’infinità di modelli. Il cappotto corto grigio monopetto, per esempio, è un evergreen intramontabile ed è uno dei più versatili in assoluto.

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CHIARO O SCURO, IL CAPPOTTO GRIGIO SI RIVELA UN MUST DELL’AUTUNNO INVERNO 2024

Per uno stile più classico, puntate sul cappotto corto grigio con cintura modello vestaglia. Anche la scelta in termini di nuance è molto ampia quando si tratta di cappotti grigi. Si spazia dal grigio chiaro, come il grigio perla per esempio, al grigio antracite scuro.

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CABAN DOPPIOPETTO E TEDDY CORTO TOTAL GREY SONO DI GRANDE TENDENZA

L’Inverno è la stagione del grigio. Ce lo hanno confermato le passerelle e continuano a farlo i feed dei social complici gli scatti condivisi dalle fashioniste di tutto il mondo. La palette dei grigi sta vivendo un momento di grande popolarità e lo stesso sta avvenendo per un modello di cappotto in particolare: il caban doppiopetto.

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Si tratta, anche in questo caso, di un modello di cappotto corto, di ispirazione militare e dalle linee generalmente oversize. Il caban grigio si presta a molteplici abbinamenti: sta benissimo con un look total grey, giocando con le varie sfumature di grigio, ma anche con il nero, i colori neutri chiari e perfino con tocchi di colore più brillanti.

Un altro modello di cappotto corto grigio da non sottovalutare è il Teddy. Molti brand propongono cappotti grigi in ecopelliccia super cozy, caldi, morbidi e avvolgenti. Questi possono essere indossati sia in modo più chic che in chiave casual e sportiva abbinati a sneakers, scarpe invernali e anfibi.

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CAPPOTTO GRIGIO LUNGO DONNA: L’ALTERNATIVA EASY ED ELEGANTE AL SOLITO NERO

Procediamo con alcune proposte per chi proprio non sa rinunciare al cappotto lungo. Risulta sempre molto elegante, arriva almeno al ginocchio e, in alcuni casi, quasi fino ai piedi. Il cappotto grigio lungo si conferma anche per questa stagione una valida alternativa al cappotto nero. Rende subito l’outfit più luminoso, soprattutto se scelto in una nuance molto chiara come quella qui sotto.

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La scelta in termini di modelli, anche in questo caso, è davvero ricca. I cappotti grigi ampi e morbidi andranno per la maggiore in Inverno, con o senza cintura in vita.

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Non mancano, però, le alternative per chi preferisce un cappotto grigio lungo avvitato e aderente. A tal proposito, sono molto graziosi e femminili i cappotti leggermente a ruota e plissettati.

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TEDDY COAT LUNGO GRIGIO E FANTASIE MÉLANGE PER LOOK PARTICOLARI

Se volete sfoggiare un look originale ma non ve la sentite di osare con i cappotti leopardati, scegliete il vostro cappotto in grigio ma optate per un modello particolare. Abbiamo già parlato del cappotto Teddy in versione corta, ma è il Teddy coat lungo il più ambito e amato dalle appassionate di moda. Il cappotto grigio lungo Teddy è un’autentica coccola di stile: vi sentirete al caldo e avrete un look impeccabile.

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IL GRIGIO MÉLANGE PER CHI AMA I LOOK RICERCATI E PARTICOLARI

Sono molto particolari anche i cappotti in grigio mélange, con trame nei toni del grigio, del bianco e del nero. Il cosiddetto cappotto donna sale e pepe ha un twist ricercato e non passerà mai di moda, quindi è un ottimo investimento per la stagione invernale.

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Via Giphy

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione di modelli per aiutarvi nella scelta del cappotto grigio ideale. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete individuato il cappotto grigio giusto per voi? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!