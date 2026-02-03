TUTTI PAZZI PER LA CHEESECAKE GIAPPONESE

Si chiama Cheesecake Giapponese ma, a conti fatti, tutto è meno che una vera cheesecake. Dettagli, a quanto pare, perché la ricetta è diventata virale nel giro di brevissimo tempo. Prevede l’utilizzo di pochissimi ingredienti: yogurt (preferibilmente yogurt greco), biscotti e caffè. Viene presentata come ricetta fit ma, in realtà, specialmente se rivisitata non lo è. Gustosa e sicuramente veloce da preparare, rappresenta comunque una buona idea se si desidera fare una colazione o una merenda sfiziosa.

Credits: @doris.krcelic Via Instagram

Difficile non averne sentito parlare perché, in questi giorni, è letteralmente ovunque. Ci riferiamo alla cosiddetta Cheesecake Giapponese, ricetta (a dire la verità molto semplice) diventata virale sui social. Pronte a saperne di più? Iniziamo.

CHEESECAKE GIAPPONESE: LA RICETTA CHE STA FACENDO IL GIRO DEL MONDO

La Cheesecake Giapponese o Japanese Cheesecake è ovunque. In tanti (anzi tantissimi) si stanno cimentando nella preparazione di questa ricetta che, in modo quasi inspiegabile, sta spopolando.

Ma procediamo con ordine. Di cosa si tratta? Anche se il nome può trarre inganno, non è una vera e propria cheesecake. A parte l’utilizzo dello yogurt, infatti, non ci sono punti in comune tra le due ricette. Il trend è nato in Giappone e, in poche settimane, ha monopolizzato i social.

La ricetta è molto semplice e veloce da preparare. Di fatto servono solo yogurt (meglio se greco), biscotti e caffè. I biscotti vanno inzuppati nel caffè, un po’ come si fa quando si prepara il Tiramisù, e poi infilati verticalmente nel vasetto di yogurt. A questo punto basta rimetterlo in frigo, lasciandolo per almeno 30 minuti. C’è chi consiglia di far riposare la Cheesecake Giapponese per tutta la notte: in questo modo i biscotti diventano morbidi, al cucchiaio, e lo yogurt da acidulo diventa dolce.

Credits: @niks_lifeonaplate Via Instagram – Un vero e proprio dessert al cucchiaio





QUALI SONO LE RAGIONI DI QUESTO INCREDIBILE SUCCESSO?

Difficile capire perché questa ricetta stia creando così scalpore. Non è per l’esclusività o la particolarità – come accaduto per la cioccolata Dubai, per esempio, che era diventata introvabile – né per la sua bontà, perché diciamolo non è niente di speciale.

Forse, però, è proprio questo il segreto. Si prepara in pochissimo tempo, senza dover pesare gli ingredienti e senza doversi affannare per trovarli. Si tratta di un food hack, un trucchetto che sfrutta l’effetto sorpresa – anche se abbastanza prevedibile! – di uno yogurt che si trasforma senza sforzi in dessert.

Viene, inoltre, presentata come ricetta fit, proteica e ipocalorica, un ulteriore valore aggiunto. Attenzione, però: basta esagerare con i biscotti per ottenere un dolce che non è poi così leggero, sicuramente gustoso ma di certo non dietetico.

Credits: @seethatgraze Via Instagram – I biscotti si ammorbidiscono e danno sapore allo yogurt

SUI SOCIAL SPOPOLANO LE RIVISITAZIONI

Un altro elemento da non sottovalutare è la possibilità di personalizzare la ricetta della Cheesecake Giapponese, aggiungendo gli ingredienti che si preferiscono.

Credits: @marmelade_und_mehr Via Instagram – Una delle tante varianti personalizzate di questa ricetta

Pensiamo a una spolverata di cacao, a una pioggia di frutti rossi, al burro di arachidi o al caramello. C’è anche chi aggiunge una banana tagliata a rondelle, per rendere il tutto più nutriente e sostanzioso. Insomma, ci si può sbizzarrire.

Credits: @cafe.cindy Via Instagram – Con la banana per una colazione ancora più nutriente

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sulla Cheesecake Giapponese, ricetta virale del momento. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne epnsate? L’avete già provata? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!