COSA FARE A SAN VALENTINO? COME FESTEGGIARE IL PROPRIO AMORE

Cosa fare a San Valentino è la domanda a cui tutti gli innamorati vorrebbero poter dare una risposta, che sia originale e particolare. Non è sempre facile sapere dove andare a San Valentino e come festeggiare, soprattutto perché di idee ce ne sono a bizzeffe e molte sono già viste e riviste. Non è detto che organizzare qualcosa di romantico e acquistare uno dei migliori regali San Valentino sia una “sconfitta”: c’è chi adora rimanere sul classico anche in quest’occasione. E perché non aggiungere anche un dono delle nuove collezioni San Valentino beauty? Se il partner è appassionato del mondo della bellezza lo farà felice.

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Il 14 febbraio si avvicina inesorabile, quindi, se non volete farvi trovare impreparati, meglio scoprire subito cosa fare a San Valentino con la propria dolce metà. Le idee originali non mancano, ma scopriremo anche qualche classico che fa sempre piacere, come una cenetta romantica. Via col post!

COSA FARE A SAN VALENTINO? 8 IDEE DA CUI PRENDERE ISPIRAZIONE

Ci sono tanti modi, più o meno originali, tra le cose da fare a San Valentino, dove andare, le mete più romantiche e interessanti, ma anche momenti “semplici” da vivere insieme, da una cena a una serata al cinema. Vediamo allora insieme ben 8 idee su come trascorrere San Valentino sotto il segno dell’amore.

#1 CENA ROMANTICA A CASA

Se avete la fortuna di poter passare insieme la festa degli innamorati vi starete chiedendo come festeggiare San Valentino a casa. Ovviamente la prima idea che salta in mente è organizzare una cena romantica per la vostra dolce metà, creando un’atmosfera intima e rilassata. Potreste pensare, per esempio, di abbassare le luci accendendo candele profumate.

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Altro ingrediente imperdibile per la vostra cena di San Valentino a casa potrebbe essere un dolce golosissimo, come una torta cioccolato e fragole. Potreste acquistare anche una fontana di cioccolato, dove immergere la frutta che preferite.

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Per accendere l’atmosfera non dimenticate una playlist di canzoni romantiche oppure le melodie che fanno da colonna sonora alla vostra storia d’amore. Un consiglio spassionato: pochi ci pensano, ma anche cucinare insieme a San Valentino è un modo per festeggiare il 14 febbraio al meglio, visto che stare ai fornelli aumenta la complicità e la connessione con il partner.

#2 CENA DI SAN VALENTINO IN RISTORANTI ROMANTICI O IN AGRITURISMO

Nella vostra città, siamo sicure, ci saranno tantissimi ristoranti che organizzano cene a tema San Valentino. Menù pensati per una serata romantica, con piatti golosi e anche ingredienti afrodisiaci per accendere la passione all’ennesima potenza.

una cena a due al ristorante è sempre una buona idea

E se da voi non c’è nulla, cercate nei paesi più vicini. Se non avete intenzione di cucinare, ma piuttosto distendervi e assaporare ottime pietanze, non dovrete far altro che compiere una “ricerca territoriale” per trovare il posto giusto, che sia uno dei ristoranti romantici che più adorate o un agriturismo San Valentino, che propone prodotti km0, sani e bio.

Inoltre non mangerete solamente ma probabilmente entrerete in un posto magico, dove ci saranno allestimenti tematici, a cominciare dai classici palloncini rossi a forma di cuore.

Forse, nei posti dove andare a mangiare a San Valentino godrete anche di un intrattenimento musicale, con live band chiamate proprio dal locale, per creare una splendida atmosfera.

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#3 WEEKEND ROMANTICO PER SAN VALENTINO: UNA FUGA ROMANTICA

Che ne dite di partire per qualche giorno insieme, senza stress e intromissioni di persone esterne alla coppia? Ci sono tante mete dove dirigersi, posti da vedere, che potrete scegliere insieme o personalmente, così da sorprendere il partner.

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DOVE ANDARE A SAN VALENTINO IN ITALIA?

Dove andare a San Valentino in Italia? Potete vivere insieme l’emozione del primo appuntamento, scegliendo un’esperienza adrenalinica. Provate a scegliere uno dei tanti parchi divertimenti in Italia e salire sulle attrazioni più pericolose!

In alternativa ci sono città romantiche per eccellenza, come Venezia ma anche Verona. E che dire dell’immensità di Roma capitale? Una buona idea è anche fare un salto in Sicilia, tra i colori di questa isola magica, dove il mare è splendido anche d’inverno e lo street food vi conquisterà!

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DOVE ANDARE A SAN VALENTINO IN EUROPA?

E dove andare a San Valentino in Europa? Anche in questo caso ci sono diverse mete dove recarsi. Scegliete qualcosa di pratico, optando per dei voli che partono all’aeroporto più vicino, oppure da raggiungere col mezzo più veloce, così da non “sprecare tempo”.

Parigi resta la capitale dell’amore, ma non sono da meno le città spagnole di Madrid e Barcellona, la meraviglia di Londra con i suoi quartieri senza tempo, ma anche città dell’est, come Budapest vi lasceranno senza fiato.

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#4 TERME SAN VALENTINO: UNA PROPOSTA DI BENESSERE

Ci sono moltissime terme, anche day spa, vicino e lontano casa. Potete trascorrere un weekend lungo all’insegna del benessere o magari solo qualche ora, di solito almeno due o tre, procedendo con un massaggio di coppia e percorsi insieme.

Qui un elenco delle migliori terme in Italia da non perdere d’inverno. Probabilmente, una volta scelta la vostra preferita, scoprirete anche diverse offerte spa per San Valentino.

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#5 CACCIA AL TESORO DI SAN VALENTINO: TRA LE SORPRESE PIÙ APPREZZATE

Tra le migliori sorprese di San Valentino troverete anche un’idea molto originale, in genere fatta e finita, che è la caccia al tesoro.

Effettuando una ricerca in rete vi imbatterete in diverse soluzioni già pronte all’uso, da proporre al partner. Una caccia al tesoro per San Valentino che lui, o lei, non si aspetterà.

#6 SERATA GIOCHI DI SAN VALENTINO: UN’ALTERNATIVA NON CONVENZIONALE

Se amate giocare coi giochi di società, con le carte e altri tipi di intrattenimento ludico, allora organizzate dei giochi per San Valentino. Anche in questo caso il web e gli shop online ci consigliano diverse proposte, anche piccanti.

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#7 UNA ROMANTICA E GOLOSA COLAZIONE DI SAN VALENTINO

Se l’idea di mangiare insieme vi appassiona, ma ritenete che una cena sia troppo impegnativa o comunque difficile, allora optate per una più dolce e calma colazione di San Valentino.

Potete prepararla con le vostre mani oppure consumare nel vostro bar preferito. Ricordatevi solo di prendervi del tempo per passare questo magico momento con calma, parlando e guardandovi negli occhi, scambiandovi coccole, come fosse la prima volta.

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#8 SAN VALENTINO AL CINEMA: I FILM PIÙ ROMANTICI IN USCITA

ci sono tanti film bellissimi da vedere in coppia

Infine un’idea che, da sempre, piace molto agli amanti del cinema. Che ne dite di andare a vedere uno dei film in uscita in questa ricorrenza?

Trascorrere San Valentino al cinema è molto usuale ma è anche un bel modo per ritagliarsi del tempo in due, riposarsi e guardare qualcosa di bello e piacevole. E poi ricordate che c’è sempre il dopo film!

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2) IDEE PER UNA TORTA DI SAN VALENTINO

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Via Giphy

Ragazze e ragazzi, anche per oggi è tutto. Cosa ne pensate di queste idee per passare insieme San Valentino? Voi avete già in mente cosa farete in quest’occasione con la vostra dolce metà? Aspettiamo di leggere la vostra nei commenti sui nostri social, un saluto dal TeamClio!