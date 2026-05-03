SI PUÒ SISTEMARE UN ROSSETTO GIÀ APPLICATO?

Non è così raro: può succedere di applicare un rossetto ma di non rimanere soddisfatte dalla resa sulle nostre labbra. In alcuni casi è necessario sistemare un rossetto già applicato perché, per esempio, non si sposa bene come avevamo pensato con il resto del make-up. Per fortuna esistono alcuni trucchetti per sistemare il rossetto e possono aiutarci ad agire su più fronti. Si può rendere un rossetto più freddo o caldo, ma anche cambiarne il finish rendendolo così opaco oppure lucido (in quest’ultimo caso, i lipgloss colorati sono la svolta). Non serve struccare tutto e ricominciare per sistemare un rossetto applicato ma che non piace: seguiteci fino in fondo per scoprire come fare in modo furbo e veloce.

Credits: Foto di Adobe Stock | deagreez

Non ci voleva proprio, ma è successo: avete applicato un rossetto ma non siete soddisfatte di come vi sta oppure non pensate che “leghi” bene con il resto del trucco. Come fare? Non siamo obbligate a struccare tutto (con il rischio di rovinare anche la base make-up), ma possiamo agire su più fronti per risolvere la maggior parte dei problemi. Ve lo spieghiamo nel post di oggi, seguiteci qui sotto per sapere nel dettaglio come sistemare un rossetto già applicato che non vi piace!

SISTEMARE UN ROSSETTO APPLICATO TROPPO SCURO

Se il problema con il vostro lipstick è che avete applicato un rossetto troppo scuro e volete schiarirlo senza struccarsi, la soluzione è a portata di mano.

SI PUÒ SCHIARIRE UN ROSSETTO SCURO SENZA TROPPO SFORZO, SE SI SA COME FARE

Infatti tutto sta nello scegliere un rossetto più chiaro da applicare al centro delle labbra, andando a tamponarlo con le dita oppure sfumandolo delicatamente con un pennellino. Il trucco sta nel partire sempre dal centro e mai dai lati, a meno che non vogliate ricostruire un effetto alla Korean Lips (leggete il post che vi lasciamo linkato per capire meglio di cosa si tratta!).

Ovviamente, per un risultato più naturale possibile, optate per un rossetto della stessa “famiglia” di colori (per esempio se dovete schiarire un bordeaux, applicate al centro un rossetto rosso, se invece dovete modificare un marrone cioccolato optate per un nude nocciola e così via).

Credits: @makeupartist.nilima Via Instagram – Un esempio di come correggere un rossetto scuro puntando all’effetto ombré con colore più chiaro al centro o sul contorno labbra





Credits: @apropomakeup Via Instagram – Si può ottenere anche un bellissimo effetto molto strong e scenografico, come si nota dalla foto qui sopra

Ovviamente potete sempre schiarire un rossetto già applicato con un po’ del vostro correttore preferito: in questo caso basta picchiettare il vostro concealer al centro delle labbra dopo averlo scaricato sul dorso della mano e averlo prelevato con il polpastrello.

Per un effetto più naturale (e avere meno “stacco” con il rossetto applicato) potete mixarlo con il rossetto scuro stesso, in modo da schiarirlo e picchettare sulle labbra una sua versione già schiarita. Provare per credere!

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COME CAMBIARE IL COLORE DI UN ROSSETTO SENZA STRUCCARLO

Se, invece, volete proprio cambiare la tonalità del lipstick, allora i passi sono un po’ diversi. Per sistemare un rossetto già applicato andando a cambiarne il colore, dovete procedere così: prima di tutto dovete tamponare l’eccesso di prodotto con una velina, andando a concentrarvi dove possono esserci stati accumuli di prodotto, come ai lati della labbra.

Dopo aver fatto questo, andate a scegliere la vostra matita labbra preferita, e cominciate ad applicarla per bene sul contorno, sbordando un po’ verso l’interno. Concentratevi sugli angoli. Non abbiate paura di esagerare, perché lo step successivo prevede che andiate a sfumare la matita verso l’interno aiutandovi con un pennellino apposito.

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Ora il tocco finale prevede che applichiate un gloss colorato oppure una tinta labbra: meglio preferire quest’ultimo prodotto rispetto a un classico rossetto liquido, perché la sua texture è davvero ultra leggera e non va ad appesantire le labbra. Il nostro consiglio è quello di evitare, invece, un lip oil che andrebbe a sciogliere tutto il lavoro fatto!

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RENDERE OPACO UN ROSSETTO TROPPO CREMOSO E LUCIDO

Questo trucco per sistemare un rossetto già applicato è forse il più conosciuto di sempre, eppure c’è qualcuno che non lo ha mai provato o che non lo ha mai provato! Repetita iuvant, quindi eccoci qua: per rendere opaco un rossetto sulle labbra si procede con pochi e semplici step alla portata di tutti, molto veloci ed efficaci.

Prima di tutto si tampona l’eccesso con una velina: se ha più di uno strato, dividetela in modo che ne rimanga solo uno iper sottile.

Ora usate una seconda velina (sempre a uno strato) e applicate con un pennellino della cipria opacizzante in polvere libera, picchettando direttamente sulla velina. Et voila, il gioco è fatto!

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LA SISTEMAZIONE PIÙ FACILE È RENDERE IL ROSSETTO LUMINOSO CON UN GLOSS

Questa modifica è veramente immediata e semplicissima: per sistemare un rossetto già applicato che trovate troppo opaco è sufficiente usare un gloss per renderlo immediatamente più lucido e idratante.

IL GLOSS RENDE LUCIDO UN ROSSETTO MAT E PERMETTE DI CAMBIARNE ANCHE IL COLORE

Attenzione solo alla durata, che sarà ridotta: anche il lipstick no transfer migliore del mondo dopo qualche ora “cederà” vista la presenza del lipgloss. Se mettete al primo posto la comodità, però, è un compromesso che si può accettare, vero ragazze?

Natasha Denona, HY-GLOSS – Balsamo gloss colorato HY-BRID in Fresh Mauve. Prezzo: 32€ su sephora.it

Questo metodo aiuta anche a cambiare leggermente il colore del rossetto: se scegliete un gloss colorato riuscirete, quindi, a personalizzare al massimo ogni trucco labbra.

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Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post. E voi, sapevate già come cambiare la resa di un lipstick senza doverlo struccare? Vi capita mai di dover sistemare un rossetto già applicato? Se sì, avete tips da condividere con la community? Fateci sapere le vostre opinioni come sempre con un commento sui nostri social. Un abbraccio dal TeamClio!