COME SI USA LO SCRUB CUOIO CAPELLUTO E QUALE SCEGLIERE?

L’esfoliazione è uno step imprescindibile per un cuoio capelluto sano. A cosa serve? A detergere in profondità la cute ma anche a lenirla se necessario e a stimolare la crescita dei capelli. Accanto alle tante ricette per scrub capelli fatto in casa spiccano molti scrub per cuoio capelluto pronti all’uso, firmati dalle migliori marche specializzate nel settore haircare. Tanti gli scrub per cuoio capelluto da provare, prodotti validi e performanti adatti a qualsiasi esigenza. Tra i migliori si distinguono gli scrub cuoio capelluto di brand professionali come Aveda, Kérastase e Christophe Robin. Firmano referenze efficaci anche Collistar, Sephora e The Inkey List, per chi è alla ricerca di prodotti più economici.

Credits: Foto di Adobe Stock | Kepo

Lo scrub capelli e cuoio capelluto andrebbe usato regolarmente, con una frequenza di 1-2 volte alla settimana a seconda delle esigenze per godere appieno dei tanti benefici in termini di pulizia della cute e benessere delle lunghezze. La rosa di prodotti tra cui poter scegliere è davvero ampia e variegata. Si spazia dagli scrub cuoio capelluto professionali a quelli più economici. Pronte a scoprire con noi i migliori scrub cuoio capelluto? Iniziamo subito.

COME USARE LO SCRUB AL CUOIO CAPELLUTO: TIPS E CONSIGLI

Lo scrub per il cuoio capelluto è un prodotto che non dovrebbe assolutamente mancare nella haircare routine. Si presenta come un comune scrub, quindi con una texture granulosa, e agisce esattamente come lo scrub per il corpo, ossia esfoliando la cute per azione meccanica.

AIUTARSI CON UN MASSAGGIATORE PER CUOIO CAPELLUTO AMPLIFICA I BENEFICI

Basta massaggiare il prodotto su tutto il cuoio capelluto in modo uniforme usando i polpastrelli oppure, per un’azione più intensiva, con un apposito massaggiatore per cuoio capelluto (alle volte in dotazione).

Il trattamento va effettuato prima dello shampoo, anche se in commercio sono disponibili molti prodotti che non si limitano a esfoliare ma che possono essere utilizzati anche per la detersione.

SCRUB CUOIO CAPELLUTO GRASSO: LE PROPOSTE PURIFICANTI DI AVEDA, CHRISTOPHE ROBIN E NON SOLO

Tutte le marche specializzate in prodotti per capelli includono nella loro gamma uno scrub per il cuoio capelluto. Tra queste c’è Aveda, che firma uno dei migliori attualmente in commercio. Aveda Scalp Solutions è un trattamento esfoliante dall’azione rinforzante e purificante che rimuove praticamente all’istante il sebo in eccesso che si deposita sulla cute, così come i residui di prodotti per lo styling e le particelle inquinanti. Al 96% di derivazione naturale, è il prodotto ideale per la cute sensibile in quanto molto delicato.

Aveda, Scalp Solutions. Prezzo: 51,00€ su sephora.it





Per un’azione detox intensiva, la scelta giusta è Christophe Robin Scrub Lavant Purifiant. Con sale marino, è specifico per i capelli grassi con cute sensibile e funziona molto bene contro il prurito.

Christophe Robin, Scrub Lavant Purifiant. Prezzo: 42,45€ su lookfantastic.it

Collistar ha ampliato notevolmente negli anni la sua gamma haircare e ha recentemente aggiunto la linea capelli Attivi Puri. Tra i prodotti c’è anche lo Scrub Niacinamide, pensato per tutti i tipi di capelli e dall’azione seboequilibrante.

Collistar, Attivi Puri Scrub Niacinamide. Prezzo: 30,00€ su sephora.it

Tra i migliori scrub cuoio capelluto di sempre ci sono, senza alcun dubbio, quelli di Kérastase. Con sale marino, vitamina B6 e acido salicilico, Kérastase Scrub Energisant si rivolge a chi ha un cuoio capelluto grasso con tendenza alla forfora.

Kérastase, Scrub Energisant. Prezzo: 43,87€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Lascia la cute pulita e i capelli leggeri, provvedendo anche a creare volume alle radici. Da provare se i capelli tendono ad appiattirsi dopo lo shampoo.

GLI SCRUB PER IL CUOIO CAPELLUTO SECCO O IRRITATO DI OUAI, FABLE & MANE ED ESPA

Ovviamente, ragazze, esistono scrub per il cuoio capelluto di diverso genere, in grado di rispondere in modo mirato a varie esigenze. Continuiamo, per esempio, con OUAI e il suo St.Barts Scalp & Body Scrub. In questo caso si tratta di uno scrub da utilizzare sia sul corpo che sul cuoio capelluto. Profumatissimo, è uno scrub a base di zucchero che contiene probiotici e olio di cocco consigliato soprattutto a chi ha la cute secca.

OUAI, St.Barts Scalp & Body Scrub. Prezzo: 31,66€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Per la cute irritata che tende a desquamarsi, consigliamo Fable & Mane SahaScalp Wild Ginger Purifying Scrub. Stimola i follicoli dei capelli e purifica la cute sfruttando le proprietà detossinanti del sale rosa dell’Himalaya e lo zenzero selvatico.

Fable & Mane, SahaScalp Wild Ginger Purifying Scrub. Prezzo: 34,00€ su sephora.it

Come anticipato, tra i trattamenti per il cuoio capelluto dall’azione esfoliante si distinguono anche molti shampoo scrub. ESPA Tri-Active Resilience Detox & Purify Scrub Shampoo a contatto con l’acqua si trasforma da scrub in shampoo, creando una piacevole nuvola di schiuma. Con alghe rosse a aminoacidi di riso, esfolia la cute senza aggredirla risultando molto delicato.

ESPA, Tri-Active Resilience Detox & Purify Scrub Shampoo. Prezzo: 46,50€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

GLI SCRUB CUOIO CAPELLUTO ECONOMICI

Concludiamo la nostra carrellata dei migliori scrub cuoio capelluto con alcuni prodotti economici. The Inkey List Glycolic Acid Exfoliating Scalp Scrub è diverso dagli scrub di cui abbiamo parlato finora. Ha una texture quasi liquida ed è composto da una speciale miscela di esfolianti fisici e chimici (tra cui l’acido glicolico). Purifica la cute, stimola la ricrescita e rimpolpa l’aspetto delle radici, per cui è particolarmente adatto a chi ha capelli fini e poco voluminosi.

The Inkey List, Glycolic Exfoliating Scalp Scrub. Prezzo: 12,82€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

NON MANCANO GLI SCRUB CUOIO CAPELLUTO ECONOMICI

Anche Sephora Collection Cleansing Scalp Scrub vanta buone recensioni e ha un prezzo contenuto. Esfolia la cute in profondità e contiene il 90% di ingredienti di origine naturale, tra cui l’aceto di mele che lascia i capelli lucenti e morbidi.

Sephora Collection, Cleansing Scalp Scrub. Prezzo: 15,99€ su sephora.it

Umberto Giannini propone Grow Scalp Scrub, prodotto vegan ricco di ingredienti energizzanti e rivitalizzanti. Contiene caffeina ed estratti di alghe marine ed è consigliato soprattutto a chi risente di cute secca.

Umberto Giannini, Grow Scalp Scrub. Prezzo: 11,95€ su lookfantastic.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione dei migliori scrub cuoio capelluto, con prodotti adatti a soddisfare diverse esigenze e di ogni fascia di prezzo, dai più economici ai più costosi, e alcuni utili consigli su come usare questa referenza haircare. Come sempre, a questo punto, passiamo a voi la parola: utilizzate lo scrub capelli e cuoio capelluto? Avete già provato questi prodotti? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!