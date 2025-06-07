COME SCEGLIERE LA CREMA DOPOSOLE

Spesso sottovalutata, la crema doposole è una preziosa alleata durante il periodo estivo. Caratterizzati da una formula idratante e lenitiva, i doposole viso e corpo non solo aiutano la pelle a ritemprarsi dallo stress che deriva dall’esposizione al sole ma, in alcuni casi, provvedono anche a prolungare l’abbronzatura. Ci sono creme doposole viso che assolvono perfino funzione di trattamento, occupandosi di minimizzare macchie o piccole rughe. Esistono creme doposole per tutte le tasche e per ogni esigenza: dalla crema doposole in farmacia alla crema doposole da supermercato. Non mancano le proposte ad hoc per i bambini e per la loro pelle sensibile.

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Abbiamo selezionato alcune delle migliori creme doposole attualmente in commercio, per ogni esigenza e appartenenti a diverse fasce di prezzo. Pronte a scoprire insieme come scegliere la crema doposole più adatta a voi? Allora, iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

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Assumere integratori per l’abbronzatura prima e durante l’esposizione al sole aiuta ad avere una tintarella più intensa e uniforme senza scottature. Allo stesso modo, dopo l’esposizione è importante prendere alcuni accorgimenti per ritemprare la pelle e prolungare l’abbronzatura, e uno di questi è applicare con costanza una buona crema doposole.

Difficile dire quale sia il migliore doposole in assoluto. Di certo, però, è importante che sia idratante e lenitivo. A seconda del proprio tipo di pelle è possibile scegliere tra una texture più ricca e corposa oppure una più leggera, come quella in gel, se si preferiscono i prodotti corpo a rapido assorbimento.

MIGLIOR DOPOSOLE IDRATANTE​

Bondi Sands firma una buona crema doposole idratante​ a base di aloe vera. Ha una texture in gel per nulla appiccicosa che promette fino a 72 ore di idratazione.

Bondi Sands, Gel Doposole Aloe Vera. Prezzo: 10,49€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





Per le pelli secche e molto secche è bene puntare su doposole dall’azione riparatrice come Shiseido After Sun Intensive Ricovery Emulsion. Altamente nutriente ma al tempo stesso leggera, questa emulsione può essere utilizzata sia sul viso che sul corpo.

Shiseido, After Sun Intensive Recovery Emulsion. Prezzo: 37,45€ in offerta su sephora.it

MIGLIOR DOPOSOLE PROLUNGA ABBRONZATURA

Come già anticipato, alcuni doposole aiutano a prolungare l’abbronzatura. Il miglior doposole prolunga abbronzatura in assoluto, nonché il più famoso, è Lancaster Golden Tan Maximizer.

I PROLUNGATORI DI ABBRONZATURA SERVONO SOPRATTUTTO A FINE ESTATE

Questo prodotto, con il complesso Tan Activator del marchio e olio di Buriti di derivazione naturale, intensifica la produzione di melanina e mantiene il colorito per diverse settimane.

Lancaster, Golden Tan Maximizer. Prezzo: 36,45€ su lookfantastic.it

Un altro doposole propugnatore di abbronzatura valido è quello di Ultrasun, un booster per la tintarella arricchito con Questice(R) Liquid che rinfresca e lenisce la pelle preservandone il colore ambrato.

Ultrasun, After Sun Tan Booster. Prezzo: 20,96€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

CREMA DOPOSOLE VISO

Sebbene ormai molti doposole siano utilizzabili sia sul viso che sul corpo, è sempre preferibile usare una crema doposole viso​ ad hoc. Tra le migliori spicca quella di FaceD, AfterTan Fluid, in grado tra l’altro di intensificare l’abbronzatura e di sublimarla rendendola più luminosa.

FaceD, Hydraglow AfterTan Fluid. Prezzo: 20,00€ su sephora.it

Per le pelli mature l’ideale è usare un doposole viso antirughe come quello di Collistar. Oltre a idratare la pelle dopo l’esposizione, minimizza i segni del tempo e della stanchezza grazie a un potente mix di cellule staminali di centella asiatica.

Collistar, Doposole Trattamento Viso Doposole Antirughe. Prezzo: 22,40€ su sephora.it

CREMA DOPOSOLE CORPO

Allo stesso modo, se si preferisce acquistare due prodotti diversi, è consigliato scegliere una buona crema corpo doposole​ da applicare su gambe, braccia e addome scegliendo tra le proposte delle migliori marche. Un valido prodotto doposole è quello di Angstrom, un soffice gel dall’azione rinfrescante.

Angstrom, Crema Gel Doposole Idratante. Prezzo: 12,91€ su farmacosmo.it

Vi consigliamo anche Biopoint Latte Corpo Doposole Riparatore, arricchito con ingredienti quali olio di monoi ed estratto di noce. Idrata a fondo la pelle e la lascia morbidissima e vellutata.

Biopoint, Latte Corpo Doposole Riparatore. Prezzo: 12,40€ su farmacosmo.it

MIGLIOR DOPOSOLE PER BAMBINI

Quando si tratta di scegliere i solari per bambini e neonati è bene affidarsi a marche specializzate nella cura della loro pelle sensibile e delicatissima. Uno dei migliori doposole per bambini è quello di Mustela, idratante e nutriente con ingredienti come burro di karitè e olio di avocado.

Mustela, Latte Doposole. Prezzo: 10,34€ su farmacosmo.it

Chicco propone Latte Doposole, un latte leggero e impalpabile a base di olio di melissa che lenisce e calma eventuali irritazioni che derivano dall’esposizione al sole.

Chicco, Latte Doposole. Prezzo: 6,73€ su farmacosmo.it

Vi ricordiamo che proteggere la pelle dei più piccoli è importantissimo, soprattutto se stanno in acqua ma anche se trascorrono la maggior parte del tempo sotto l’ombrellone.

MIGLIOR DOPOSOLE DA SUPERMERCATO

Non è necessario spendere molto per assicurarsi un buon doposole. Si trovano doposole da supermercato davvero performanti e di qualità, basta saper cercare bene tra gli scaffali della grande distribuzione.

Il miglior doposole da supermercato a detta di molti è quello di Garnier. Soothing After Sun idrata e al tempo stesso amplifica l’abbronzatura. Non appiccicoso e molto leggero, si assorbe in fretta ed è piacevole da spalmare.

Garnier, Ambre Solaire Soothing After Sun. Prezzo: 6,45€ su lookfantastic.it

SI TROVANO OTTIMI DOPOSOLE ANCHE AL SUPERMERCATO

Se siete alla ricerca di un doposole davvero rinfrescante vi suggeriamo di dare un’occhiata a Delice Doposole Ice, un prodotto super economico ma dalla massima resa. Con aloe vera e pantenolo, dona una sensazione di freschezza praticamente immediata.

Delice, Doposole Rinfrescante. Prezzo: 2,86€ su farmacosmo.it

I solari Bilboa sono un evergreen e il brand, disponibile in tutti i supermercati e online, ha recentemente rilanciato la sua gamma di prodotti con un nuovo packaging e nuove varianti. Tra le referenze TOP spicca Bilboa Doposole Coccobello, per un’abbronzatura duratura e luminosa. A base di olio di cocco e vitamina E, esalta l’abbronzatura rendendola radiosa.

Bilboa, Doposole Coccobello. Prezzo: 9,25€ su farmacosmo.it

MIGLIOR DOPOSOLE IN FARMACIA

Per le pelli sensibili e reattive, non c’è prodotto migliore del doposole di farmacia. Sono tante le marche di dermocosmesi a occuparsi di protezione solare e cura della pelle dopo il sole, tra cui La Roche-Posay.

Quello del brand è il miglior doposole farmacia​ a detta di molti consumatori con pelle delicata. Idrata, lenisce e ripara avvalendosi di acqua termale, glicerina e e pantenolo.

La Roche-Posay, Anthelios Post-UV Exposure. Prezzo: 15,95€ su lookfantastic.it

Si trova in farmacia anche il latte doposole della linea Nuxe Sun. Profumatissimo, idrata la pelle fino a 24 ore e promette di prolungare l’abbronzatura di 2 settimane.

Nuxe, Sun, Doposole Viso e Corpo. Prezzo: 24,45€ su lookfantastic.it

BioNike Defence Sun After Sun è, invece, il doposole migliore per i soggetti allergici. Nickel tested, senza conservanti, senza profumo e senza glutine, è un prodotto ipoallergenico e sicuro dall’efficace azione lenitiva e calmante.

BioNike, Defence Sun After Sun Fluido Doposole Idratante. Prezzo: 16,86€ su farmacosmo.it

MIGLIOR DOPOSOLE SU AMAZON​

Concludiamo questa carrellata a tema crema doposole con due prodotti che riscuotono grandi consensi su Amazon.

Uno dei doposole Amazon più apprezzati è quello di Hawaiian Tropic. Hydrating After Sun è una lozione altamente idratante (fino a 24 ore), dalla texture sensoriale e con un’inebriante fragranza tropicale.

Hawaiian Tropic, Hydrating After Sun. Prezzo: 8,37€ su amazon.it

La crema doposole Amazon in assoluto più venduta è, al momento, Nivea Sun Doposole Rigenerante. Questa crema rinfrescante e nutriente con aloe vera e vitamina E lascia la pelle idratata e morbida fino a 48 ore dall’applicazione.

Nivea Sun, Doposole Rigenerante Crema Intensiva. Prezzo: 8,77€ su amazon.it

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1) CREME SOLARI PER PELLE ACNEICA

2) LE MIGLIORI CREME SOLARI 2025

3) LE CREME SOLARI HANNO UNA SCADENZA?

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale focus a tema crema doposole, con una selezione dei migliori prodotti da acquistare per tutta la famiglia. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete già provati? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!