QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CORPO ALLA PESCA?

Per chi ama la body skincare routine, le lozioni dopo la doccia sono uno step immancabile. Le creme corpo alla pesca sono profumatissime e sanno d’estate, di sole e luce. La nota pescata è molto zuccherosa, ma non eccessivamente stucchevole, specialmente se combinata ad altre note come legni, spezie o frutti tropicali. Le lozioni corpo alla pesca possono essere usate da sole oppure combinate a uno dei migliori profumi alla pesca, per un effetto potenziato e super aromatico. Oggi vedremo insieme creme per il corpo alla pesca economiche, coreane, da profumeria e bio: seguiteci fino in fondo!

Una delle note più apprezzate se amate i profumi fruttati e dolci, è particolarmente utilizzata nel mondo della body skincare. Infatti oggi abbiamo pensato di farvi felici, facendovi conoscere le migliori creme corpo alla pesca di diverse tipologie, da quelle low cost ad altre più lussuose. Vi aspettiamo qui sotto per entrare subito nel vivo dell’articolo!

CREME CORPO ALLA PESCA ECONOMICHE, QUALCHE IDEA PER IL VOSTRO SHOPPING

Cominciamo dal farvi conoscere qualche crema corpo alla pesca low cost: si tratta di prodotti performanti ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che non va mai oltre i 10€, anzi.

LE CREME ALLA PESCA ECONOMICHE PER IL CORPO HANNO OTTIME PERFORMANCE

La prima è la lozione corpo Blossom Peach Burst Douglas, dalla consistenza fondente e setosa, ideale per la pelle secca. Lascia la pelle ultra levigata e ha una profumazione delicata di pesca e neroli, fresco aroma agrumato che contrasta la sua dolcezza.

Douglas, Blossom Peach Burst – Lozione corpo. Prezzo: 7,95€ su douglas.it





Per una beauty routine speciale con note orientali e floreali c’è la lozione corpo Avon Far Away; oltre alla pesca troviamo la fresia, il gelsomino, il fiore d’arancio e la pregiata vaniglia del Madagascar.

Avon, Far Away – Lozione corpo. Prezzo: 5,99€ da scontare applicando il codice sconto CLIO15 a carrello su avon.it*

Una vera miscela aromaterapica quella della crema corpo Pacifica Strawberry Peach, che contiene note fruttate dolci di fragola e pesca, combinate con estratti di frutta, vitamina E e oli idratanti preziosi per una pelle morbida al tatto ed elastica.

Pacifica, Strawberry Peach Body Lotion. Prezzo: 9,09€ su douglas.it

LOZIONI ALLA PESCA COREANE, LA SKINCARE ASIATICA SI OCCUPA ANCHE DELLA PELLE DEL CORPO

Molto leggera, si assorbe in fretta e non unge la pelle: tra le creme corpo coreane, la Frudia alla pesca è una delle più apprezzate. My Orchard Peach Body Essence è, come suggerisce il nome, molto simile a una lozione leggera/essenza per il corpo, che lascia la pelle idratata e compatta, con un effetto calmante anche sulle pelli sensibili e irritate.

Frudia, My Orchard Peach Body Essence. Prezzo: 13,95€ sy yesstyle.com

La Milk Body Lotion Peach di Kwailnara lavora per lasciare la pelle compatta e luminosa, super glowy e vitale, grazie alla pappa reale e alle proteine del latte che hanno un effetto antiossidante, idratante, anti-age e anti-fatica.

Kwailnara – Milk Body Lotion Peach. Prezzo: 18,45€ su yesstyle.com

PEACH BODY CREAM, LE CREME CORPO NATURALI E BIO

Le creme corpo bio, con estratti naturali e biologici, sono la scelta ideale se preferite prodotti eco-bio. Una molto apprezzata, per esempio, è questa di Nature’s, che trovate in farmacia, parafarmacia ed erboristeria.

La crema corpo nutriente Neroli Pesca ha una texture morbida che si assorbe in fretta lasciando un delicato profumo. Contiene anche olio di girasole e burro di karité, che aiutano a lasciare la cute super idratata e nutrita.

NATURE’S, Neroli Pesca Nature’s Crema Corpo Nutriente. Prezzo: 22,39€ su redcare.it

Dalla consistenza più fresca e leggera, la crema corpo pesca di Bielenda è un vero e proprio sorbetto bio, composto da una formulazione “clean” con il 99% di ingredienti di origine naturale.

Bielenda, ECO SORBET – Crema idratante e nutriente alla pesca. Prezzo: 6,10€ su amazon.it

Oltre al succo di pesca contiene prebiotici e adattogeni, che rinforzano la barriera cutanea e allo stesso tempo hanno un effetto anti-radicali liberi e anti-invecchiamento, per una pelle liscia.

Organic Shop, Summer Fruit Cleansing and Peeling Body Cream. Prezzo: 9,20€ su amazon.it

Questa di Organic Shop è una crema corpo alla pesca che si usa a mo’ di peeling sotto la doccia, ma è così nutriente che non necessita -dopo il risciacquo- l’applicazione di una lozione. Potete comunque usarne una leggera, per una cute ancora più liscia. Ottima anche pre-depilazione.

LE CREME CORPO ALLA PESCA DA PROFUMERIA

Se cercate una vera coccola e siete disposte ad alzare il vostro budget, allora eccoci nella sezione per voi con le creme corpo di profumeria con pesca.

PER UNA COCCOLA IN PIÙ SCEGLIAMO LE CREME CORPO ALLA PESCA DI PROFUMERIA

La Find Comfort Awaken Confidence Bouncy Body Creme di Rare Beauty è una crema corpo veramente molto ricca e fondente, quasi burrosa, che ripristina la salute e la bellezza della pelle grazie alla formulazione elastica che avvolge la cute per 24 ore di morbidezza e idratazione.

Rare Beauty, Find Comfort Awaken Confidence Bouncy Body Creme – Ricca crema per il corpo. Prezzo: 42€ su sephora.it

La Sundae Whipped Body Moisturiser in Peach è la crema corpo alla pesca da provare se cercate un effetto di pelle rimpolpata e luminosa. La texture è fondente ma allo stesso tempo rimane leggera; contiene latte di riso, estratti di pesca e albicocca, mandarino e prugna.

Sundae, Whipped Body Moisturiser Peach. Prezzo: 30,95€ su beautybay.com

Ragazze anche per oggi è tutto. E a voi piace il profumo di pesca? Lo usereste per il corpo in una crema fondente e idratante? Fateci sapere la vostra idea, come sempre sui nostri social. Un abbraccio dal TeamClio!