DOVE COMPRARE MAKE-UP ONLINE?

I siti di make-up online dove acquistare i propri trucchi sono destinazioni beauty da non perdere per niente al mondo, se siete appassionati di bellezza. Si tratta di siti internet dove comprare trucchi online spendendo poco, quindi risparmiando un bel po’ rispetto ai canali di vendita tradizionali, ma non solo. Troviamo, come destinazione per la bellezza da comprare online, anche i siti dei singoli brand come il nostro amato cliomakeupshop.com, oppure il sito di Lancôme, Kiko o Armani Beauty, solo per nominarne alcuni. Acquistare dai migliori siti di make-up online, poi, ci consente di avere accesso a una serie di brand esclusivi che potrebbero essere non ancora presenti sul territorio. Non dimentichiamoci, poi, della bellezza Made in Korea: i siti di make-up coreano sono sulla cresta dell’onda al momento.

Credits: Foto di Adobe Stock | Prostock-studio

Dove comprare make-up online? Ormai gli e-commerce specializzati in bellezza sono così tanti che può risultare difficile o confusionario cercare i più forniti su Google. È per questo che noi del TeamClio abbiamo deciso di proporvi un post dedicato proprio ai migliori siti make-up online dove fare i vostri acquisti senza pensieri, risparmiando anche considerevolmente rispetto ai negozi fisici, e dove trovare prodotti esclusivi. Pronti? Allora seguiteci qui sotto subito!

CLIOMAKEUPSHOP, LA DESTINAZIONE MUST PER I PRODOTTI COSMETICI FIRMATI DA CLIO

Impossibile non cominciare proprio dal nostro amatissimo ClioMakeUpShop! La destinazione beauty, che dovete visitare virtualmente almeno una volta, contiene tutti i prodotti ideati dalla nostra Clio, in linee dedicate alla skincare e al make-up, performanti e di alta qualità.

TRA I MIGLIORI SITI DOVE COMPRARE MAKE-UP ONLINE C’È SICURAMENTE IL NOSTRO AMATO CLIOMAKEUPSHOP

Ci sembra ieri quando Clio annunciava sul proprio canale YouTube il lancio dei primi prodotti beauty ClioMakeUp! Vi lasciamo qui il video in questione se volete ripercorrere una delle tappe più importanti di questo magico percorso, pieno di emozioni e soddisfazioni.





Era il 2017 quando la nostra Clio presentava per la prima volta la propria linea di cosmetici firmata ClioMakeUp: che emozione!

Perché comprare su ClioMakeUpShop? Avrete a disposizione l’intera gamma ClioMakeUp (make-up e SKIN, dedicata alla skincare) e potrete accedere a sconti e promozioni esclusive che, periodicamente, vengono lanciate sul sito.

Preferite toccare con mano la qualità dei prodotti ClioMakeUp? Allora controllate a questo link il negozio ClioMakeUp più vicino a voi!

SEPHORA, LA PROFUMERIA PER TROVARE I PRODOTTI DEI PIÙ GRANDI BRAND IN ESCLUSIVA

Sephora.it è un altro dei siti di make-up online più frequentati e, senza ombra di dubbio, uno dei più chiacchierati sui social, grazie anche agli eventi organizzati periodicamente dalla storica insegna di profumerie. Un esempio? Sicuramente Sephoria, che quest’anno è arrivato in Italia per la prima volta. Un vero e proprio “parco giochi beauty” che ha riunito moltissimi appassionati.

Credits: Foto di Adobe Stock | Robert

Ma tornando all’argomento del post, tra i siti per comprare trucchi online sephora.it si staglia come una delle destinazioni preferite, un po’ per le tante promozioni che vengono lanciate sul sito, un po’ per il programma fedeltà, un po’ ancora per la presenza di brand in esclusiva come Haus Labs by Lady Gaga, Rare Beauty di Selena Gomez, R.E.M. Beauty by Ariana Grande, Makeup by Mario, Kosas, solo per nominarne alcuni.

Vi segnaliamo anche il brand Sephora Collection, che ultimamente sta sfornando novità interessanti (che vanno virali sui social) e che si trova solo presso questa insegna.

SITI DI MAKE-UP ONLINE, DA DOUGLAS SI TROVANO I PRODOTTI BEAUTY PREMIUM

Altro sito make-up per comprare trucchi online da segnalarvi è certamente douglas.it, insegna numero 1 in Europa per la vendita di bellezza premium omnicanale.

In Italia i punti vendita Douglas sono ben 370 (e da poco potete trovare anche ClioMakeUp da Douglas presso alcuni negozi selezionati, ma la lista aumenterà ancora), ma se non aveste la fortuna di averne uno vicino no problem: online su douglas.it si trovano moltissime offerte TOP con brand in esclusiva solo presso questa catena di profumerie.

Credits: Foto di Adobe Stock | BRH

Un esempio? E.l.f., Kylie Cosmetics, Morphe, Smashbox, Ariana Grande, Sweed.

DOVE COMPRARE TRUCCHI ONLINE PER RISPARMIARE: BEAUTYBAY E LOOKFANTASTIC SONO DA TENERE D’OCCHIO

I siti di make-up online che abbiamo visto finora hanno la caratteristica di essere ricchi di brand e prodotti, ma anche di diverse promozioni: se, però, cercate un sito estero per risparmiare sui trucchi, sappiate che le alternative sono diverse.

Quelle che vogliamo segnalarvi sono super famose, e allo stesso tempo -se non le conoscete ancora- dovete assolutamente recuperare! Parliamo, per esempio, di lookfantastic.it, apprezzato anche per la selezione di prodotti che spesso si possono trovare sul sito a prezzi scontatissimi e per la beauty box Lookfantastic.

Credits: @lookfantastic

È possibile, inoltre, usufruire del codice sconto pensato proprio per la beauty community ClioMakeUp: applicando LFCLIO (scritto proprio così) a carrello nell’apposita sezione dedicata all’inserimento dei codici sconto, potete garantirvi il risparmio massimo su una selezione di brand e prodotti (si applicano termini&condizioni ed eventuali esclusioni, che non dipendono dalla nostra volontà).

Altro sito di trucchi molto famoso è beautybay.com, famoso per le palette occhi di ottima qualità a un costo molto competitivo ma non solo: online potete trovare altri brand super famosi, come The Ordinary e Huda Beauty,.

Credits: @beautybay

I MIGLIORI SITI DI MAKE-UP ONLINE MADE IN KOREA, DA MIIN COSMETICS A YESSTYLE

La bellezza Made in Korea è stata un trend recente che è letteralmente esploso, per ciò che riguarda specialmente la skincare, ma anche il make-up coreano ha imparato a farsi conoscere ed apprezzare qui in Europa.

IL MAKE-UP COREANO SI COMPRA ONLINE: ECCO DOVE

Formule leggere, durevoli e spesso clean, quelle dei trucchi coreani sono davvero l’ultima frontiera del beauty, tanto che si vocifera che sempre più brand occidentali abbiano cominciato a rivolgersi ai produttori coreani per le loro collezioni.

@miin-cosmetics

I siti make-up online più famosi, in questo senso, sono sicuramente Stylevana, Yesstyle e Miin-Cosmetics. Per quest’ultimo, ragazze, disponiamo di un codice sconto esclusivo: CLIO15. È attivo fino al 31/12/2025 e consente di ottenere il -15% di sconto sul sito miin-cosmetics.it. Non cumulabile con promozioni in corso, né utilizzabile con packs e libri.

@yesstyle

SITI WEB DELLE MARCHE BEAUTY, DA KIKO A LANCÔME

Infine, il nostro consiglio è di cercare sempre offerte speciali sui siti make-up online dei marchi singoli. Un esempio? Sicuramente possiamo segnalarvi armanibeauty.it, il sito web della collezione beauty di Armani, appunto, che oltre alle promozioni vi offre sempre due campioni omaggio con ogni ordine.

Interessante anche lancome.it, che vi permette di avere il 20% di sconto sul primo ordine, ma non solo: sul sito beauty ci sono sempre moltissime offerte interessanti, da cogliere letteralmente al volo.

Credits: Foto di Adobe Stock | Heorshe

Prodotti iconici e virali e tante promozioni: questi gli ingredienti chiave del sito di Kiko Cosmetics. Dategli uno sguardo spesso per non perdervi le nuove collezioni e gli sconti che, periodicamente, potete trovare!

Credits: Foto di Adobe Stock | l_martinez

Anche per oggi da parte nostra è tutto. E voi, che siti per comprare make-up online conoscete? Volete suggerirci qualche nome? Siamo tutt’orecchi! Ditecelo nei commenti sui nostri social, un saluto dal TeamClio!