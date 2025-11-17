GIACCA IN VELLUTO DONNA: LISCIO O A COSTE? I MODELLI MUST HAVE

  1. Ogni guardaroba autunnale e invernale dovrebbe ospitare una giacca in velluto donna.
  2. In velluto liscio per un look chic e raffinato oppure in velluto a coste, di ispirazione mannish, la velvet-mania impazza e conquista tutte con la sua allure.
  3. La giacca in velluto, d’altronde, sa essere elegante ma anche casual, rivelandosi estremamente versatile.
  4. Bordeaux, verde, nera o marrone, ce ne sono per tutti i gusti.
  5. Sono di grande tendenza le giacche in velluto donna ricamate, dal twist boho irresistibile.

giacca-velluto-donna-cover

Credits: Foto di Adobe Stock | nicoletaionescu

Un capo di abbigliamento ricercato, elegante e in grado di connotare il look con quel tocco in più che fa la differenza. La giacca di velluto donna è un must per questo periodo dell’anno e diventa ancor di più una preziosa alleata di stile in vista delle feste invernali. Pronte a saperne di più? Allora, ragazze, iniziamo subito.

GIACCA IN VELLUTO DONNA: UN MUST PER L’AUTUNNO E L’INVERNO

Il velluto è un tessuto consistente ma non troppo pesante, caldo ma non ingombrante. Insomma, è perfetto per l’autunno e può essere sfruttato senza alcun tipo di problema anche in inverno. Indossare una giacca in velluto donna sotto il cappotto, per esempio, è sempre un’ottima idea.

giacca-velluto-donna-beige-kristina

Credits: Foto di Adobe Stock | Kristina


I blazer in velluto sono capi che, ormai da diversi anni, affollano le collezioni moda delle migliori marche. Il velluto richiama subito alla mente la moda anni ’90 e continua ancora oggi a riscuotere consensi proprio per le sue vibes retrò.

giacca-velluto-donna-verde

Credits: Foto di Adobe Stock | Victoria Fox

Tanti i modelli tra cui poter scegliere, diversi tra loro sia per la tipologia di velluto che per il colore e ovviamente anche per il taglio: oversize o sciancrato, a seconda della vestibilità che si preferisce.

DAL CLASSICO NERO AL BORDEAUX, I MODELLI IN VELLUTO LISCIO SONO ELEGANTISSIMI

La giacca in velluto liscio è la più elegante e raffinata in assoluto. Sceglietela nera per abbinarla a qualsiasi look e indossarla in ogni occasione, dal lavoro al tempo libero senza trascurare la sera e le occasioni speciali.

giacca-velluto-donna-zara

Zara, Giacca Velluto Donna ZW Collection. Prezzo: 99,95€ su zara.com

Sono molto belli anche i modelli colorati, dai toni intensi e vibranti che connotano l’outfit di personalità e glam. Tra i colori ideali per questo periodo dell’anno spicca l’ottanio, insieme all’immancabile bordeaux.

giacca-velluto-donna-allegra-k

Allegra K, Blazer in Velluto Donna Elegante. Prezzo: 52,99su amazon.it

La giacca in velluto donna bordeaux, tra l’altro, è un investimento da prendere in considerazione anche in vista delle feste natalizie.

giacca-velluto-donna-bordeaux-amazon

Leader of the Beauty, Blazer Donna Velluto Slim Fit. Prezzo: 40,17su amazon.it

Lo stesso dicasi per il blazer in velluto di colore verde abete, una scelta di stile audace ma al tempo stesso classica.

giacca-velluto-donna-verde-vivimos

R.Vivimos, Blazer Manica Lunga Vintage Velluto. Prezzo: 43,99su amazon.it

IN VELLUTO A COSTE PER LOOK DALL’INCREDIBILE COOLNESS

Se il velluto liscio è il più chic, quello a coste è senz’altro il più grintoso. La trama del tessuto può assumere pattern e linee diverse, nel segno di uno stile quanto più possibile personale.

giacca-velluto-donna-the-drop

The Drop, Blazer Donna Blake Velluto. Prezzo: 57,90su amazon.it

Il velluto a coste classico, con costine strette e regolari, è l’ideale se apprezzate i look di ispirazione vintage. Sceglietelo in marrone cioccolato, uno dei colori TOP di questa stagione, per abbinarlo in mille modi diversi. Indossatelo con una camicia bianca o con un dolcevita chiaro, per esempio, oppure con una felpa con il cappuccio per un look più street.

 

giacca-velluto-coste-marroneBelle Poque, Giacca Blazer Velluto a Coste. Prezzo: 65,44su amazon.it

GIACCA IN VELLUTO DONNA RICAMATO: IL CAPO DI TENDENZA CHE TI SVOLTA L’OUTFIT

Infine, ragazze, concludiamo con una tipologia di giacca in velluto donna che sta spopolando ovunque e che vale la pena inserire in wishlist, magari in previsione dei prossimi saldi. Stiamo parlando della giacca in velluto ricamato, sicuramente molto particolare ma non per questo da sottovalutare.

giacca-velluto-donna-ricamato-generish

Generish, Giacca Vintage Velluto Blu Ricamata. Prezzo: 43,85su amazon.it

Molti brand propongono giacche in velluto con ricami tono su tono a contrasto, perlopiù in oro o in argento. Quelle lunghe e over, un po’ in stile Lady Oscar, si abbinano rigorosamente con capi semplici e minimal, per non strafare.

IL VELLUTO RICAMATO VA ABBINATO RIGOROSAMENTE A CAPI SEMPLICI E MINIMAL PER NON ESAGERARE

Portatele su un paio di jeans stretti, con t-shirt, camicie o pull leggeri. Abbinate un paio di stivali e il gioco è fatto. Non mancano i modelli affini per mood ma corti, da indossare facilmente anche con abitini o gonne.

giacca-velluto-donna-ricami-zara

Zara, Giacca Corta Ricami ZW Collection. Prezzo: 99,95€ su zara.com

giacca-velluto-donna-fine

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema giacca in velluto donna, con proposte outfit e alcuni consigli su quali sono i modelli su cui vale la pena investire ora, selezionati dalle nuove collezioni moda. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le giacche di velluto o non fanno al caso vostro? Preferite il velluto liscio o siete più da velluto a coste? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!

