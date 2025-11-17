GIACCA IN VELLUTO DONNA: LISCIO O A COSTE? I MODELLI MUST HAVE

Ogni guardaroba autunnale e invernale dovrebbe ospitare una giacca in velluto donna. In velluto liscio per un look chic e raffinato oppure in velluto a coste, di ispirazione mannish, la velvet-mania impazza e conquista tutte con la sua allure. La giacca in velluto, d’altronde, sa essere elegante ma anche casual, rivelandosi estremamente versatile. Bordeaux, verde, nera o marrone, ce ne sono per tutti i gusti. Sono di grande tendenza le giacche in velluto donna ricamate, dal twist boho irresistibile.

Credits: Foto di Adobe Stock | nicoletaionescu

Un capo di abbigliamento ricercato, elegante e in grado di connotare il look con quel tocco in più che fa la differenza. La giacca di velluto donna è un must per questo periodo dell’anno e diventa ancor di più una preziosa alleata di stile in vista delle feste invernali. Pronte a saperne di più? Allora, ragazze, iniziamo subito.

GIACCA IN VELLUTO DONNA: UN MUST PER L’AUTUNNO E L’INVERNO

Il velluto è un tessuto consistente ma non troppo pesante, caldo ma non ingombrante. Insomma, è perfetto per l’autunno e può essere sfruttato senza alcun tipo di problema anche in inverno. Indossare una giacca in velluto donna sotto il cappotto, per esempio, è sempre un’ottima idea.

Credits: Foto di Adobe Stock | Kristina





I blazer in velluto sono capi che, ormai da diversi anni, affollano le collezioni moda delle migliori marche. Il velluto richiama subito alla mente la moda anni ’90 e continua ancora oggi a riscuotere consensi proprio per le sue vibes retrò.

Credits: Foto di Adobe Stock | Victoria Fox

Tanti i modelli tra cui poter scegliere, diversi tra loro sia per la tipologia di velluto che per il colore e ovviamente anche per il taglio: oversize o sciancrato, a seconda della vestibilità che si preferisce.

DAL CLASSICO NERO AL BORDEAUX, I MODELLI IN VELLUTO LISCIO SONO ELEGANTISSIMI

La giacca in velluto liscio è la più elegante e raffinata in assoluto. Sceglietela nera per abbinarla a qualsiasi look e indossarla in ogni occasione, dal lavoro al tempo libero senza trascurare la sera e le occasioni speciali.

Zara, Giacca Velluto Donna ZW Collection. Prezzo: 99,95€ su zara.com

Sono molto belli anche i modelli colorati, dai toni intensi e vibranti che connotano l’outfit di personalità e glam. Tra i colori ideali per questo periodo dell’anno spicca l’ottanio, insieme all’immancabile bordeaux.

Allegra K, Blazer in Velluto Donna Elegante. Prezzo: 52,99€ su amazon.it

La giacca in velluto donna bordeaux, tra l’altro, è un investimento da prendere in considerazione anche in vista delle feste natalizie.

Leader of the Beauty, Blazer Donna Velluto Slim Fit. Prezzo: 40,17€ su amazon.it

Lo stesso dicasi per il blazer in velluto di colore verde abete, una scelta di stile audace ma al tempo stesso classica.

R.Vivimos, Blazer Manica Lunga Vintage Velluto. Prezzo: 43,99€ su amazon.it

IN VELLUTO A COSTE PER LOOK DALL’INCREDIBILE COOLNESS

Se il velluto liscio è il più chic, quello a coste è senz’altro il più grintoso. La trama del tessuto può assumere pattern e linee diverse, nel segno di uno stile quanto più possibile personale.

The Drop, Blazer Donna Blake Velluto. Prezzo: 57,90€ su amazon.it

Il velluto a coste classico, con costine strette e regolari, è l’ideale se apprezzate i look di ispirazione vintage. Sceglietelo in marrone cioccolato, uno dei colori TOP di questa stagione, per abbinarlo in mille modi diversi. Indossatelo con una camicia bianca o con un dolcevita chiaro, per esempio, oppure con una felpa con il cappuccio per un look più street.

Belle Poque, Giacca Blazer Velluto a Coste. Prezzo: 65,44€ su amazon.it

GIACCA IN VELLUTO DONNA RICAMATO: IL CAPO DI TENDENZA CHE TI SVOLTA L’OUTFIT

Infine, ragazze, concludiamo con una tipologia di giacca in velluto donna che sta spopolando ovunque e che vale la pena inserire in wishlist, magari in previsione dei prossimi saldi. Stiamo parlando della giacca in velluto ricamato, sicuramente molto particolare ma non per questo da sottovalutare.

Generish, Giacca Vintage Velluto Blu Ricamata. Prezzo: 43,85€ su amazon.it

Molti brand propongono giacche in velluto con ricami tono su tono a contrasto, perlopiù in oro o in argento. Quelle lunghe e over, un po’ in stile Lady Oscar, si abbinano rigorosamente con capi semplici e minimal, per non strafare.

IL VELLUTO RICAMATO VA ABBINATO RIGOROSAMENTE A CAPI SEMPLICI E MINIMAL PER NON ESAGERARE

Portatele su un paio di jeans stretti, con t-shirt, camicie o pull leggeri. Abbinate un paio di stivali e il gioco è fatto. Non mancano i modelli affini per mood ma corti, da indossare facilmente anche con abitini o gonne.

Zara, Giacca Corta Ricami ZW Collection. Prezzo: 99,95€ su zara.com

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema giacca in velluto donna, con proposte outfit e alcuni consigli su quali sono i modelli su cui vale la pena investire ora, selezionati dalle nuove collezioni moda. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono le giacche di velluto o non fanno al caso vostro? Preferite il velluto liscio o siete più da velluto a coste? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!