QUAL È IL CALENDARIO AVVENTO SKINCARE PER PRENDERSI CURA DELLA PELLE DEL VISO E DEL CORPO?

Il calendario dell’Avvento skincare sarà l’occasione per dedicarvi alla cura della pelle con conto alla rovescia verso il Natale. Ci sono tantissime proposte con packaging accattivanti e prodotti pensati per il corpo, e non solo. beauty routine, conquistando un posticino anche all’interno dei calendari dell’Avvento skincare. La skincare coreana è approdata nella, conquistando un posticino anche all’interno dei Ci sono diverse soluzioni se volete concedervi una coccola extra, come i cofanetti low cost o quelli extra lusso, il risultato è sempre assicurato. I calendari dell’Avvento sono un’ottima idea regalo da donare per chi oltre alla skincare vuole prendersi cura dei capelli e della casa.

Credits: Foto Adobe Stock | Pixel-Shot

L’attesa del Natale può sembrare lunga e noiosa, per arrivare alle feste con una pelle bella e luminosa c’è una soluzione semplice e divertente: il calendario dell’Avvento skincare. Siete alla ricerca di quello che arricchirà la vostra beauty routine? Allora iniziamo subito il post.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

CERCHI UN CALENDARIO AVVENTO SKINCARE PER PRENDERTI CURA DELLA TUA PELLE DEL VISO E DEL CORPO?

La cura della pelle del viso e del corpo è ormai diventata una di quelle sane abitudini a cui difficilmente riusciamo a rinunciare e con il calendario dell’avvento skincare non solo sarà più facile, ma anche più divertente grazie al pakaging accattivante.

I calendari dell’avvento skincare hanno un pakaging accattivante

Quello che renderà i calendari dell’avvento skincare un must è che i prodotti all’interno sono disponibili sia nella versione full size che mini o travel size, perfetti da usare a casa o portare con voi in vacanza.

CALENDARIO DELL’AVVENTO CLIOMAKEUP: NON SOLO TRUCCO

Un calendario dell’avvento che si prende cura della nostra bellezza a tutto tondo? C’è, è imperdibile ed è quello di ClioMakeUp. All’interno della morbidissima beauty bag azzurro metallizzato troverete tutto quello di cui avete bisogno: ben 12 prodotti sia nel formato full size, che in quello mini. Oltre al make-up il calendario vi offre anche prodotti per la skincare con un’edizione limitata golosissima.

ClioMakeUp, Calendario dell’avvento. Prezzo: 135€ invece che 170€ su cliomakeupshop.com





Vi innamorerete al primo utilizzo del balsamo detergente e struccante SuperStrucco, sia per la sua efficacia contro il make-up più resistente sia per la sua delicatezza sulla pelle. A conquistarvi definitivamente poi, ci penserà la sua profumazione gourmand ispirata alle feste e al dolce tipico del periodo: il pandoro.

ALTRI BELLISSIMI CALENDARI DELL’AVVENTO SKINCARE 2025 ESCLUSIVI

Scegliere i calendari dell’Avvento skincare 2025 vuol dire arricchire la propria collezione con prodotti pensati per la cura della pelle e vivere l’attesa del Natale dedicando del tempo a voi stesse. Ci sono brand pronti a stupirvi con i loro prodotti e pack che vi accompagneranno durante le feste.

UNO TRA I PIÙ FAMOSI E APPREZZATI È IL CALENDARIO AVVENTO SKINCARE DI NUXE

Il calendario Avvento Nuxe 2025 è una vera chicca per le appassionate di skincare perché ci sono i migliori prodotti del brand francese come creme, trattamenti per il viso e il corpo, ma anche delle sorprese per la cura dei capelli sia nella versioni mini che full size. Oltre al packaging che ricorda gli iconici flaconcini è l’occasione giusta per provare prodotti best seller come l’olio prodigioso Nuxe.

Nuxe, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 129,00€ su it.nuxe.com

LUMENE, IL CALENDARIO DELL’AVVENTO CHE VIENE DAL NORD

Il conto alla rovescia per il 25 dicembre arriva direttamente dalla Finlandia con Lumene e il suo calendario che ci porta direttamente sulle piste da sci coperte di neve. La beauty routine si impreziosirà di sieri antiage, spray tonificanti, oli di bellezza, ma anche prodotti per il corpo con qualche incursione nel mondo del make-up. Insomma un tuffo nella skincare nordica.

Lumene, Christmas 2025. Prezzo: 99,00€ su lookfantastick.it

LUSH ADVENT CALENDAR È IL CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE ESCLUSIVO IN EDIZIONE LIMITATA

Tre cofanetti che sono una vera e propria opera d’arte con un design accattivante, tutti in edizione limitata. Il primo ha delle bellissime illustrazioni realizzate da Shruti Gadhvi. Il secondo invece ricorda una coloratissima casa da aprire casella dopo casella.

Lush, Advent calendar. Prezzo: 245,00€ su lush.com

Il terzo realizzato dalla illustratrice Charlotte Day si ispira alle pernici e ha al suo interno 12 regali per coprire anche il periodo che va dal Natale alla Befana.

Lush, 12 Days of Christmas. Prezzo: 120,00€ su lush.com

I calendari di Lush hanno sorprese che faranno felici le brand addicted, tra creazioni inedite, bestseller e simpaticissimi personaggi natalizi in 3D.

Lush, 29 High Street Christmas Advent calendar. Prezzo: 160,00€ su lush.com

L’INCANTEVOLE VILLAGGIO DI YVES ROCHER

Un calendario che si ispira al magico villaggio di La Gacilly da dove è iniziata la storia di Yves Rocher. All’interno troverete un’accurata selezione di prodotti: 6 in formato originale e 18 in travel size perfetti da portare con voi in vacanza. Le 24 sorprese si occuperanno di voi a 360° dalla cura della pelle e dei capelli fino al make-up.

Yves Rocher, Calendario dell’Avvento Cosmetico & Bellezza. Prezzo: 88,99€ su amazon.it

CERCHI UN CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE LOW COST?

Chi lo ha detto che per prendersi cura della pelle bisogna spendere una fortuna? Ci sono marchi economici che offrono calendari dell’Avvento low cost con prodotti efficaci e di qualità. A renderli unici poi, ci pensa la varietà dei prodotti che si prendono cura di ogni tipo di pelle e necessità per una coccola da sfruttare tutto l’anno.

CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE DI NIVEA: IL LOW COST PIÙ COCCOLOSO

Il conto alla rovescia con il calendario Avvento Nivea sarà più piacevole ed economico. La box davvero conveniente vi accompagnerà per tutto il mese di dicembre con maschere viso, detergenti, prodotti struccanti e spugnette. Non manca davvero niente.

Nivea, Advent Calendar. Prezzo: 57,99€ su amazon.it

Nivea ha voluto fare un regalo anche alle giovani appassionate del brand con un calendario pensato interamente per loro e con all’interno 12 sorprese che arrivano fino a Natale. La box contiene 8 trattamenti e 4 accessori di bellezza che vanno dalla cura del viso a quella del corpo e delle labbra. Non manca davvero niente.

Nivea, Calendario dell’Avvento giovani. Prezzo: 48,41€ su amazon.it

LA PELLE SARÀ RIVITALIZZATA CON IL CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE DI GARNIER

Una maschera al giorno toglie la cute spenta di torno… non è una nuova versione del proverbio, ma quello che otterrete con il calendario dell’Avvento Garnier Maskmas. Le maschere per viso e occhi vi restituiranno un aspetto luminoso.

Garnier, Maskmas. Prezzo: 35,45€ su lookfantastic.it

LA BOX AROMA-ZONE: IL CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE PER PREPARARSI AL NATALE

24 trattamenti pronti all’uso per una pelle morbida e per capelli lucenti. Sì, perché il calendario di Aroma-Zone contiene sia sieri che creme efficaci, oltre a trattamenti iconici senza dimenticare piccole sorprese con fragranze che profumano di Natale. Tutti i prodotti, poi hanno formule ad alta concentrazione di attivi con efficacia comprovata e composizioni naturali pensate per il benessere della pelle.

Aroma-zone, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 39,95€ su aroma-zone.com

CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE LUXURY: PER UN NATALE EXTRA LUSSO

Se volete regalarvi un Natale esclusivo ci sono i cofanetti skincare Avvento 2025, che vi consentiranno di fare un viaggio attraverso i prodotti extra lusso di brand iconici, tutti da scoprire.

DA ESPA IL CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE PER UN’ESPERIENZA DI BELLEZZA UNICA

Il periodo delle feste sarà l’occasione per rigenerare il corpo e lo spirito. Dietro alle 25 caselline del calendario dell’Avvento skincare di Espa si nascondono creme nutrienti, oli essenziali dall’aroma delizioso che vi faranno vivere l’esperienza della spa a casa.

Espa, Wellness Advent calendar. Prezzo: 252,00€ su lookfantastic.it

CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE DI ELEMIS È IL TOP DEI TOP

Le appassionate di skincare potranno vivere un’esperienza unica con le referenze presenti all’interno di questo cofanetto natalizio di Elemis. Dalla linea Pro-Collagen alla gamma Dynamic Resurfacing, ogni formula è a base di ingredienti di qualità con principi attivi e nutritivi.

Elemis, Wonders Advent calendar. Prezzo: 285,00€ su elemis.com

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE DERMALOGICA È INTERAMENTE DEDICATO ALLA BELLEZZA

È un’edizione limitata quella di Dermalogica che però assicura una pelle bella e luminosa senza tempo. Il cofanetto è un prezioso alleato per la cura della cute. Oltre alle referenze iconiche, troverete 3 formati standard, 5 formati da viaggio e 15 mini deluxe, tutto il necessario per la vostra pelle.

Dermalogica, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 229,00£ su dermalogica.co.uk

CERCHI UN CALENDARIO AVVENTO PER LA SKINCARE COREANA?

La K-beauty è diventata un must con prodotti che ormai sono entrati a far parte della beauty routine perché si prendono cura della pelle e di tutte le sue esigenze.

con i calendari dell’avvento skincare coreana avrete una k-beauty completa

Per avere il meglio di questi trattamenti i calendari Avvento skincare coreana vi forniscono quello di cui avete bisogno non solo fino a Natale, ma tutto l’anno.

CALENDARIO AVVENTO SKINCARE YEPODA: IDEALE PER CHIUNQUE AMI LA K-BEAUTY ROUTINE

Tutto il meglio della skincare coreana è racchiuso nel calendario dell’Avvento Yepoda. Il brand non solo è stato attento a inserire i prodotti migliori per il viso e il corpo, ma ha pensato anche al packaging che vi porterà tra le strade di Seoul, ideale da conservare anche dopo le festività per assorbire le energie della città.

Yepoda, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 169,00€ su yepoda.it

SE VUOI UNA VERA CHICCA SCOPRI IL CALENDARIO AVVENTO SKINCARE DI YESSTYLE

Il Natale è un periodo magico e Yesstyle ha voluto mettere questa atmosfera fiabesca nel suo calendario dell’Avvento Starlight Diaries. Il cofanetto sui toni del pastello è ispirato a un diario e contiene prodotti come sieri e ombretti realizzati dai più famosi brand della k-beauty nel formato standard.

Yesstyle, Calendario dell’Avvento Starlight Diaries. Prezzo: 148,80€ su yesstyle.com

IL CALENDARIO DELL’AVVENTO MIIN COSMETICS COMPRENDE I MIGLIORI PRODOTTI PER LA K-BEAUTY

Quest’anno il Natale sarà all’insegna della bellezza e della skincare coreana. Con il calendario Avvento Miin Cosmetics ogni giorno potrete scoprire una sorpresa sempre diversa del brand tra maschere, creme idratanti, detergenti viso nel formato full contenuti all’interno di un pratico e morbido beauty case rosa che potrete usare come borsa.

MiiN Cosmetics, Calendario dell’Avvento 2025. Prezzo: 129,00 su miin-cosmetics.it*

CALENDARIO AVVENTO SKINCARE 12 GIORNI CONTIENE TUTTO IL NECESSARIO

Se siete tra quelle che preferiscono una beauty routine con pochi prodotti ma efficaci, allora per voi ci sono i calendari avvento skincare 12 giorni.

LA BOX DI AVON È IL CALENDARIO DELL’AVVENTO SKINCARE PERFETTO PER LE BEAUTY LOVER

I migliori trattamenti del marchio americano sono racchiusi nel calendario dell’Avvento. Tra accessori, prodotti e oli dalle fragranze inconfondibili ogni giorno entrerete in una spa rimanendo comodamente a casa.

Avon, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 99,99€ su avon.it

MASQMAI, L’ADVENT CALENDAR DI SKINCARE PIÙ CHIC

L’edizione limitata del cofanetto Masqmai vi conquisterà per la sua estetica chic, ma ancora di più per i suoi prodotti mini size per dedicarvi a voi a 360° dal make-up alla skincare anche per la pelle sensibile.

Masqmai, Advent Calendar 2025. Prezzo: 99,90€ su sephora.it

UN LUSSUOSO COFANETTO DI PRODOTTI SKINCARE: IL CALENDARIO DELL’AVVENTO CLARINS

È in edizione limitata il calendario Avvento di Clarins che conquista per il suo packaging elegante, ma soprattutto per una selezione attenta di prodotti per il benessere della pelle. Dietro le caselline troverete trattamenti anti-age, creme idratanti, oli vegetali, ma anche soluzioni per il make-up come il mascara o il blush.

Clarins, Calendario dell’Avvento. Prezzo: 149,00€ su clarins.it

*Il codice sconto esclusivo CLIO15 è attivo fino al 31/12/2025 e consente di ottenere il -15% di sconto sul sito miin-cosmetics.it. Non cumulabile con promozioni in corso, né utilizzabile con packs e libri

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Per rimanere aggiornate sui calendari dell’avvento e sui prodotti beauty non perdetevi:

1) CALENDARIO DELL’AVVENTO FAI DA TE

2) I TOP 5 INGREDIENTI COREANI DA CONOSCERE

3) MEGLIO LA SKINCARE GIAPPONESE O COREANA?

Via Tenor

Ragazze, siamo arrivate alla fine del post dedicato al calendario dell’avvento skincare. Cosa ne pensate? Avete già inserito il vostro preferito nella lista dei desideri? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.