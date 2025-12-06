QUALI SONO I GOSSIP DICEMBRE 2025 DI CUI SENTIREMO ANCORA PARLARE?

Le feste di Natale si avvicinano ed è il momento di scoprire quali sono i gossip Dicembre 2025 più succosi e interessanti. Parlando di VIP internazionali, Miley Cyrus si è ufficialmente fidanzata e si prepara al matrimonio, mentre Vanessa Hudgens ha partorito per la seconda volta. Sienna Miller ha svelato il pancione sul red carpet di un recente evento, confermando di essere incinta per la terza volta. Passando ai VIP italiani, è amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera così come sembra essere tornata la complicità tra Stefano De Martino e la sua ex Gilda Ambrosio. Can Yaman, nuovo Sandokan, è tornato single ed è alla ricerca del vero amore.

Credits: @canyaman, @mileycyrus, @vanessahudgens Via Instagram

Pronte a saperne di più sui gossip Dicembre 2025? Allora, ragazze, iniziamo subito con novità e indiscrezioni da non perdere.

GOSSIP DICEMBRE 2025: MILEY CYRUS SI SPOSA

Quelle in arrivo saranno vacanze di Natale speciali per Miley Cyrus che si è ufficialmente fidanzata con Maxx Morando. I due, insieme da 4 anni, sono apparsi sul red carpet di Avatar: Fire and Ash a Los Angeles alcuni giorni fa e ai più attenti non è passato inosservato l’anello all’anulare sinistro della popstar.

Credits: @mileycyrus Via Instagram – La coppia sul red carpet





Si tratta proprio di un anello fidanzamento – verosimilmente ricevuto in occasione del suo recente compleanno – a quanto confermato da alcune fonti vicine ai due a People. Il gioiello, un diamante cushion da 4 carati montato su una fascia in oro giallo da 14 carati, è stato creato su misura da Jacquie Aiche. Per il momento non si conoscono dettagli sulle nozze, ma la notizia ha già fatto il giro del mondo. Dopo Taylor Swift, un’altra reginetta del pop è pronta al matrimonio: congratulazioni!

VANESSA HUDGENS DI NUOVO MAMMA

Vanessa Hudgens ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma per la seconda volta, con un tenero post che ha fatto il boom di like. L’attrice di High School Musical, che ha avuto la prima gravidanza nel 2024, ha scritto:

“Beh… l’ho fatto. Ho avuto un altro bambino! Che esperienza folle il travaglio. Un grande applauso a tutte le mamme. È davvero incredibile ciò che i nostri corpi possono fare“.

Credits: @vanessahudgens Via Instagram – Vanessa Hudgens con il pancione

La Hudgens è legata al giocatore di baseball Cole Tucker dal 2020 ed è già mamma di un maschietto. Per ora non è trapelata nessuna indiscrezione sul sesso del bebè. Auguri alla coppia per questo nuovo incredibile viaggio.

SIENNA MILLER INCINTA: LA RIVELAZIONE SUL RED CARPET

Un annuncio in grande stile per Sienna Miller. L’attrice è incinta per la terza volta e si è mostrata radiosa e con il pancione sul red carpet dei Fashion Awards con il compagno Oil Green. Per loro si tratta del secondo figlio insieme, mentre la figlia adolescente dell’attrice è nata dall’unione con lex Tom Sturridge.

Credits: @siennamiller_fans Via Instagram – L’attrice e il compagno sul tappeto rosso

La Miller era meravigliosa nel suo abito lungo bianco e trasparente firmato Givenchy e con le forme addolcite dalla gravidanza. A 43 anni, è più felice che mai all’idea di diventare nuovamente mamma.

Qualche tempo fa ha dichiarato ai media: “Fate tutti i bambini che volete, quando volete. Dimenticate la vostra età. È irrilevante. Completamente irrilevante”. Ora non resta che attendere la cicogna!

GOSSIP DICEMBRE 2025 VIP ITALIANI: CAN YAMAN TORNA SINGLE

Attualmente in TV con Sandokan, Can Yaman è tornato single dopo la fine della sua relazione con Sara Bluma. A raccontarlo alla stampa è stato proprio l’attore, aggiungendo di essere nuovamente in circa dell’amore.

Credits: @canyaman Via Instagram – Can Yaman in un recente scatto

Nonostante si parlasse di matrimonio la scorsa estate, la relazione tra i due è giunta al capolinea dopo un periodo di crisi. A Diva e Donna Yaman ha dichiarato: “Con Sara è finita. Ora cerco un amore vero“.

STEFANO DE MARTINO DI NUOVO VICINO A GILDA AMBROSIO

Dopo la fine della storia con Caroline Tronelli, Stefano De Martino sembra essersi riavvicinato a Gilda Ambrosio. La rivista Oggi parla di alcuni giorni trascorsi insieme a Milano, facendo riferimento all’intenzione della fashion designer di ufficializzare quella che ormai sarebbe una relazione.

Credits: @stefanodemartino Via Instagram – Un ritratto di De Martino

I due stavano insieme prima della liaison estiva del conduttore con la Tronelli e questi recenti avvistamenti hanno fatto accendere la speranza di un ritorno di fiamma.

Credits: @gildaambrosio Via Instagram – La fashion designer di The Attico

Sarà la volta buona per Stefano De Martino o i due sono semplicemente rimasti amici e si tratta di puro gossip?

RAOUL BOVA E BEATRICE ARNERA SONO UNA COPPIA

Non solo rumors ma uno dei gossip Dicembre 2025 più chiacchierati. Ci riferiamo alla complicità crescente tra Raoul Bova, reduce dalla separazione da Rocio Munoz Morales, e la collega Beatrice Arnera, a sua volta da poco uscita da una relazione con Andrea Pisani.

Credits: @fiction_mediaset Via Instagram – I due attori sul set di Buongiorno, mamma!

I due stanno ufficialmente insieme e a dimostrarlo sarebbero alcuni scatti che li ritraggono intenti a baciarsi alla stazione di Roma Termini. Una coppia a tutti gli effetti, che non ha paura di vivere il proprio amore nonostante tutto e tutti.

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sugli ultimi gossip Dicembre 2025, con news e rumors su VIP stranieri e italiani. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Eravate già a conoscenza di queste novità? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!