BLAIR WALDORF FA RITORNO NELL’UPPER EAST SIDE DI GOSSIP GIRL

A distanza di 24 anni dal primo romanzo di Gossip Girl (pubblicato nel 2002), Cecily von Ziegesar ha annunciato l’uscita di un romanzo sequel imperdibile. Si chiamerà Blair e sarà incentrato sulla vita di Blair Waldorf, ormai 40enne, e sul suo ritorno nell’Upper East Side di New York. Alloy Entertainment, che nel 2007 ha ideato la serie Gossip Girl con Warner Bros. Television, manterrà i diritti cinematografici e televisivi del nuovo romanzo. La notizia ha fatto il giro del mondo e tutto fa pensare che possano esserci dei piacevoli risvolti per i fan di Gossip Girl e di Blair. L’idea più quotata? Un film o una serie sequel. Per il momento non si conoscono molti dettagli sulla trama.

Credits: @gossipgirl Via Instagram – Leighton Meester nei panni di Blair Waldorf

Blair Waldorf sta per tornare. Ad annunciarlo è stata proprio Cecily von Ziegesar, autrice dei romanzi che hanno dato vita alla serie cult anni ’00 Gossip Girl. Pronte a saperne di più? Iniziamo.

CECILY VON ZIEGESAR STA SCRIVENDO UN ROMANZO SEQUEL SU BLAIR WALDORF

Una notizia che ha fatto battere il cuore ai più nostalgici: è in arrivo un romanzo sequel su uno dei personaggi cult di Gossip Girl, Blair Waldorf. Ad annunciarlo ai media è stata Cecily von Ziegesar, autrice della collana di romanzi che ha ispirato la serie anni ’00.

Si chiamerà semplicemente Blair e vedrà la reginetta di Manhattan ormai 40 enne pronta a riconquistare un ruolo di spicco nell’Upper East Side in una fase completamente nuova della propria vita.

Credits: @gossipgirl Via Instagram – Blair interpretata da Leighton Meester





La data di pubblicazione è prevista per l’estate 2027. Il romanzo dovrebbe uscire in contemporanea negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per poi essere diffuso nel resto del mondo. I diritti del libro, come per gli altri capitoli della collana, sono di Alloy Entertainment.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER GOSSIP GIRL?

Alloy Entertainment mantiene anche i diritti audiovisivi, quindi cinematografici e televisivi del nuovo romanzo. Per ora, infatti, ha ceduto a terzi esclusivamente i diritti librari.

Credits: @gossipgirl Via Instagram – Una scena della serie

Per il momento non sono state fornite anticipazioni circa un’eventuale trasposizione televisiva o cinematografica di Blair, ma se – come potrebbe effettivamente accadere, data l’incredibile hype – il libro dovesse riscuotere successo, non è escluso che per Gossip Girl possa esserci un sequel. Cosa è successo a Blair negli ultimi 20 anni? Sta ancora con Chuck Bass ed è ancora amica di Serena, Dan e gli altri? Queste sono solo alcune delle domande a cui un revival potrebbe rispondere.

Credits: @itsmeleighton Via Instagram – Leighton Meester durante una recente apparizione pubblica

Ovviamente potrebbe trattarsi di una serie o di un film, sempre che Leighton Meester decida di vestire nuovamente i panni di Blair. Troviamo impensabile, infatti, che un progetto di questo tipo possa andare in porto se l’attrice dovesse sottrarsi. Non ci resta che aspettare e attendere aggiornamenti.

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus su Blair, romanzo sequel in uscita nel 2027 ispirato all’iconico personaggio di Gossip Girl. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!