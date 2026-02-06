COS’HANNO DI SPECIALE LE CANZONI 1996?

Chi in quegli anni era un adolescente ricorda bene le canzoni del 1996, perché ci è cresciuto. Hanno segnato periodi importanti della propria vita, il passaggio da ragazzini ad adulti. Erano tempi spensierati e di grandi sperimentazioni. Era l’anno di Wannabe delle Spice Girls, una nuova band al femminile che ci ha fatto sognare e, soprattutto, ballare. Ma era anche il periodo in cui sono usciti dei brani pazzeschi, che sanno di nostalgica bellezza, come La cura di Battiato.

Credits: @spicegirls via Instagram – Le Spice Girls a Bangkok nel 1996

Un periodo in cui era impossibile non guardare i videoclip a rotazione su Mtv, amare ogni singolo brano, alcuni più di altri, vere hit più che tormentoni estivi. Pezzi che hanno superato il tempo e lo spazio, giungendo a oggi, sebbene abbiano compiuto 30 anni. E non sono pochi. Scopriamo insieme quali sono state le canzoni del 1996 che ci hanno lasciato un segno indelebile nel cuore: via col post!

LA CURA DI FRANCO BATTIATO E CANZONE DI LUCIO DALLA: LA BELLEZZA ITALIANA

La cura di Franco Battiato, uscita nel 1996 dall’album omonimo, è un capolavoro intimo che compie 30 anni con la sua melodia ipnotica e testi visionari. Battiato promette di proteggere l’amata mescolando spiritualità e amore in un viaggio cosmico. Voce calda, arrangiamenti eterei: una hit italiana del 1996 da brividi, eterna nei cuori di chi cerca profondità oltre il pop commerciale.

E poi c’è Canzone di Lucio Dalla, dal vivo nel ’96 e icona di quell’anno, celebra la vita quotidiana con quel “Vorrei solo ricordarti” che tocca l’anima. Un inno alla memoria e agli affetti, cantato con la sua voce unica, tra folk e melodia italiana.

Credits: @lucio.dalla_fanpage via Instagram





WANNABE DELLE SPICE GIRLS: L’INNO DEL GIRL POWER

Wannabe delle Spice Girls è l’esplosione del 1996: singolo d’esordio che ha venduto milioni, in cima alle classifiche per settimane con il suo messaggio di amicizia e indipendenza. Geri, Mel B, Emma, Victoria e Mel C correvano per Londra nel video iconico, urlando “If you wannabe my lover…”. Una hit degli anni ’90 che ha cambiato la musica femminile. Per sempre.

Credits: @spicegirls via Instagram

KILLING ME SOFTLY DEI FUGEES, UNA NOSTALGICA RISCOPERTA TRA HIP HOP E SOUL

Killing Me Softly dei Fugees, con Lauryn Hill in versione celestiale, ha resuscitato un classico nel ’96 dall’album The Score. Beat hip-hop e soul profondo l’hanno resa tormentone globale, vincitrice di Grammy. Quel “Strumming my pain with his fingers” ancora ci cattura, simbolo di un 1996 che mescolava generi con genio.

CANZONI DEL 1996: GLI OASIS DOMINANO CON WONDERWALL E DON’T LOOK BACK IN ANGER

GLI OASIS CI HANNO INCANTATO E IL LORO RECENTE CONCERTO LO TESTIMONIA

Wonderwall degli Oasis, altro gioiello del ’96 da (What’s the Story) Morning Glory?, è la ballad rock che tutti dedichiamo a qualcuno. “Today is gonna be the day…” con chitarra acustica e urlo collettivo: ha dominato charts e cuori, colonna sonora di amori e sogni teenager.

Don’t Look Back in Anger, sempre, degli Oasis è il ’96 in pillola: Noel Gallagher la scrive in un hotel, diventa numero uno UK con coro da stadio. Una hit del 1996 che definisce il britpop, cantata ovunque da Manchester al mondo.

Credits: @oasis via Instagram

ALANIS MORISSETTE PRESENTA IRONIC: IL RESTO È STORIA

Ironic di Alanis Morissette elenca paradossi della vita nel ’96 in un video iconico. Voce rabbiosa e catartica, ha vinto MTV e simboleggia la ribellione anni ’90, è tra le canzoni che compiono 30 anni più viscerali.

CANZONI 1996: JAMIROQUAI E LA SUA VIRTUAL INSANITY

Virtual Insanity di Jamiroquai avverte sul caos tech moderno con pavimento mobile nel video leggendario: funk groovy uscito nell’agosto ’96, Video of the Year agli MTV. Jay Kay col suo cappello floscio fa ballare ancora oggi.

Credits: @jamiroquaihq via Instagram

MACARENA DEI LOS DEL RIO: IL TORMENTONE ESTIVO

14 settimane in cima alle Billboard, coreografia virale a feste e spiagge: è Macarena, un pezzo che ancora oggi ci fa ondeggiare e muovere le braccia a tempo. Remix Bayside Boys, dalla Spagna al mondo, impossibile non amarla!

LA BALLATA DON’T SPEAK DEI NO DOUBT

Don’t Speak di No Doubt è emozione pura. Gwen Stefani in lacrime nel video conquista, cattura, è ammaliante e bellissima. Lo stile ska-punk diventa una ballata globale, numero uno per 16 settimane. Storia di amori finiti, anthem per cuori infranti.

Credits: @nobout via Instagram

ALTRE CANZONI DEL 1996 CHE ABBIAMO TANTO AMATO

Pensate sia finita qui? Un anno è fatto di 365 giorni e di canzoni ne sono uscite davvero tantissime, soprattutto in quel ricco 1996. Tra le più belle ricordiamo ancora Un-Break My Heart di Toni Braxton, Lovefool dei Cardigans, persino Vorrei incontrarti fra cent’anni di Ron e Tosca, che vinse Sanremo.

E, ancora, Eric Clapton con Change the World, Always Be My Baby di Mariah Carey, The Prodigy con Firestarter, Underworld con Born Slippy e tantissime altre.

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Via Giphy

Ragazze, ora vogliamo sapere le vostre opinioni e conoscere le canzoni del 1996 che vi fanno tornare indietro nel tempo, le più rappresentative e nostalgiche per voi. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!