CERCHI REGALI BEAUTY? SCOPRI LE IDEE REGALO CHE PUOI TROVARE IN FARMACIA

In farmacia è possibile trovare tantissime idee regalo, per ogni occasione e per tutti i gusti, quindi vale sempre la pena fare un giro nella propria farmacia di fiducia. Le migliori marche di farmacia firmano, specialmente a ridosso di occasioni speciali come il Natale, San Valentino, la Festa della Mamma e la Festa del Papà, cofanetti regalo che permettono di testare i loro prodotti più famosi. Si tratta prevalentemente di cofanetti make-up, cofanetti skincare e cofanetti uomo per la cura della barba. Non mancano le idee regalo farmacia pensate per chi ama i prodotti corpo (come le creme mani) e i profumi. Trattandosi di prodotti di farmacia, ovviamente, sono adatti anche alle pelli sensibili e reattive.

Credits: Foto di Adobe Stock | Luan

Abbiamo selezionato per voi idee regalo farmacia per tutti i gusti e per tutte le tasche, da donna e da uomo, tra skincare, make-up, prodotti corpo e profumi. Pronte a saperne di più e a scoprirli insieme? Allora, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

IDEE REGALO DI NATALE IN FARMACIA

I cofanetti di Natale sono tra le idee regalo più gettonate, specialmente per mamme, fidanzate, mogli, amiche e colleghe. BioNike firma svariate idee regalo farmacia tra cui poter scegliere in vista del Natale ormai alle porte. Il brand, specializzato nella cura delle pelli sensibili e intolleranti, propone box e cofanetti skincare dai packaging accattivanti da collezione.

il Set Regalo Defence Hydractive, contenente siero viso e crema della linea idratante del brand, è racchiuso in una scatola cilindrica di latta nei toni del rosa e dell’oro davvero raffinata quindi perfetta da mettere sotto l’Albero.

BioNike, Cofanetto Set Regalo Defence Hydractive. Prezzo: 44,90€ su amazon.it

BioNike pensa anche al make-up delle feste con il set Defence Color Mascara e Rossetto. Il mascara Extra Volume e il rossetto rosso sono gli essenziali per un beauty look semplice ma di impatto, quindi da regalare a chiunque ami truccarsi.





BioNike, Defence Color Mascara e Rossetto. Prezzo: 22,27€ su amazon.it

Anche Filorga non delude le aspettative e propone, per questo Natale, il cofanetto Hydra-Hyal. Contiene siero idratante e rimpolpante, acqua micellare e una profumatissima candela per la casa.

Filogra, Cofanetto Hydra-Hyal. Prezzo: 51,90€ su amazon.it

HELAN PROPONE IDEE REGALO FARMACIA PER NATALE ECONOMICHE DAVVERO DELIZIOSE

Urlano Natale le referenze corpo della linea in edizione limitata Helan Panettone, per cui vi consigliamo di non farvele sfuggire. Con agrumi canditi e note gourmand, la fragranza del brand ha ispirato diversi cofanetti regalo acquistabili in farmacia e parafarmacia.

Helan, Fragranza Panettone Cofanetto Saponetta Profumata + Crema Mani. Prezzo: 12,10€ su amazon.it

Si spazia dal cofanetto contenente saponetta e crema mani a quello dedicato alle labbra che include, invece, scrub e balsamo rimpolpante. Due idee regalo di farmacia sfiziose, complice il profumo irresistibile, e dal prezzo davvero contenuto quindi adatte a chi ha a disposizione un budget esiguo ma vuole comunque fare una bella figura.

Helan, Panettone Cofanetto Labbra. Prezzo: 12,29€ su amazon.it

Impossibile non conoscere l’Olio Prodigioso di Nuxe. Il brand di dermocosmesi francese propone per le feste un Christmas Cracker che ne contiene ben 3 in mini-size, declinati nelle varianti più famose. Il packaging è delizioso e può essere anche appeso all’Albero di Natale a mo’ di decorazione.

Nuxe, Mini Cracker Huile Prodigieuse. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

Un’altra idea regalo perfetta per Natale? La Confezione Regalo L’Occitane Fleurs de Cerisier, con prodotti corpo e mani dall’avvolgente fragranza ai fiori di ciliegio. Anche in questo caso la confezione è pensata per essere appesa all’Albero se lo si desidera.

L’Occitane, Confezione Regalo Fleurs de Cerisier. Prezzo: 16,00€ su amazon.it

IDEE REGALO SAN VALENTINO IN FARMACIA

Non solo Natale. Le idee regalo farmacia sono sfruttabili anche per altre ricorrenze come, per esempio, San Valentino. Se il vostro lui porta la barba, vi consigliamo di puntare su cofanetti skincare uomo contenenti prodotti specifici per la rasatura.

Il Cofanetto regalo Uomo BioNike Defence Man Pelle tonica e rivitalizzata contiene una schiuma da barba da usare durante il passaggio del rasoio e una crema-gel dalla texture leggera e a rapido assorbimento. Idrata e lenisce i rossori, quindi è consigliata soprattutto a chi ha una pelle che tende a irritarsi facilmente.

BioNike, Cofanetto Defence Man Barba. Prezzo: 34,90€ su amazon.it

Anche Rilastil propone idee regalo farmacia uomo incentrate sul tema della rasatura. La linea Man del marchio di dermocosmesi si avvale dell’azione di attivi ricchi di proprietà come la vitamina C, tra i più potenti antiossidanti.

Rilastil, Cofanetto Man, Schiuma da Barba e Gel Crema Barba. Prezzo: 30,13€ su amazon.it

Non regaliamo rose rosse per San Valentino ma una rosa nel deserto come quella che decora questo bellissimo cofanetto di EuPhidra. Idea regalo farmacia perfetta per lei e, più in generale, per tutti gli amanti del make-up, racchiude i matitoni ombretti a lunghissima tenuta del brand – dai toni naturali e quindi molto versatili – e un mascara che promette di amplificare volume e lunghezza delle ciglia per uno sguardo al TOP.

EuPhidra, Cofanetto La Rosa nel Deserto Matitoni e Mascara. Prezzo: 14,90€ su amazon.it

Per un San Valentino nel segno del relax vi segnaliamo anche questa box EuPhidra ispirata alla filosofia buddista. Al Tempio di Kotoku-In contiene una maschera detox purificante, consigliata in particolar modo alle pelli impure e grasse, e un gommage delicato adatto a tutti i tipi di pelle.

EuPhidra, Cofanetto Al Tempio di Kotoku-In. Prezzo: 11,45€ su amazon.it

IDEE REGALO FESTA DEL PAPÀ E DELLA MAMMA IN FARMACIA

A questo punto, ragazze, concludiamo la nostra carrellata di idee regalo farmacia con alcuni suggerimenti shopping adatti alla Festa del Papà e alla Festa della Mamma, ricorrenze che in Italia si celebrano rispettivamente il 19 marzo e nel corso della seconda domenica di maggio.

Per i papà proponiamo questo coffret di Vichy, una limited edition tutta al maschile che prevede in dotazione una comoda pochette nera che tornerà sicuramente utile per viaggi e spostamenti. La praticità di questo kit lo rende l’idea regalo giusta per i papà che sono spesso fuori casa.

Vichy, Protocollo Home Limited Edition. Prezzo: 29,39€ su amazon.it

Si trovano in farmacia e nondimeno in parafarmacia i cofanetti L’Erbolario. Il brand propone tante idee regalo uomo interessanti, come per esempio questo set composto da shampoo-doccia e fluido dopobarba. Entrambi i prodotti sono a base di estratti di baoab e caffè verde, ingredienti energizzanti ed emollienti.

L’Erbolario, Confezione Regalo Uomo. Prezzo: 35,90€ su amazon.it

Per la Festa della Mamma non c’è niente di meglio di un cofanetto profumato come quello qui sotto di Caudalìe. Si ispira alla linea Thé des Vignes e contiene acqua profumata, gel doccia e crema riparatrice per mani e unghie.

Caudalie, Obsession Thé des Vignes. Prezzo: 49,00€ su amazon.it

I COFANETTI FILORGA SONO UNA GARANZIA QUANDO SI TRATTA DI REGALI SKINCARE

Per la mamma dal contorno occhi stanco e stressato segnaliamo il cofanetto Filorga Optim-Eyes. La box, molto raffinata nei toni del nero e del blu, contiene crema contorno occhi defaticante e il trattamento rimpolpante labbra Nutri-Filler Lips.

Filorga, Coffret Optim-Eyes. Prezzo: 51,90€ su amazon.it

L’Olio Prodigioso Nuxe è uno dei prodotti Nuxe racchiusi nel cofanetto Les Iconiques, dedicato come il nome suggerisce alle referenze bestseller iconiche del marchio. Insieme all’olio ci sono la celebre Crème Fraiche e l’altrettanto conosciuto balsamo labbra al miele.

Nuxe, Cofanetto Gli Iconici. Prezzo: 42,90€ su amazon.it

***Prezzi e disponibilità dei prodotti possono subire variazioni. Il post contiene link affiliati***

Se siete alla ricerca dei regali di Natale, allora non perdetevi assolutamente questi post:

1) I COFANETTI LABBRA NATALE 2025 DA REGALARE

2) COLLEZIONE NATALE PANDORA

3) I COFANETTI TISANE DA REGALARE

Via Giphy

Ragazze, speriamo che questo post con le idee regalo farmacia vi possa essere utile per Natale, così come in tutte le altre occasioni speciali che verranno. Ora vi lasciamo la parola: quante di voi sono ancora alle prese con i regali? Avete mai comprato i vostri doni in farmacia? Vi piace rivolgervi alle marche di dermocosmesi o preferite acquistare i regali beauty in profumeria? Fateci sapere tutto nei commenti. Un bacione dal TeamClio!