COME SCEGLIERE I MIGLIORI COFANETTI SKINCARE?

I cofanetti skincare sono un’ottima idea regalo, ma possono essere anche una coccola per noi stesse e quindi un’altrettanto valida idea autoregalo. Sono tantissimi i brand a suggerire cofanetti contenenti prodotti per la cura della pelle, tra set skincare economici e altri più corposi e costosi. Ce ne sono per tutti i tipi di pelle e per ogni budget. I cofanetti skincare si comprano in farmacia come in profumeria e generalmente si rivolgono a esigenze specifiche, come nel caso dei cofanetti regalo creme viso antirughe. Tra le migliori marche si distinguono BioNike, Filorga, Nuxe e Caudalìe, ma non mancano anche set low cost molto interessanti firmati Astra, e.l.f. ed Equilinria. Non mancano le proposte di profumeria: Clarins e Collistar, per esempio, propongono sempre cofanetti irresistibili.

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Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori cofanetti skincare in commercio, firmati da brand di profumeria e di farmacia specializzati nella cura della pelle. Da Nuxe a Clarins, passando per BioNike e Filorga e Astra ce ne sono davvero per ogni esigenza. Pronte a scoprirli insieme? Iniziamo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

I MIGLIORI COFANETTI SKINCARE DA REGALARE O REGALARSI

La scelta in termini di cofanetti skincare è incredibilmente vasta. Soprattutto a ridosso delle feste – ma non solo – le migliori marche propongono box contenenti i loro prodotti più amati a prezzi davvero convenienti.

I vari brand pensano alle esigenze di tutti i tipi di pelle: si spazia dai cofanetti regalo creme viso antirughe per le pelli mature a quelli per le pelli asfittiche e spente, senza trascurare le pelli miste o grasse con imperfezioni.

Tra i cofanetti di bellezza da regalare, quelli skincare si rivelano sempre una scelta vincente.

COFANETTO NUXE BIO ORGANIC SET

I cosmetici Nuxe, con le loro texture avvolgenti e formule di ultima generazione a base di ingredienti di origine naturale, si rivolgono a tutti i tipi di pelle. Nello specifico, il cofanetto Nuxe Bio Organic Set è l’ideale per chi predilige la cosmesi green e biologica. Contiene siero viso antiossidante e acqua micellare.

Nuxe, Bio Organic Set. Prezzo: 30,05€ su amazon.it





Un altro cofanetto Nuxe da non farsi sfuggire è quello de Gli Iconici, ovvero i prodotti bestseller del brand tra cui il vendutissimo Huile Prodigieuse. Il set contiene anche Crème Fraiche, da usare come crema, latte detergente e maschera, e il balsamo labbra al miele del marchio.

Nuxe, Cofanetto Gli Iconici. Prezzo: 42,90€ su amazon.it

CAUDALIE COFANETTO VINOHYDRA: LA ROUTINE IDRATAZIONE

I cofanetti regalo Caudalìe sono tra i più vantaggiosi in commercio. Thé des Vignes è il cofanetto per una routine rilassante e super profumata. Contiene un’acqua profumata, una candela e un gel doccia, super idratante.

Caudalìe, Cofanetto Thé des Vignes. Prezzo: 27,50€ su caudalie.com

Un altro ottimo cofanetto Caudalìe è quello della linea Vinotherapist, contenente un duo in edizione limitata. Troviamo infatti, il balsamo labbra, super emolliente e costituito dal 98% di ingredienti di origine naturale e, ancora una volta, una crema mani, che nutre e ripara senza ungere.

Caudalìe, Cofanetto Mani e Labbra. Prezzo: 18,80€ su amazon.it

COFANETTO COLLISTAR AQUAGEL

Continuiamo con un cofanetto Collistar che riscuote sempre grandi consensi, ovvero Collistar Attivi Puri. Negli anni il brand ha proposto diverse declinazioni di questo set e l’ultimo è quello che abbina alla crema viso al Collagene e Malachite con l’amatissimo contorno occhi con peptidi e acido ialuronico.

Collistar, Cofanetto Attivi Puri. Prezzo: 34,04€ su amazon.it

I COFANETTI SKINCARE COLLISTAR SONO molto convenienti

Per coloro che amano le mini size, Collistar propone quattro dei best-seller più amati racchiusi in un bellissimo cofanetto, pensati per una routine di bellezza completa. Troviamo infatti, l’iconico talasso scrub, le magnifiche gocce autoabbronzanti, la crema antirughe levigante e perfino uno dei rossetti del brand più amati.

Collistar, Cofanetto Icons Collistar. Prezzo: 25,04€ su amazon.it

COFANETTO CLARINS ROUTINE VISO LUMINOSO

Il cofanetto Clarins più venduto in profumeria? Rituale Double Serum & Hydra-Essentiel, un set che racchiude i prodotti necessari per ottenere una pelle levigata e tonificata. Si inizia con il Double Serum, formulato con ben 22 estratti vegetali, e si procede con le due creme per rimpolpare la pelle e liftare il contorno occhi. Il cofanetto contiene anche il Mascara Wonder Volume XXL per ciglia più voluminose giorno dopo giorno.

Clarins, Cofanetto Rituale Double Serum & Hydra-Essentiel. Prezzo: 105,00€ su clarins.com

Il brand firma anche un interessante cofanetto dedicato al rinnovamento della pelle. La box contiene una crema corpo con burro di karité, un gommage arricchito con polvere di bambù e l’iconica Crema Giovinezza Mani, che rinforza anche le unghie. Entrambi i cofanetti sono accompagnati da una bellissima pochette bianca.

Clarins, Rituale Rinnovatore Corpo. Prezzo: 49,00€ su clarins.com

COFANETTO BIONIKE DEFENCE HYDRACTIVE

Una delle migliori creme viso BioNike è Defence Hydractive, crema idratante e nutriente adatta a tutti i tipi di pelle. Il cofanetto BioNike Defence Hydractive affianca alla crema il siero idratante intensivo della stessa linea, per un’azione idratante e rimpolpante profonda.

BioNike, Defence Hydractive Cofanetto. Prezzo: 44,90€ su amazon.it

BIONIKE FIRMA COFANETTI SKINCARE ECONOMICI E COMPLETI

Un altro cofanetto da non farsi sfuggire è BioNike Defence My Age, contenente un pelling rinnovatore super delicato ma efficace, una crema viso e siero perfetto per occhi e labbra.

BioNike, Cofanetto Regalo Defence My Age Pearl. Prezzo: scontato a 69,90€ su bionike.it.

Ad un prezzo decisamente più economico, troviamo anche il Cofanetto Regalo Bionike Defence Beauty Essentials. Al suo interno troverete una mousse, dalla texture soffice e vellutata, che rimuove le impurità lasciando la pelle fresca e morbida e una crema viso a base di acido ialuronico a diversi pesi molecolari.

BioNike, Cofanetto Regalo Beauty Essential. Prezzo: scontato a 19,90€ su bionike.it.

COFANETTO FILORGA ESFOLIAZIONE SCRUB E MASK

Un altro brand di dermocosmesi che firma cofanetti skincare convenienti e interessanti è Filorga. Il cofanetto Filorga Lift-Structure è un alleato immancabile per le pelli disidratate esecche. La box racchiude la celebre crema liftante del brand, la crema notte e un siero.

Filorga, Cofanetto Lift-Structure. Prezzo: 89,70€ su amazon.it

Ad un prezzo leggermente inferiore troviamo il Cofanetto Filorga Kit Hydra-Hyal, contenente il chiacchieratissimo siero all’acido ialuronico idratante e rimpolpante e una lozione struccante anti-età.

Filorga, Cofanetto Time-Filler. Prezzo: 51,90€ su amazon.it

Entrambi i cofanetti arrivano con una candela super profumata perfetta per sublimare il vostro momento di relax.

COFANETTI SKINCARE SUPER ECONOMICI DA NON FARVI SCAPPARE

Anche in ambito low cost troviamo davvero prodotti molto interessanti. Astra, per esempio propone la sua Box Your Skin’s Bffs, che include mousse detergente, crema gel viso, contorno occhi, maschera labbra, maschera viso in tessuto rivitalizzante e perfino due polsini in limited edition.

Astra Skin, Box Your Skin’s Bffs. Prezzo: 29,90 su astramakeup.com

Molto carino è anche il set proposto da E.l.f. che contiene tutti prodotti per la cura della pelle in formato viaggio, come il detergente, un balsamo idratante contorno occhi e crema notte.

e.l.f. SKIN Jet Set Hydration Kit. Prezzo: 17,79€ su Amazon.it

Le formule sono ricche di ingredienti nutrienti, come l’aloe, il burro di karité, l’olio di jojoba, la vitamina E, i peptidi e l’acido ialuronico. Un set davvero completo per una skincare ricca e idratante.

Equilibria, Kit Viso Rosa Ialuronica Anti-Aging. Prezzo: 12,90€ su Amazon.it

Vi segnaliamo infine, anche il set firmato Equilibria che propone una combo super interessante: crema viso e contorno occhi, indispensabili per una pelle morbida e compatta, da non perdere!

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati **

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questi erano i nostri consigli shopping sui migliori cofanetti skincare da regalare o regalarsi, firmati da marche quali BioNike, Filorga, Clarins e Collistar. La parola, come sempre, passa a voi: cosa ne pensate? Diteci tutto nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!