QUALI SONO LE TENDENZE JEANS LARGHI DONNA PER LA PRIMAVERA 2026?

  1. Le tendenze jeans donna per questa primavera parlano chiaro: i jeans si portano larghi e comodi.
  2. Se da un lato, infatti, assistiamo al ritorno sulle scene dei modelli a gamba dritta e stretta in stile ’90, dall’altro le collezioni confermano che i jeans larghi restano un must indiscusso.
  3. Tanti i modelli tra cui poter scegliere, sia più eleganti – è il caso dei wide leg a vita alta – che più casual.
  4. Tra i più cool si distinguono barrel e balloon, dalla gamba piuttosto ampia e con l’inconfondibile forma a palloncino.
  5. Non mancano, tra le proposte delle migliori marche, jogger e cargo.

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Credits: @dixie.com, @zara.com

Sono comodi, stilosi e si adattano con facilità a diverse occasioni permettendoci di sfoggiare look glam dal giorno alla notte. I jeans larghi donna Primavera 2026 sono una delle tendenze del momento, tra modelli wide leg e a vita alta, balloon e barrel. Pronte a scoprire insieme una selezione dei più belli? Allora, iniziamo.

JEANS LARGHI PRIMAVERA 2026: I MODELLI WIDE LEG DA AVERE

I jeans larghi donna affollano le nuove collezioni Primavera 2026. I modelli wide leg, con gamba molto ampia, sono i più versatili perché possono essere abbinati con facilità sia in modo elegante e formale che casual. Quelli a vita media o a vita bassa sono l’ideale per i look informali per tutti i giorni.

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Dixie, Jeans a gamba ampia con vita alta e tasche. Prezzo: 109,00€ su dixiefashion.com


Quelli a vita alta, invece, sono tendenzialmente più aderenti alle forme nella parte superiore e stanno benissimo sia con le sneakers che con i tacchi. Indossati con un bel blazer e un pull leggero si rivelano preziosi alleati per i look da ufficio primaverili.

Tommy Hilfiger, Jeans Wide Leg Vita Alta. Prezzo: 66,04su amazon.it

Tanti i modelli tra cui poter scegliere inclusi nelle collezioni delle migliori marche, da Tommy Hilfiger e Dixie al fast fashion di Zara. Il brand spagnolo, in particolar modo, dimostra ancora una volta di avere una vera e propria predilezione per i jeans larghi donna includendone tantissimi e tutti diversi nel suo catalogo Primavera 2026.

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Zara, Jeans z1975 Jogger. Prezzo: 29,95€ su zara.com

I JEANS LARGHI A VITA ALTA POSSONO ESSERE ABBINATI ANCHE IN MODO ELEGANTE

Le novità Zara Primavera 2026 suggeriscono, infatti, jeans larghi per tutti i gusti e adatti a qualsiasi tipo di fisicità. Molto belli i modelli wide leg con cintura in vita, per donare al look un twist ricercato. Risultano particolarmente duttili i modelli con le pince e con gamba molto ampia, da provare soprattutto con i tacchi per slanciare la figura senza dover rinunciare alla comodità.

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Zara, Jeans Z1975 Wide Leg Vita Alta. Prezzo: 35,95€ su zara.com

BARREL E BALLOON SONO I MUST DELLA STAGIONE

Non ci sono dubbi. I jeans larghi Primavera 2026 per eccellenza sono i barrel e i balloon. Facciamo chiarezza e capiamo insieme quali sono le differenze. I barrel hanno una linea “a botte”, molto più strutturata e con ampiezza massima al ginocchio. I balloon risultano più morbidi all’indosso e appaiono tondeggianti, con forma “a palloncino”. In comune hanno la gamba molto larga e il fatto che si restringono alla caviglia.

BARREL E BALLOON SONO DI GRANDE TENDENZA

Questa caratteristica li rende perfetti da indossare con sneakers, mocassini e ballerine, anche se in realtà possono essere usati con soddisfazione anche con slingback kitten e scarpe con il tacco alto.

Se avete intenzione di acquistare un solo paio di jeans bianchi per questa primavera, vi consigliamo di puntare proprio su un modello barrel.

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Zara, Jeans ZW Collection Barrel Vita Alta. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Lo stesso dicasi per i jeans dal lavaggio chiaro o chiarissimo. I modelli barrel o balloon sono l’ideale per la stagione primaverile e tornano utili anche in estate perché, non aderendo alle gambe, specialmente se scelti di un tessuto fresco non risultano troppo pesanti.

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Dixie, Jeans Balloon Fit Tasche Cargo e Cintura. Prezzo: 123,00€ su dixiefashion.com

Tra i modelli più belli e di tendenza per questa stagione spiccano quelli con cuciture, che enfatizzano e sottolineano linee e struttura del capo, e quelli con tasche laterali stile cargo.

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Zara, Jeans Z1975 Barrel Vita Alta Cuciture. Prezzo: 35,95€ su zara.com 

JEANS LARGHI DONNA BAGGY E CULOTTE: COMFY E STILOSI PER TUTTI I GIORNI

Se siete amanti della comodità e vi piace vestirvi over, scegliete i jeans larghi donna baggy. La loro peculiarità è il cavallo basso – non a caso sono ispirati al guardaroba maschile – e restano ampi sia sui fianchi sulla gamba. Di solito sono anche a vita bassa, nel segno di uno stile quanto più possibile comfy.

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G-Star, Contor 3D Extreme Loose Jeans Donna. Prezzo: 75,45€ su amazon.it

Molto di moda negli anni ’00, sono tornati alla ribalta da alcune stagioni e sembrano avere l’intenzione di farci compagnia anche in vista della prossima estate. I lavaggi più gettonati? Quelli sabbiati e quelli washed, dall’effetto sbiadito e usurato.

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True Religion, Embroidery Jessie Super Baggy​ Jeans Donna. Prezzo: 121,22su amazon.it

Se vi piace la praticità ma preferite uno stile più femminile vi suggeriamo un altro modello che potrebbe fare al caso vostro. I jeans larghi culotte, a vita alta, con gonna ampia e tagliati alla caviglia, sono particolarmente adatti alla stagione primaverile perché si abbinano a meraviglia alle calzature che si utilizzano più spesso in questo periodo dell’anno (primi su tutti i mocassini, seguite dalle ballerine).

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Calvin Klein, Culotte Jeans Donna. Prezzo: 76,04su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui jeans larghi donna Primavera 2026, con una selezione di modelli imperdibili tra wide leg, a vita alta, a vita bassa, barrel, balloon e baggy. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!

 

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