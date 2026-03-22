QUALI SONO LE TENDENZE JEANS LARGHI DONNA PER LA PRIMAVERA 2026?

Le tendenze jeans donna per questa primavera parlano chiaro: i jeans si portano larghi e comodi. Se da un lato, infatti, assistiamo al ritorno sulle scene dei modelli a gamba dritta e stretta in stile ’90, dall’altro le collezioni confermano che i jeans larghi restano un must indiscusso. Tanti i modelli tra cui poter scegliere, sia più eleganti – è il caso dei wide leg a vita alta – che più casual. Tra i più cool si distinguono barrel e balloon, dalla gamba piuttosto ampia e con l’inconfondibile forma a palloncino. Non mancano, tra le proposte delle migliori marche, jogger e cargo.

Credits: @dixie.com, @zara.com

Sono comodi, stilosi e si adattano con facilità a diverse occasioni permettendoci di sfoggiare look glam dal giorno alla notte. I jeans larghi donna Primavera 2026 sono una delle tendenze del momento, tra modelli wide leg e a vita alta, balloon e barrel. Pronte a scoprire insieme una selezione dei più belli? Allora, iniziamo.

JEANS LARGHI PRIMAVERA 2026: I MODELLI WIDE LEG DA AVERE

I jeans larghi donna affollano le nuove collezioni Primavera 2026. I modelli wide leg, con gamba molto ampia, sono i più versatili perché possono essere abbinati con facilità sia in modo elegante e formale che casual. Quelli a vita media o a vita bassa sono l’ideale per i look informali per tutti i giorni.

Dixie, Jeans a gamba ampia con vita alta e tasche. Prezzo: 109,00€ su dixiefashion.com





Quelli a vita alta, invece, sono tendenzialmente più aderenti alle forme nella parte superiore e stanno benissimo sia con le sneakers che con i tacchi. Indossati con un bel blazer e un pull leggero si rivelano preziosi alleati per i look da ufficio primaverili.

Tommy Hilfiger, Jeans Wide Leg Vita Alta. Prezzo: 66,04€ su amazon.it

Tanti i modelli tra cui poter scegliere inclusi nelle collezioni delle migliori marche, da Tommy Hilfiger e Dixie al fast fashion di Zara. Il brand spagnolo, in particolar modo, dimostra ancora una volta di avere una vera e propria predilezione per i jeans larghi donna includendone tantissimi e tutti diversi nel suo catalogo Primavera 2026.

Zara, Jeans z1975 Jogger. Prezzo: 29,95€ su zara.com

I JEANS LARGHI A VITA ALTA POSSONO ESSERE ABBINATI ANCHE IN MODO ELEGANTE

Le novità Zara Primavera 2026 suggeriscono, infatti, jeans larghi per tutti i gusti e adatti a qualsiasi tipo di fisicità. Molto belli i modelli wide leg con cintura in vita, per donare al look un twist ricercato. Risultano particolarmente duttili i modelli con le pince e con gamba molto ampia, da provare soprattutto con i tacchi per slanciare la figura senza dover rinunciare alla comodità.

Zara, Jeans Z1975 Wide Leg Vita Alta. Prezzo: 35,95€ su zara.com

BARREL E BALLOON SONO I MUST DELLA STAGIONE

Non ci sono dubbi. I jeans larghi Primavera 2026 per eccellenza sono i barrel e i balloon. Facciamo chiarezza e capiamo insieme quali sono le differenze. I barrel hanno una linea “a botte”, molto più strutturata e con ampiezza massima al ginocchio. I balloon risultano più morbidi all’indosso e appaiono tondeggianti, con forma “a palloncino”. In comune hanno la gamba molto larga e il fatto che si restringono alla caviglia.

BARREL E BALLOON SONO DI GRANDE TENDENZA

Questa caratteristica li rende perfetti da indossare con sneakers, mocassini e ballerine, anche se in realtà possono essere usati con soddisfazione anche con slingback kitten e scarpe con il tacco alto.

Se avete intenzione di acquistare un solo paio di jeans bianchi per questa primavera, vi consigliamo di puntare proprio su un modello barrel.

Zara, Jeans ZW Collection Barrel Vita Alta. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Lo stesso dicasi per i jeans dal lavaggio chiaro o chiarissimo. I modelli barrel o balloon sono l’ideale per la stagione primaverile e tornano utili anche in estate perché, non aderendo alle gambe, specialmente se scelti di un tessuto fresco non risultano troppo pesanti.

Dixie, Jeans Balloon Fit Tasche Cargo e Cintura. Prezzo: 123,00€ su dixiefashion.com

Tra i modelli più belli e di tendenza per questa stagione spiccano quelli con cuciture, che enfatizzano e sottolineano linee e struttura del capo, e quelli con tasche laterali stile cargo.

Zara, Jeans Z1975 Barrel Vita Alta Cuciture. Prezzo: 35,95€ su zara.com

JEANS LARGHI DONNA BAGGY E CULOTTE: COMFY E STILOSI PER TUTTI I GIORNI

Se siete amanti della comodità e vi piace vestirvi over, scegliete i jeans larghi donna baggy. La loro peculiarità è il cavallo basso – non a caso sono ispirati al guardaroba maschile – e restano ampi sia sui fianchi sulla gamba. Di solito sono anche a vita bassa, nel segno di uno stile quanto più possibile comfy.

G-Star, Contor 3D Extreme Loose Jeans Donna. Prezzo: 75,45€ su amazon.it

Molto di moda negli anni ’00, sono tornati alla ribalta da alcune stagioni e sembrano avere l’intenzione di farci compagnia anche in vista della prossima estate. I lavaggi più gettonati? Quelli sabbiati e quelli washed, dall’effetto sbiadito e usurato.

True Religion, Embroidery Jessie Super Baggy​ Jeans Donna. Prezzo: 121,22€ su amazon.it

Se vi piace la praticità ma preferite uno stile più femminile vi suggeriamo un altro modello che potrebbe fare al caso vostro. I jeans larghi culotte, a vita alta, con gonna ampia e tagliati alla caviglia, sono particolarmente adatti alla stagione primaverile perché si abbinano a meraviglia alle calzature che si utilizzano più spesso in questo periodo dell’anno (primi su tutti i mocassini, seguite dalle ballerine).

Calvin Klein, Culotte Jeans Donna. Prezzo: 76,04€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui jeans larghi donna Primavera 2026, con una selezione di modelli imperdibili tra wide leg, a vita alta, a vita bassa, barrel, balloon e baggy. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!