COME SCEGLIERE IL DEODORANTE ROLL ON?

Tra le tante tipologie di deodorante in commercio, il deodorante roll on è sicuramente il più pratico e comodo. Il formato tascabile si tiene facilmente in borsa (o in valigia) e la dispersione di prodotto in fase di applicazione è pari allo zero. Esistono deodoranti roll on per ogni esigenza, dall’antitraspirante per chi risente di sudorazione molto intensa a quello per pelle sensibile. Molti brand includono nella loro gamma di prodotti validi deodoranti roll on, a partire da quelli facilmente reperibili nella grande distribuzione come Nivea e Lycia. Non mancano le proposte di farmacia firmate da marche come Vichy e BioNike.

Credits: Foto di Adobe Stock | Meow Creations

Il deodorante roll on permette di dosare con attenzione la quantità di prodotto necessaria per ogni applicazione ed è un prezioso alleato di chi è spesso di fretta o in viaggio. Pronte a scoprire insieme una selezione dei migliori attualmente in commercio? Allora, ragazze, iniziamo subito con una carrellata di prodotti davvero TOP.

DEODORANTE ROLL ON: PRATICO E VELOCE DA USARE

Il deodorante roll on rappresenta una scelta vantaggiosa per diversi motivi. Per prima cosa, il prodotto si deposita direttamente sulla pelle, senza dispersioni come avviene invece per i deodoranti spray. Altra cosa da non sottovalutare, i roll on non inquinano e non comportano nessun tipo di inalazione.

SONO TANTI I MOTIVI PER CUI SCEGLIERE UN DEODORANTE ROLL ON

La sfera mobile in dotazione, quella che viene fatta scorrere sulla pelle durante l’utilizzo, distribuisce la texture in modo uniforme e senza sprechi dosando la quantità di prodotto necessaria.

Credits: Foto di Adobe Stock | ansyvan





Nella maggior parte dei casi i deodoranti roll on hanno una formula confortevole e idratante, arricchita da ingredienti lenitivi e protettivi. Per questa ragione sono più adatti di quelli spray all’applicazione dopo la depilazione, in particolar modo sulle pelli sensibili.

I formati sono quasi tutti piccoli (da 50 ml perlopiù), per cui il deodorante roll è la scelta migliore per il bagaglio a mano da portare in aereo o, comunque, per viaggiare. Acquistare un deodorante di questo tipo è anche una scelta ecologica: molti marchi propongono applicatori riutilizzabili e ricaricabili.

BREEZE E NIVEA PER ASCELLE MORBIDE E LEVIGATE

I deodoranti roll on lasciano le ascelle morbide e lisce complici le loro formulazioni arricchite da ingredienti idratanti e nutrienti. Breeze propone una vasta gamma di deodoranti roll on tra cui Perfect Beauty, dalla formula delicata e senza alcol pensata per ridurre la formazione di macchie.

Breeze, Deodorante roll on Perfect Beauty. Prezzo: 2,65€ su amazon.it

Nivea Pearl & Beauty è uno dei deodoranti roll on in assoluto più venduti. Con estratti di perla e olio di avocado, dona alla pelle delle ascelle una morbidezza incredibile e un finish gradevolmente satinato.

Nivea, Deodorante roll on Pearl & Beauty (x6). Prezzo: 14,88€ su amazon.it

EQUILIBRA E BOROTALCO: I DEODORANTI ROLL ON PER CHI CERCA FRESCHEZZA

I migliori deodoranti per l’estate sono quelli che donano una sensazione di freschezza e di asciutto a lunga durata. Equilibra propone Aloe Ialuronica Deo roll on, un deodorante freschissimo a base di aloe vera e acido ialuronico dall’alto potere idratante. Senza alcol, tiene a bada i cattivi odori in modo molto efficace.

Equilibra, Aloe Ialuronica Deo roll on. Prezzo: 4,58€ su amazon.it

Borotalco Attivo è un deodorante al profumo di cedro e lime senza alcol perfetto per le giornate più calde. Le molecole anti-odore e il talco vegetale in formula lasciano le ascelle asciutte e profumate.

Borotalco, Deodorante roll on Attivo Profumo di Cedro e Lime. Prezzo: 2,99€ su amazon.it

BIONIKE E RILASTIL FIRMANO I MIGLIORI DEODORANTI ROLL ON PER LA PELLE SENSIBILE

Può essere difficile individuare un buon deodorante quando si ha una pelle davvero molto sensibile e delicata. In questi casi, è una buona idea andare in farmacia e selezionare il proprio deodorante roll on tra le proposte delle migliori marche del settore dermocosmesi.

BioNike Defence Deo è un deodorante nickel tested che assicura una protezione a lunga durata anche in presenza di sudorazione molto intensa.

BioNike, Defence Deo Active 72H Deodorante roll on. Prezzo: 9,10€ su amazon.it

Si rivolge alle pelli sensibili e reattive il bestseller Rilastil Deo 48H roll on, un deodorante con formula 100% naturale a base di olio di cocco, burro di karité ed estratti di aloe vera.

Rilastil, Deo 48H Roll on. Prezzo: 9,99€ su amazon.it

PER CHI SOFFRE DI IPERSUDORAZIONE

Esistono deodoranti roll on specifici per chi ha problemi di ipersudorazione e necessita, quindi, di un’azione più intensiva e decisa soprattutto quando fa molto caldo. Su Amazon uno dei più venduti è quello di Dermafresh, un antitraspirante che aiuta a regolare la sudorazione durante il giorno.

Dermafresh, Roll on Ipersudorazione. Prezzo: 6,77€ su amazon.it

Da usare in caso di iperidrosi, Vichy Dermo-Tolerance è un antitraspirante che assicura ascelle asciutte fino a 72 ore. Senza alcol e ipoallergenico, si assorbe in fretta senza lasciare residui.

Vichy, Dermo-Tolerance Deodorante Antitraspirante 72H. Prezzo: 10,39€ su amazon.it

L’ANTITRASPIRANTE REGOLA IL PROCESSO DI SUDORAZIONE

Anche Bioclin propone un deodorante adatto a chi ha problemi di sudorazione intensa. Pro Deo Talc regola la sudorazione e tiene a bada i cattivi odori con una fragranza talcata molto delicata e piacevole.

Bioclin, Pro Deo Talc roll on. Prezzo: 11,59€ su amazon.it

Lycia Balance Protezione Continua è il deodorante su cui puntare per ridurre la sudorazione in eccesso anche in presenza di disfunzioni ormonali. Per ascelle profumate e asciutte fino a 48 ore, è senza alcol e rispetta il microbioma cutaneo infondendo con la sua fragranza una duratura sensazione di benessere.

Lycia, Balance Deodorante roll on. Prezzo: 2,91€ su farmacosmo.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione

*** Il post contiene link affiliati ***

Se siete interessate ad altri approfondimenti sui deodoranti, leggete anche:

1) TUTTO SUI DEODORANTI RICARICABILI

2) I DEODORANTI PIEDI SERVONO DAVVERO?

3) COSA SONO E COME SI USANO I DEODORANTI INTIMI

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui deodoranti roll on, con una selezione dei migliori prodotti da usare per ascelle asciutte e profumate. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Usate spesso il deodorante roll on o preferite altri formati? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!