COME SI APPLICA LA CREMA SOLARE STICK? E QUALI SONO LE MIGLIORI?

Come sappiamo la protezione solare è un must durante il periodo più caldo, ma andrebbe utilizzata tutto l’anno, anche durante l’inverno. La crema solare stick è facile e veloce da utilizzare, l’alleata ideale da borsetta per il suo packaging piccolo e pratico. I danni causati dai raggi UV portano al fotoinvecchiamento cutaneo precoce, danneggiando irrimediabilmente la pelle. Rughe, macchie solari ed eritemi sono le conseguenze di una non adeguata esposizione al sole. Ecco perché è importante utilizzare la protezione solare e ri-applicarla spesso, soprattutto se si tende a sudare molto o se la pelle è venuta a contatto con l’acqua (anche se sulla confezione è indicata la dicitura water resistant). Gli stick solari sono caratterizzati da texture sottili e leggere che aderiscono perfettamente alla pelle e creano una barriera protettiva che scherma immediatamente l’epidermide dai dannosi raggi solari. Sono utilissimi anche per raggiungere le zone più piccole come il contorno occhi e labbra, ma vengono utilizzati molto anche sulle cicatrici, le vene varicose o i tatuaggi.

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Allora ragazze, siete pronte a scoprire tutti i segreti riguardo alle migliori creme solari stick? Allora non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e tuffiamoci subito nel vivo del post.

COS’È LA CREMA SOLARE STICK

Nel vasto mondo dei solari da alcuni anni è arrivata anche la protezione solare in stick per proteggere la pelle dal sole grazie alla presenza di SPF. La consistenza solida, la texture morbida e la resistenza all’acqua in poco tempo le hanno fatto scalare la classifica dei solari preferiti da avere sempre a portata di mano.

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La formula a base di oli e cere, è ideale per le pelli sensibili ma il vero vantaggio è che potete applicarla su qualsiasi parte del corpo senza sporcarvi le mani e soprattutto senza ungervi.

MIGLIORE STICK SOLARE VISO

Ragazze, come abbiamo visto la caratteristica principale di questo prodotto è la facilità di utilizzo, dunque per proteggere la pelle del volto dai raggi UV, non potete fare a meno dello stick solare viso che ha un’applicazione precisa e senza sbavature. La formulazione estremamente delicata, poi, è pensata per zone sensibili come le labbra e il contorno occhi.

STICK LABBRA PROTEZIONE SOLARE

Che sia inverno o estate le labbra meritano di essere protette tutto l’anno e gli stick labbra protezione solare sono la soluzione da portare sempre con voi. Ha un fattore di protezione 30 Piz Buin, con aloe vera e vitamina E che hanno un forte potere idratante e contrastano i radicali liberi per un contorno labbra sempre giovane.

Piz Buin, Moisturising Stick solare per labbra. Prezzo: 3,89€ su amazon.it

L’olio di argan e la vitamina C sono gli ingredienti principali di Sol Argan di Bottega Verde. Basta stenderlo sulle labbra per essere protette non solo dai raggi solari, ma anche da secchezza e screpolature.

Bottega Verde, Sol Argan. Prezzo: 6,64€ su amazon.it

Una formula a rapido assorbimento quella dello Stick Solare SPF 50+ con aloe vera di Bilboa, arricchito da preziosa aloe vera lenitiva e dotata di una rinfrescante formula a rapido assorbimento che non unge e non lascia tracce. È ideale per le zone sensibili come labbra, nei e cicatrici.

Bilboa, Stick Solare SPF 50+ con Aloe Vera. Prezzo: 8,80€ su amazon.it

Stessa formula idratante caratterizza il balsamo labbra Himalaya, grazie agli oli vegetali oltre a proteggere ha anche un’azione idratante.

Himalaya, Sun Protect balsamo per labbra con SPF 50. Prezzo: 3,49€ su amazon.it

STICK SOLARE CONTORNO OCCHI

Sensibile al sole quanto le labbra, anche il contorno occhi ha bisogno di uno stick solare che agisca in profondità e nutra la zona.

Gli stick solari sono efficaci per il contorno occhi

Arricchito da preziosi estratti vegetali che rendono la texture morbida, nutriente e lenitiva, Stick Solare Protezione+ di L’Erbolario offre una protezione efficace per le delicate zone del viso e del corpo, come il naso, contorno occhi e seno. L’attività protettiva ed idratante contrasta l’insorgenza della disidratazione dovuta all’esposizione solare.

L’Erbolario, Stick Solare Protezione+ SPF50. Prezzo: 15,90€ su amazon.it

La texture sottilissima e leggera dello stick solare Equilibra è perfetta da utilizzare anche sotto al make-up. In questo modo la pelle del contorno occhi è protetta e schermata dai dannosi raggi solari.

Equilibra Solari, Aloe stick solare protettivo SPF 50+. Prezzo: 7,50€ su amazon.it

La crema Matte Sun Stick di Beauty of Joseon è caratterizzata da una texture leggera, arricchita da polvere di silice rende la formulazione ancora più sottile e trasparente sulla pelle, effetto zero peso e assicura la regolazione del sebo. Non lascia residui e si asciuga in una manciata di minuti senza appesantire l’incarnato. Perfetto per l’applicazione sulle labbra, lati del naso e sul contorno occhi.

Beauty of Joseon, Matte Sun Stick. Prezzo: 18,00€ su sephora.it

Se vi piace praticare sport all’aperto o in acqua avete bisogno dl una crema solare stick pratica e resistente: tutto quello che è Aloha Care a base di ingredienti naturali e filtri minerali.

Aloha Care, Sun Stick SPF 50+. Prezzo: 16,90€ su amazon.it

Tra gli stick solari per il contorno occhi che meritano di essere provati c’è anche quello di CeraVe. Ideale sulle zone sensibili come le labbra, assicura una protezione extra grazie all’SPF 50+ e un’idratazione fino a 8 ore.

CeraVe, Stick solare Invisibile SPF50+. Prezzo: 9,69€ su amazon.it

MIGLIORE STICK SOLARE CORPO

Come succede per il viso, anche il corpo deve essere protetto dai raggi del sole e la crema solare in stick corpo rappresenta la soluzione più efficace e pratica per abbronzarvi in totale sicurezza.

La crema solare stick corpo è pratica da applicare

Il pack vi consente di stenderlo persino nelle zone più difficili senza sporcarvi. Ha una fragranza deliziosa di monoï lo stick di Unbottled che mette al riparo dai raggi UVA e UVB con una formula biodegradabile e rispettosa dell’ambiente.

Unbottled, Stick solare corpo. Prezzo: 26,00€ su sephora.it

Arricchito con estratti naturali dalle spiccate proprietà anti-age, Sun Secret Air SPF50+ di Korff è – come dice il nome – caratterizzato da una texture leggera come l’aria, resistente all’acqua e perfetta da utilizzare per i piccoli ritocchi durante la giornata. Lo stick permette di stendere la protezione non solo sul corpo, ma anche in aree piccole e difficili da raggiungere come la nuca, la cute e le orecchie.

Korff, Sun Secret Air SPF50+. Prezzo: 31,37€ su amazon.it

Creato non solo per pensare alla pelle del corpo, ma anche agli oceani, The Sunsational di Yepoda ha una formula con all’interno l’ossido di zinco non-nano di origine naturale che riduce l’impatto ambientale.

Yepoda, The Sunsational. Prezzo: 29,00€ su amazon.it

I tatuaggi, le cicatrici e le zone sensibili del corpo hanno bisogno di stick solari specifici. Tattoo Defender Stick SPF50+ è la crema solare che protegge i tatuaggi. La formulazione non lascia la scia bianca e si assorbe in una manciata di minuti.

Tattoo Defender, Sunny Side Stick SPF 50+. Prezzo: 14,00€ su amazon.it

Contrasta efficacemente l’azione altamente nociva dei raggi UVA e UVB, i quali sono anche i principali responsabili del deterioramento dei tatuaggi nel tempo. I filtri utilizzati per la crema solare sono sia di origine chimica che vegetale e tutelano pelle e tatuaggi in maniera affidabile e sicura. Il prodotto è completamente made in Italy e water resistant.

La pelle dei neonati e dei bambini è molto sensibile e anche per loro la protezione solare è immancabile. Gli stick hanno una formula facile da applicare e tra i più apprezzati c’è Naïf, il prodotto dermatologicamente testato è a base di oli naturali ed è resistente all’acqua.

Naïf, Mineral Sun Stick 50+. Prezzo: 15,00€ su amazon.it

STICK SOLARE PROTEZIONE 100 E 50

La protezione solare non è mai abbastanza e se va utilizzata tutto l’anno, ci sono dei periodi in cui è indispensabile. In questo caso potete scegliere tra stick solari protezione 100 o 50 di brand da farmacia che hanno una formulazione leggera adatta alle pelli più sensibili e reattive.

CAUDALIE STICK SOLARE

Basta metterlo sulla pelle e in pochi minuti la crema solare stick Vinosun Protect di Caudalíe con SPF 50 vi proteggerà dai raggi solari. Il merito è dell’olio di vinaccioli d’uva e di quello di buriti bio, che lo rendono perfetto non solo per le pelli delicate, ma anche per le zone sensibili come orecchie e collo. Ideale da stendere su cicatrici, nei e tatuaggi, è senza profumo e resistente all’acqua.

Caudalíe, Vinosun Protect. Prezzo: 12,67€ su caudalie.com

ISDIN STICK SOLARE

Non ha bisogno di presentazioni Isdin, il marchio che si prende cura delle pelle con prodotti innovativi a cominciare proprio dagli stick solari. Il pack piccolo e compatto è facile da trasportare e anche da stendere grazie al comodo applicatore per un risultato uniforme.

Isdin, Stick Invisible SPF 50. Prezzo: 16,37€ su amazon.it

Efficace sulle zone più sensibili, il merito è dell’estratto di Phaeodactylum tricornutum che proteggere la barriera cutanea, della brassica campestris Sterols che lenisce e idrata, mentre la vitamina E ha una funzione antiossidante.

MUSTELA STICK SOLARE

Pensato per difendere la pelle dei più piccoli, ma anche di tutta la famiglia, Mustela crema solare stick ha un mix di ingredienti come l’avocado che combinato con la vitamina E ha proprietà antiossidanti. A questo si aggiunge il rafforzamento della barriera cutanea per un boost di idratazione in più, ideale per qualsiasi tipo di pelle, persino le più sensibili.

Mustela, Stick Solare SPF50+. Prezzo: 13,00€ su amazon.it

RILASTIL STICK SOLARE

Perfetto da portare in borsa per i ritocchi on the go, Sun System stick solare trasparente di Rilastil si applica facilmente anche sopra il make-up perché non lascia la scia bianca e non appesantisce l’incarnato. La texture è sottilissima ma estremamente performante, scherma la pelle dai raggi solari e, nel contempo, ne contrasta la disidratazione. Così potete godervi il sole senza pensieri.

Rilastil, Sun System stick solare transparente SPF 50+. Prezzo: 8,91€ su amazon.it

ROUGJ STICK SOLARE

Altro prodotto per la protezione della pelle è Rougj stick solare​ labbra. La texture invisibile è leggera e trasparente ed è efficace contro il vento, il freddo, ma anche i raggi UV intensi. Resistente all’acqua assicura un’applicazione fluida senza residui regalando il massimo del comfort.

Rougj, Stick Labbra Protezione Solare 50+. Prezzo: 9,90€ su amazon.it

Il formato pratico assicura un’applicazione mirata anche nelle aree più esposte, in pochi minuti e più volte al giorno.

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Via Giphy

Bene, ragazze. Questo è tutto sui migliori creme solari stick. Come sempre, a questo punto, passiamo a voi la parola: avete mai provato gli stick solari? Ne avete altri da consigliarci? Ditecelo nei commenti social, un bacione dal TeamClio.