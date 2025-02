NETFLIX MARZO 2025: NON SOLO IL GATTOPARDO

Il Gattopardo è stata annunciata come la serie tv evento del momento, ma tra i titoli Netflix marzo 2025 ci sono tante altre interessanti novità. Di sicuro il cast composto da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni fa gola ai più, ma c’è anche un’altra icona del mondo delle serie tv che sbarca proprio in questo periodo sulla piattaforma “tudum”. Stiamo parlando di Shonda Rhimes, creatrice della famosa e amatissima Grey’s Anatomy e Bridgerton, che ora torna con un nuovo lavoro. Si chiama The Residence l’ultima idea della produttrice, una serie poliziesca con Uzo Aduba e, nientemeno che Kylie Minogue: la cantante interpreterà se stessa. Ritorna anche Nuova scena, per gli amanti del rap, e una lista di film su Netflix, da The Electric State a Tre rivelazioni.

Credits: @bennipi via Instagram – Cover de Il Gattopardo

Siete curiosi di saperne di più, scoprire alcune interessanti risvolti di questi titoli, il cast e le date di uscita su Netflix marzo 2025. Allora via col post!

IL GATTOPARDO DIVENTA UNA MINISERIE SU NETFLIX

Perché tutti attendono il rilascio de Il Gattopardo su Netflix? La miniserie tv è certamente il titolo di punta di questo mese.

Credits: @bennipi via Instagram – Il cast de Il Gattopardo, dal 5 marzo su Netflix





Il cast attrae: ci sono Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. La storia è fantastica, l’abbiamo amata in passato e non vediamo l’ora di scoprire questa sua nuova veste, in formato serie tv.

tratto dal famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Di cosa parla? Siamo in Sicilia e l’aristocrazia si sente minacciata dall’unificazione d’Italia. È importante per il principe di Salina rendersi conto del futuro della sua casata e capire come agire.

Nuove alleanze, intrighi, sorprese e soprattutto un matrimonio per salvare nome e discendenza.

In uscita il 5 marzo, per un totale di sei episodi tratti dal famoso romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

NETFLIX MARZO 2025: SHONDA RHIMES PUNTA SU THE RESIDENCE

Cosa sappiamo di The Residence? È il nuovo lavoro realizzato dalla pluripremiata produttrice americana Shonda Rhimes.

Credits: @shondarhimes via Instagram – La cover della nuova serie di Shonda Rhimes: The Residence

Si tratta di una serie tv poliziesca: 132 stanze, 157 sospetti e un cadavere. Riuscirà il detective a risolvere il mistero? Di sicuro il telespettatore ne resterà affascinato, se non coinvolto.

MILLY BOBBI BROWN TORNA CON UN NUOVO FILM SU NETFLIX MARZO 2025

Più bionda che mai, ecco che torna su Netflix – anche se attendiamo tantissimo l’ultima stagione di Stranger Things – la bravissima Milly Bobbi Brown con il film The Electric State, in cui recita accanto a Chris Pratt.

Credits: @milliebobbybrown via Instagram – Il nuovo film con Milly Bobbi Brown

Un’adolescente rimasta orfana si mette in viaggio con un misterioso robot per trovare il fratello scomparso, unendo le forze con un contrabbandiere e il suo spassoso aiutante.

NUOVA SCENA, LA SECONDA STAGIONE

Ritorna anche Nuova Scena, dopo il grande successo della precedente stagione. Nella nuova versione ritroveremo Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra alla scoperta di nuovi talenti del rap. Premio in palio 100mila euro.

Credits: @fabri_fibra via Instagram – I giudici di Nuova Scena

La nuova stagione è composta da 8 episodi divisi in 3 parti.

NETFLIX MARZO 2025: LE DATE DI USCITA

Non state più nella pelle e non vedete l’ora di scoprire quali sono le date di uscita? Ve le sveliamo suddivise per categoria: serie tv e film.

SERIE TV

Quali serie e miniserie tv usciranno questo mese e quando? Ecco la lista:

Il gattopardo (5 marzo)

Formula 1: Drive to Survive 7 (7 marzo)

L’amore è cieco Svezia 2 (7 marzo)

Segreti e scommesse – nuova serie turca (20 marzo)

The Residence (20 marzo)

Atrapados – In trappola (26 marzo)

Michelle Buteau: Survival of the thickest 2 (27 marzo)

Manuale per signorine (28 marzo)

Nuova scena 2 (31 marzo)

FILM

Di seguito le date di tutti i nuovi film Netflix:

Plankton – Il film (7 marzo)

L’operazione Chaos e gli omicidi Manson (7 marzo)

The Electric State (14 marzo)

Tornado Town: nell’occhio del ciclone (19 marzo)

Little Siberia (21 marzo)

Tre rivelazioni (21 marzo)

La lista dei miei desideri (28 marzo)

