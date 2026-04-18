QUALI SONO LE ULTIME USCITE BEAUTY PER LA PRIMAVERA 2026 DA NON PERDERE?

Ogni stagione vede l’uscita di molti prodotti skincare e make-up interessanti e innovativi, e lo stesso vale per questa. In questo post abbiamo quindi deciso di farvi conoscere le migliori novità beauty della primavera 2026. Scopriremo quali sono i cosmetici più virali e chiacchierati del momento, sia di brand “storici”, sia di new entry nel nostro Paese, come MERIT o AESTURA. Troveremo anche un’uscita molto attesa di una nuova linea di cura per capelli da parte di un marchio di fascia economica: curiose? Rimanete fino alla fine, però, perché è notizia di poco fa che sul mercato è arrivato un attesissimo fondotinta cushion low cost dall’effetto illuminante: lo potreste acquistare direttamente da qui*.

Credits: Foto di Adobe Stock | Jane Rain

Con l’arrivo della bella stagione i nuovi arrivi nel mondo della bellezza si moltiplicano: la voglia di splendere in tutto e per tutto è moltissima, quindi secondo noi del TeamClio ci voleva proprio un post sulle più succose novità beauty per la primavera 2026. Noi non stiamo più nella pelle, quindi cominciamo subito: vi aspettiamo qui, via con la nostra selezione delle 10 più interessanti da tenere d’occhio e di cui innamorarsi!

NOVITÀ SKINCARE E CAPELLI PRIMAVERA 2026, LE PIÙ INTERESSANTI E INNOVATIVE

Cominciamo il nostro viaggio tra gli ultimi prodotti usciti questa primavera proprio con le referenze skincare: come vedrete la tendenza vuole composizioni funzionali e texture leggere e che si assorbono presto. Non solo, scopriremo anche una nuova linea capelli, pensata per chi ha il problema della loro caduta, stagionale o non. Partiamo!

ATOBARRIER365 CREAM DI AESTURA, LA CREMA RINFORZANTE DELLA BARRIERA CUTANEA

Un brand arrivato da poco in Italia ma già un assoluto must per chi ha la pelle sensibile e con la barriera compromessa firma anche una delle novità skincare primavera 2026 più chiacchierata e virale.

LA CREMA AESTURA È UNA DELLE NOVITÀ PIÙ ATTESE DI QUESTA PRIMAVERA

Parliamo, come avrete già letto più su, proprio della crema viso AESTURA. Si tratta della ATOBARRIER365 CREAM, un prodotto dalla texture leggera e che si assorbe in fretta, pensata per la pelle sensibile e reattiva, ma ovviamente adatta a tutte le tipologie di cute. È arricchita con 1 milione di capsule di ceramidi che rimangono attive fino a 18 ore.

AESTURA, ATOBARRIER365 CREAM – Crema idratante e rinforzante per la barriera cutanea. Prezzo: 31€ su sephora.it





LA FAMOSA CREMA DR. JART+ CICAPAIR SI ARRICCHISCE CON SPF 30

È una delle creme viso più famose di sempre, specialmente apprezzata da chi deve gestire e camuffare i rossori della pelle sensibile o con rosacea: oggi la crema viso Dr. Jart+ Cicapair Soothing Color Correcting Treatment è ancora più completa, visto che integra anche una protezione solare SPF30 contro i raggi UV.

Come sempre, garantisce 12 ore di pelle idratata e lenita dai rossori, con il 66% di ingredienti di origine naturale.

Dr. Jart+, Cicapair Soothing Color Correcting Treatment 15ml. Prezzo: 13,99€ su stylevana.com

NIVEA SIERO CELLULAR EPIGENETICS ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO

È stato eletto prodotti dell’anno: NIVEA Cellular Epigenetics Siero Ringiovanente ha ricevuto lo storico riconoscimento dedicato ai prodotti più innovativi votati direttamente dai consumatori. Non potevamo quindi non inserirlo tra le referenze skincare più interessanti della stagione!

Il siero basa la sua efficacia sull’EPICELLINE® un ingrediente sviluppato dopo ben 15 anni di ricerca epigenetica, in grado di riattivare i meccanismi di giovinezza della pelle e di ridurre i segni dell’età, grazie anche alla presenza di tre forme di acido ialuronico.

NIVEA, Cellular Epigenetics Siero Ringiovanente 30ml. Prezzo: 22,39€ su amazon.it

NOVITÀ SOLARI PRIMAVERA 2026, AVÈNE FIRMA TRE SIERI CON SPF 50+

È una delle marche più apprezzate da chi ama i cosmetici venduti in farmacia, e non poteva non essere inserita nel nostro post sulle novità beauty della primavera 2026.

Infatti Avène firma una delle uscite più interessanti della categoria dei solari, con un siero viso con SPF disponibile in tre diverse varianti in base alla necessità della propria pelle.

Avène, Ultra Serum SPF50+. Prezzo consigliato: 46,50€ presso i rivenditori autorizzati

L’Ultra Serum Avène ha una protezione molto alta con SPF50+ e può essere scelto, appunto, in tre formulazioni:

Rimpolpa Immediatamente , per la pelle che necessità compattezza;

, per la pelle che necessità compattezza; Idrata a lungo , per chi necessità di idratazione e nutrimento;

, per chi necessità di idratazione e nutrimento; Attiva la luminosità per chi ha la pelle spenta.

Avène, Ultra Siero SPF50+ – Rimpolpa Immediatamente con Protezione solare viso – Acido Ialuronico e Niacinamide 30ml. Prezzo: 23,99€ in offerta su redcare.it

LA NUOVA LINEA PANTENE GROW ABUNDANT AIUTA A CONTRASTARE LA CADUTA DEI CAPELLI

Questa linea trattante per capelli è pensata per chi ha problemi di caduta: i prodotti Grow Abundant PANTENE sono stati pensati per tutte le donne che sperimentano fenomeni di diradamento dei capelli e vogliono una soluzione efficace (ma con un occhio al portafoglio!).

Qui non c’è spazio per i compromessi, infatti i prodotti della linea sono stati sviluppati scientificamente per contrastare la caduta dei capelli, con il siero anti-caduta che è il fiore all’occhiello dell’haircare routine. Arricchito con niacinamide e un complesso di pro-vitamina B5, aiuta nell’ancoraggio del fusto al cuoio capelluto rendendo la chioma visivamente più folta.

Pantene, Set Shampoo + Siero Anti-Caduta Grow Abundant 60ml – Riduce La Caduta Di Capelli Rafforzando l’Ancoraggio Alla Radice. per Capelli Più Spessi, Lunghi e Folti in 8 settimane. Prezzo: 16,99€ su amazon.it

IL BEAUTY DELLA PRIMAVERA 2026 SI ARRICCHISCE DI QUESTE NUOVE USCITE MAKE-UP IMPERDIBILI

È giunto ora il momento di parlare delle ultime uscite nel mondo del make-up: non aspettavate altro, vero? Cominciamo subito, allora!

LO STICK PERFEZIONATORE THE MINIMALIST DI MERIT

Tra le novità beauty della primavera 2026 MERIT è stato uno dei brand finalmente giunti in Italia più virali e chiacchierati!

Non stupisce, quindi, che sia suo il primo dei prodotti inseriti in questo post dedicato alle referenze più interessanti in circolazione adesso: lo stick perfezionatore viso THE MINIMALIST è un ibrido tra fondotinta e correttore che promette di lasciare la pelle leggera, fresca e luminosa con una texture fondente e assolutamente non pesante sulla pelle.

MERIT BEAUTY, The Minimalist – Stick perfezionatore viso. Prezzo: 42€ su sephora.it

IL BLUSH LIQUIDO PIÙ CHIACCHIERATO: BLUSH FILTER DI HUDA BEAUTY

Il blush liquido ha visto ultimamente una vera e propria “seconda vita”: questa texture, infatti, ha conquistato moltissimi cuori tra i beauty lovers che lo apprezzano per la sua leggerezza e versatilità.

Tra le novità più succose del momento c’è quindi anche il Blush Filter di Huda Beauty, un blush liquido con pigmenti stratificabili e microsfere che hanno un vero e proprio “effetto filtro”, regalando una pelle perfetta sotto ogni luce.

Huda Beauty, Blush Filter. Prezzo: 29,90€ su sephora.it

LA LINEA CEO DI MULAC SI ARRICCHISCE DEL NUOVISSIMO MASCARA, LASH CEO

È recentissima quest’uscita make-up della primavera 2026 ma è già un must assoluto: il mascara Lash CEO di MULAC è già amatissimo per l’effetto a ventaglio che regala alle ciglia, anche le più corte.

IL LASH CEO DI MULAC COMPLETA LA LINEA CEO DEL BRAND, CON PRODOTTI PERFORMANTI E DAL DESIGN INNOVATIVO

Si tratta di un prodotto 3-in-1 che è pensato per volumizzare, incurvare e definire le ciglia in un solo gesto. Particolare è l’applicatore, un brush in elastomero con forma ricurva effetto “piegaciglia” che è in grado di rilasciare prodotto in maniera graduale grazie alla presenza del reservoir centrale.

MULAC, LASH CEO – Mascara Volume, Curvatura e Definizione. Prezzo: 23,90€ su pinalli.it

FULL FACE SLIM STICK DI DIEGO DALLA PALMA È LO STICK MULTIUSO DA AVERE QUESTA PRIMAVERA

È stato studiato per applicarsi a viso, occhi e labbra in maniera impeccabile, quindi si tratta di un vero e proprio prodotto multitasking che è una delle novità più interessanti di questa primavera.

Il FULLFACE SLIM STICK di Diego dalla Palma è versatile e semplicissimo da usare, grazie non solo alla formulazione che regala un risultato professionale, ma anche per la presenza di una mina sottile che lo rende ideale anche per le zone che richiedono maggiore precisione. La formula è long lasting fino a 12 ore e il temperino è incluso sul fondo.

Diego dalla Palma, FULLFACE SLIM STICK – Stick multiuso viso-occhi-labbra. Prezzo: 25,50€ su pinalli.it

DA PROVARE: IL FONDOTINTA CUSHION BRIGHTEN UP! DI ESSENCE

Last, but not the least, un prodotto che ha incuriosito chi cerca una base viso luminosa in un solo gesto: il fondotinta cushion Essence Brighten Up! è in vendita a circa 6€, risultando una novità make-up low cost super interessante!

Il finish è naturale e la formula, long-lasting, è modulabile e dal feeling leggero sulla pelle. Come i fondotinta cushion, anche questo è dotato di specchietto e applicatore per l’uso semplice anche on-the-go.

Essence, Brighten Up! Fondotinta Cushion luminoso. Prezzo: 5,90€ su amazon.it

*Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del post, stavolta dedicato alle novità beauty della primavera 2026. E a voi, quale ispira di più? Ditecelo con un commento sui social e condividete il post con altri beauty lovers! Un abbraccio dal TeamClio!