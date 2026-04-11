QUAL È LA STORIA DI MERIT, IL BRAND BEAUTY VIRALE DEL MOMENTO?

MERIT è in brand beauty nato nel 2021 che ultimamente è diventato famosissimo sui social, generando un forte hype. Da poco (al momento in cui scriviamo) si trova MERIT in Italia e in Europa, per la gioia della beauty community. Ma qual è l’obiettivo del brand? MERIT si propone come soluzione che semplifica la vita quotidiana, con prodotti performanti e semplici da usare, lontani dalle fugaci mode del momento. La vision di MERIT è basata sulla bellezza senza tempo, raggiunta senza troppi step né fatica, con cosmetici che ci aiutano a ottenere velocemente ottimi risultati e che diventeranno dei must-have nel nostro beauty case.

Credits: @merit Via Instagram

Finalmente è arrivato MERIT in Italia: il brand ultimamente più chiacchierato e desiderato del web è giunto anche nel nostro Paese. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un marchio beauty di skincare e make-up che ha come obiettivo quello di diventare un assoluto must per chi cerca prodotti performanti ed evergreen, lontani dalle mode del momento, semplici da usare e dai risultati certi. Ma quali sono i prodotti MERIT da provare assolutamente? Li scopriamo insieme, preparatevi allo shopping: si parte!

DOVE COMPRARE MERIT IN ITALIA

Da marzo 2026 MERIT in Italia si compra in esclusiva da Sephora. Trovate i prodotti di MERIT Beauty in alcuni store selezionati e sul sito sephora.it nella sezione dedicata al brand che, per comodità, vi lasciamo qui linkata in modo che possiate vedere tutte le referenze subito!

Se, però, volete qualche suggerimento sui migliori prodotti MERIT da comprare, continuate a scorrere il post, perché abbiamo selezionato i più chiacchierati sul web.

MERIT PRODOTTI SKINARE PIÙ FAMOSI, DAL SIERO AL DETERGENTE

Cominciamo il nostro viaggio tra i migliori prodotti MERIT con la linea pensata per la skincare. Dal packaging unico che ha reso riconoscibile il brand, si tratta di formulazioni efficaci ma allo stesso tempo facili da usare, che semplificano la vita di chi non vuole dedicare troppo tempo alla routine quotidiana di bellezza.

MERIT È UN BRAND FAMOSO PER I PRODOTTI SKINCARE CHE LASCIANO LA PELLE GLOWY

Partiamo dal detergente viso: il Great Skin Double Cleanse è il detergente struccante MERIT. Si tratta di una formulazione bifasica, quindi il prodotto va leggermente shakerato prima di utilizzarlo; al suo interno, troviamo la delicatezza dei tensioattivi naturali dell’avena in grado di rimuovere make-up, impurità e anche la protezione solare. Ingredienti emollienti lasciano la pelle morbida, che non tira.

MERIT BEAUTY, Great Skin Double Cleanse – Detergente struccante. Prezzo: 35€ su sephora.it





La routine skincare MERIT continua con il siero viso: il Great Skin Instant Glow Serum è un prodotto illuminante che idrata e rimpolpa la pelle all’istante. La formulazione è stata pensata per avere un effetto benefico nel tempo, visto che il siero promette di rinforzare la barriera cutanea con l’uso costante. Non è comedogenico.

MERIT BEAUTY, Great Skin Serum – Siero illuminante. Prezzo: 44€ su sephora.it

Aiuta a lenire la barriera cutanea e migliorare la compattezza e l’elasticità della pelle in 7 giorni: la crema viso MERIT Great Skin Priming Moisturizer è stata studiata per essere abbinata al siero della stessa linea per potenziarne gli effetti benefici, costituendo una base perfetta per l’applicazione del make-up.

MERIT BEAUTY, Great Skin Moisturizer – Crema idratante. Prezzo: 42€ su sephora.it

MAKE-UP MERIT, I COSMETICI PER LA BASE DA PROVARE

Ciò che ha reso famoso MERIT in Italia e nel mondo è sicuramente la linea make-up che sposa perfettamente la filosofia del brand, basata sull’uso di pochi e mirati prodotti che ci semplificano la vita.

Non stupisce, quindi, che il più amato sia proprio lo stick fondotinta e correttore, un prodotto multiuso che perfeziona la base. Ideato per essere usato dopo la skincare routine del brand, The Minimalist è uno stick colorato leggero ma allo stesso tempo modulabile, che regala luminosità e una coprenza da leggera a media. Contiene estratti idratanti e che vanno a minimizzare i rossori. Non comedogenico e no transfer, è ideale anche per i ritocchi durante la giornata.

MERIT BEAUTY, The Minimalist – Stick perfezionatore viso. Prezzo: 42€ su sephora.it

Il blush MERIT Flush Balm è un altro prodotto super chiacchierato: leggero e sottile sulla pelle, si sfuma in maniera semplice e immediata e rilascia un colore naturale e luminoso che dura a lungo sulla pelle.

MERIT BEAUTY, Flush Balm – Blush in crema. Prezzo: 29€ su sephora.it

Anche il bronzer e l’illuminante in crema fanno parte dei prodotti più chiacchierati di MERIT: il Bronze Balm e il Day Glow sono un duo fantastico per andare a creare effetti di luci e ombre sulla pelle, rimanendo sempre delicati e luminosi, senza appesantire la base.

MERIT BEAUTY, Bronze Balm – Bronzer in crema luminoso. Prezzo: 32€ su sephora.it

MERIT BEAUTY, Day Glow – Balm illuminante. Prezzo: 35€ su sephora.it

OCCHI E LABBRA, COSA PROVARE DI MERIT

La filosofia MERIT si nota anche per i prodotti per occhi e labbra, che sono essenziali ma ottimi per creare look di sicuro impatto, dalle ottime performance ma senza impazzire con troppi step o tecniche.

MOLTO APPREZZATI ANCHE I PRODOTTI MERIT OCCHI E LABBRA

Per quanto riguarda i rossetti MERIT sono offerte due formulazioni: la più famosa è quella satinata, che rilascia colore modulabile in una texture cremosa ma leggera e impalpabile sulle labbra. Si tratta del Signature Lip Satin, più light di un rossetto classico ma più scrivente di un semplice balsamo labbra: da provare per un look naturale e raffinato.

Anche il rossetto opaco MERIT merita una menzione: la formula è leggera e modulabile, ma il finish è opaco e vellutato. Le labbra risultano più lisce grazie a un complesso brevettato a base di sesamo.

MERIT BEAUTY, Signature Lip Satin – Rossetto satinato leggero. Prezzo: 29€ su sephora.it

Per quanto riguarda gli occhi, tra i prodotti MERIT più amati ci sono sicuramente gli eyeshadow, anche in questo caso offerti in due finish: il Solo Shadow Matte è l’ombretto opaco MERIT, mentre quello qui sotto è il Solo Shadow Sheen, un ombretto iridescente che da solo “fa” tutto il look.

MERIT BEAUTY, Solo Shadow Sheen – Ombretto iridescente. Prezzo: 29€ su sephora.it

Immancabile una menzione anche al mascara MERIT, il Clean Lash. Si tratta di un mascara tubing (se volete approfondire, cliccate il link che vi lasciamo) in grado di incurvare e volumizzare le ciglia, allungandole. Adatto anche agli occhi sensibili, è la scelta ideale per un look naturale ma che “si vede”, da tutti i giorni.

MERIT BEAUTY, Clean Lash – Mascara allungante. Prezzo: 29€ su sephora.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post, stavolta dedicato a farvi conoscere un nuovo brand appena arrivato nel nostro Paese. E voi, da quando MERIT è in Italia avete avuto già modo di provare alcune referenze? Se sì, quali e come vi siete trovati? Se no, cosa pensate di acquistare? Fateci sapere come sempre commentando i nostri social, un abbraccio dal TeamClio!