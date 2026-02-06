QUALI PALETTE OCCHI USARE IN INVERNO?

Le palette occhi inverno sono combinazioni di ombretti che sono particolarmente adatte alla stagione fredda. Come diciamo sempre, però, nel mondo del make-up è bello sperimentare e farsi guidare dai propri gusti. I colori delle palette da usare in inverno, infatti, potrebbero essere i vostri preferiti per tutto il corso dell’anno. In questo post, quindi, potreste trovare suggerimenti super per truccarvi sempre, e non solo quando fa freddo! Considerando le ultime tendenze e i gusti della beauty community, comunque, abbiamo pensato di raccogliere alcune delle migliori palette per truccare gli occhi in inverno in questo post, dividendole per fascia di prezzo. Leggerete anche una piccola premessa che vi spiega quali sono le tonalità da preferite per le vostre palette ombretti inverno.

Credits: Foto di Adobe Stock | Margo_Avvakumova

Quando si tratta di trucco occhi il mondo dei make-up lovers si divide: c’è chi ama usare solo ombretti nude e chi, invece, adora sperimentare con colori e finish differenti. Se fate parte della seconda categoria, siete capitati decisamente nel post giusto: oggi approfondiremo proprio la questione delle migliori palette occhi inverno, da usare nella stagione fredda, scelte in base alla qualità delle polveri ma anche cercando le TOP con finiture particolari e glaciali. Insomma, non perdiamo altro tempo utile: cominciamo subito!

QUALI COLORE PREFERIRE PER LE PALETTE OCCHI DA USARE IN INVERNO?

Come sapete, nel mondo della bellezza e del make-up in particolare, non esistono regole “granitiche”, specialmente quando si tratta di scegliere le nuance del proprio trucco occhi. Ovviamente, come sempre, esistono delle linee guida da seguire, come nel caso dei colori da usare per truccare gli occhi azzurri o marroni, per esempio.

LE PALETTE OCCHI INVERNO PROPONGONO LOOK INTENSI E FREDDI

Questo vale anche per le palette occhi inverno, ovvero gli ombretti da usare per realizzare un make-up occhi nella stagione fredda: generalmente, in questo periodo dell’anno si vanno a preferire colorazioni fredde e profonde, per esempio per realizzare il classico smokey eyes rispetto alle tonalità più calde e nude.

Vanno per la maggiore anche gli ombretti berry, ovvero color mora, lampone, mirtillo nelle tonalità violacee, da mixare a quelle più neutre usate come basi o colori di transizione.

Credits: Foto di Adobe Stock | Sawat





Non dimentichiamoci, poi, della tendenza trucco occhi inverno che -ultimamente- vediamo moltissimo nel mondo della beauty community, cioè l’utilizzo di ombretti icy in questa stagione. I colori delle palette occhi da usare in inverno, quindi, solitamente comprendono sempre almeno una o due tonalità dal finish metallico e dalle sfumature argentate.

Credits: Foto di Adobe Stock | Noman

MIGLIORI PALETTE OCCHI INVERNO, DA NATASHA DENONA A MAKEUP BY MARIO LE PIÙ VIRALI

Cominciamo con le palette occhi da usare in inverno più chiacchierate nell’ultimo periodo, partendo dalla versione mini di una palette di Natasha Denona amatissima, ovvero la Xenon.

La versione più small contiene cinque ombretti freddi, nelle tonalità dei grigi, ideali per realizzare un trucco occhi invernale super modulabile, da una versione più light per il giorno fino a uno smokey eyes intenso per la sera. L’ombretto metallizzato è perfetto per un punto luce all’interno dell’occhio o come topper su tutta la palpebra.

Natasha Denona, Mini Xenon – Palette di ombretti. Prezzo: 28€ su sephora.it

Chi ama gli ombretti icy con la Icy Nude di Huda Beauty troverà pane per i suoi denti: gli ombretti, come suggerisce il nome stesso della palette occhi invernale, sono un sapiente mix tra colorazioni nude e più glaciali, con diversi finish: troverete ombretti matte, metallizzati, glitter e cromati.

HUDA BEAUTY, Icy Nude Eyeshadow Palette – Palette di ombretti. Prezzo: 73€ su sephora.it

La Master Mattes® palette di Makeup by Mario è il compromesso ideale per chi non vuole rinunciare a un trucco occhi opaco e dai toni naturali anche nella stagione fredda. Infatti, insieme ai classici marroni e nude dai sottotoni neutri, sono presenti anche colorazioni più fredde, come il grigio medio e scuro, che aiutano a ottenere look più intensi e cool toned.

Makeup by Mario, Master Mattes® Eyeshadow Palette: The Neutrals – Palette di ombretti. Prezzo: 60€ su sephora.it

La palette mini Sultry di Anastasia Beverly Hills contiene ombretti più caldi, che però risultano ottimi, nel loro complesso, per una palette occhi inverno visto che al suo interno possiamo trovare anche finish metallizzati molto intensi, perfetti come punti luce.

Anastasia Beverly Hills, Sultry Mini Eyeshadow Palette – Palette Occhi. Prezzo: 35,50€ su sephora.it

PALETTE OMBRETTI DA USARE IN INVERNO, LE PIÙ AMATE DI FASCIA MEDIA

La Wild Cristal ClioMakeUp è una delle nostre preferite quando si parla di palette invernali colorate: infatti il sapiente mix di tonalità la rende perfetta per creare look coloratissimi, ma non solo. Alcune nuance, come Diamond Halo e Amethyst Sky, sono scelte azzeccatissime per donare un twist più glaciale a ogni trucco occhi, anche il più semplice.

ClioMakeUp, Wild Cristal palette con ombretti vellutati mat & shimmer in edizione limitata. Prezzo: 32€ su cliomakeupshop.com

LE PALETTE OCCHI COLORATE PER L’INVERNO GIOCANO CON I BLU E I BERRY

Tra le palette occhi inverno di fascia media colorate non possiamo dimenticare questa di NYX: la Ultimate Vintage Jean Baby contiene ben 16 ombretti in tonalità dal sapore vintage, come suggerisce il nome stesso. Si va dal blu jeans al bianco ottico, passando per rosa antico e azzurro, tutte colorazioni perfette per un make-up occhi invernale più particolare.

NYX Professional Makeup, Palette Ombretti Ad Alta Pigmentazione, Texture Setosa, Finish Matte, Brillante e Metallizzato, 16 Colori. Prezzo: 18,80€ su amazon.it

La Mesauda Bare Harmony nella variante 202 Deep Smoky è una palette occhi da usare in inverno se amate un look intenso e strong anche per il giorno, ma che non sia eccessivamente scuro.

Mesauda, Bare Harmony – 202 Deep Smoky. Prezzo: 20,16€ su amazon.it

Chi cerca ombretti berry per questa stagione si innamorerà della palette occhi Kiko: la

Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette contiene 9 ombretti dai diversi finish nelle tonalità violacee più cool del momento.

Kiko, Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette – Palette Con 9 Ombretti Dai Diversi Finish. Prezzo: 17,99€ su kikocosmetics.it

QUALCHE OPZIONE LOW COST: LE PALETTE OCCHI INVERNO ECONOMICHE DA AVERE

E se state cercando palette economiche per truccare gli occhi in inverno, scorrete qui sotto per scoprire le migliori a prezzi davvero eccezionali. Buono shopping!

By Beauty Bay, Neutral 42 Palette. Prezzo: 12,35€ su beautybay.com

Makeup Revolution, The Smokey Icon Grunge palette. Prezzo: 7,75€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Catrice Cosmetics, Palette di ombretti Disney Alice nel Paese delle Meraviglie. Prezzo: 13,49€ su amazon.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Piaciuto il post? Allora leggete anche:

1) CREME MANI INVERNO

2) UNGHIE INVERNO

3) COME CURARE LE LABBRA SCREPOLATE IN INVERNO?

Via Tenor

Eccoci alla fine del post di oggi. E voi, amate le palette occhi per l’inverno con queste colorazioni così intense e dal sottotono freddo? Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate con un commento sui nostri social, un abbraccio dal TeamClio!