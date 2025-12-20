NERI, ORO E NON SOLO: I PANTALONI DI PAILLETTES SVOLTANO IL LOOK

I pantaloni di paillettes sono scintillanti e, da soli, in grado di fare il look con il loro mood party & glam. Sono particolarmente adatti ai look da cerimonia, per eventi e occasioni speciali ma, con alcuni accorgimenti, è possibile sfruttarli anche in modo casual. Come abbinarli? Con slingback e dècolletès ma anche con stivali e sneakers, con camicie e pull oppure con top in paillettes. I pantaloni di paillettes neri sono i più versatili in assoluto e vanno per la maggiore insieme ai pantaloni di paillettes oro. Non mancano i sequin pants colorati o con paillettes multicolor.

Credits: Foto di Adobe Stock | Dea

Ogni fashionista che si rispetti dovrebbe avere dei pantaloni di paillettes nell’armadio. Sono, infatti, quel capo di abbigliamento da “tirare fuori dal cilindro” al momento giusto – come, per esempio, quando non si sa cosa mettere per un evento – e fanno davvero la differenza. Neri oppure oro, possono sorgere dubbi su come abbinarli ma in realtà si rivelano molto versatili. Pronte a saperne di più? Allora, iniziamo.

COME ABBINARLI? CON MAXI PULL O PER LOOK TOTAL PAILLETTES

L’acquisto dei pantaloni di paillettes può sembrare azzardato o dettato dall’impulso considerata la particolarità del capo. Sorgono spesso dubbi su come abbinarli, proprio perché vengono – erroneamente – reputati eccessivi, impegnativi e poco versatili.

In realtà, però, le tendenze moda ci insegnano e dimostrano che i pantaloni di paillettes o sequin pants possono essere indossati in mille modi diversi perché si prestano ad abbinamenti di vario genere, adatti a occasioni d’uso delle più disparate.

SONO VERSATILI E FACILI DA ABBIINARE

Senza alcun dubbio, sono pantaloni eleganti e originali che richiamano alla mente il periodo delle feste – non a caso sono diventati negli anni un must per Natale e Capodanno – e si rivelano perfetti per altri eventi speciali. Possono, però, essere indossati anche in chiave più casual e informale.

Credits: @anna_brstyle Via Instagram – Look con pantaloni paillettes chiari, pull bianco e pellicciotto blu a contrasto





Con capi come giacca in velluto e pelliccia svelano il loro lato più elegante, mentre con maxi pull, stivali o slingback basse possono essere tranquillamente indossati per una cena a casa tra amici.

Credits: @glitterandgingham Via Instagram – Un look elegantissimo dai toni chiari

Aggiungere paillettes su paillettes, creando una sorta di completo, è un’ottima idea per le grandi occasioni come le cerimonie.

Credits: @lombardandfifth Via Instagram – Un look totalmente in paillettes perfetto per cerimonie ed eventi

PANTALONI PAILLETTES NERI: DA CALZEDONIA A ONLY, I MODELLI SU CUI PUNTARE

A questo punto focalizziamoci sui tanti modelli di pantaloni di paillettes disponibili, diversi tra loro per fit e colore. In linea generale, ragazze, i pantaloni di paillettes palazzo sono i più gettonati perché in grado di abbracciare e valorizzare tutte le fisicità. Per quanto riguarda i colori da preferire, i pantaloni paillettes neri si confermano anno dopo anno i più richiesti.

Valida alternativa ai soliti pantaloni neri eleganti, affollano le collezioni di tutte le migliori marche e possono essere abbinati praticamente con qualsiasi cosa. Bellissimo l’abbinamento con il rosso, per esempio, così come i look total black.

IL NERO RESTA UN MUST HAVE, ANCHE PER LE PAILLETTES

Le paillettes possono essere argentate e dorate oppure multicolor, in grado di svelare riflessi diversi in base a come le paillettes vengono colpite dalla luce.

Calzedonia, Pantaloni a Palazzo Velluto e Paillettes. Prezzo: 49,95€ su calzedonia.com

Only, Sequins Pants. Prezzo: 35,89€ su amazon.it

Sisters Point, Bootcut Pantaloni Paillettes. Prezzo: 59,90€ su aboutyou.com

ORO E BORDEAUX PER CHI AMA OSARE

Per chi non ama il nero ci sono i pantaloni paillettes oro, con cui poter dare vita a look extra sparkling. Sono di gran moda anche i pantaloni paillettes champagne, quindi dai toni più neutri e ancora più facili da abbinare.

Caziffer, Pantaloni con Paillettes. Prezzo: 21,99€ su amazon.it

Se state cercando i sequin pants perfetti per il periodo natalizio non c’è niente di meglio dei pantaloni paillettes bordeaux o rossi, un vero e proprio omaggio alle feste.

Vila, Bootcut Pantaloni ‘VIBelieve’ in Rosso Vino. Prezzo: 44,90€ su aboutyou.com

PANTALONI PAILLETTES ZARA: PARTICOLARI E RICERCATI PER NON LOOK VERY GLAM

Zara propone spesso e volentieri pantaloni di paillettes nelle sue collezioni, sbizzarrendosi con modelli particolari e diversi dal solito capaci di connotare anche il più minimal dei look di stile e personalità.

Zara, Pantaloni Barrel Paillettes. Prezzo: 49,95€ su zara.com

I pantaloni barrel, per esempio, mettono in risalto il punto vita e cadono più morbidi su fianchi e cosce. Sono molto sensuali i pantaloni di paillettes effetto mesh, che giocano con trasparenze e vedo-non vedo.

Zara, Pantaloni a sbuffo paillettes. Prezzo: 119,00€ su zara.com

Per le più audaci Zara propone pantaloni di paillettes animalier, con pattern leopardato nei toni del bronzo, del nero e dell’oro.

Zara, Pantaloni Dritti con Paillettes. Prezzo: 49,95€ su zara.com

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema pantaloni di paillettes, con alcuni consigli su come abbinarli e una selezione di modelli davvero imperdibile. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono i sequin pants? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!