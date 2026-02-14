QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI AL BURRO?

Per chi ama le fragranze dolci, i profumi al burro sono la risposta. Non sono eccessivamente zuccherosi, ma rimangono molto cremosi e golosi. Spesso le note di burro vengono sfruttate per creare profumi che ricordano i dessert, come torte alla vaniglia e al cacao. Come capire se quello che abbiamo davanti è uno dei migliori profumi al burro? La risposta esatta, come sempre, non esiste: dipende, infatti, dai propri gusti ed esigenze. Esistono profumi al burro di nicchia dal gusto unico, ma anche diverse opzioni low cost ed economiche per chi vuole farsi avvolgere in una dolce nuvola con un occhio al portafoglio.

Credits: Foto di Adobe Stock | Meow Creations e Laris AI

Se siete amanti dei profumi gourmand allora sicuramente già adorate le note cremose e dolci. Non c’è solo la vaniglia, però: morbido come un abbraccio e super versatile, un altro ingrediente è il vero protagonista delle fragranze zuccherine che vi presenteremo oggi. Seguiteci nel post qui sotto per scoprire i migliori profumi al burro, re indiscusso delle note sweet. Vedremo profumi di nicchia ma anche economici, per tutte le tasche. Buono shopping!

PROFUMI AL BURRO, I PIÙ CREMOSI PER CHI AMA I SENTORI DI PASTICCERIA

Cominciamo dai profumi con burro parlando delle creazioni che si ispirano ai dolci di pasticceria. Sicuramente vedremo fragranze gourmand, dove gli aromi di burro completano e arricchiscono il mix olfattivo.

Partiamo, per esempio, da Cinnamon Rolls, un’Eau de Parfum di Theodoros Kalonitis ispirata proprio ai mitici dolcetti alla cannella. Tra i profumi di nicchia al burro questo è uno dei più particolari e speziati, con sentori di pasta dorata e zucchero caramellato (e, ovviamente, di fresca cannella). Il burro crea un cuore setoso e dolce, mentre si intreccia alla golosa vaniglia.

Theodoros Kalotinis, Cinnamon Rolls – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it





I PROFUMI AL BURRO RICHIAMANO LE NOTE DEI DESSERT PIÙ FAMOSI

Amatissima nel periodo di Natale, questa fragranza di Helan è, in realtà, un passepartout tutto l’anno se cercate la fresca dolcezza del pandoro. Si chiama proprio così, infatti, questo profumo dolce unisex molto delicato che ricorda esattamente il gusto del pandoro, zuccherino e leggero. Il burro addolcisce le note del limone e, insieme allo zucchero vanigliato, vi trasporta in un mondo gourmand, bianco e sognante.

Helan, Fragranza Pandoro – Profumo Donna Eau de Toilette Gourmand. Prezzo: 21€ su amazon.it

Nel momento in cui scriviamo è esaurito ovunque online, segno che si tratta effettivamente di uno dei migliori profumi al burro se state cercando una fragranza il più possibile “letterale”. Parliamo di Burro e Marmellata di Marcoccia Profumi, una fragranza che evoca una dolce colazione, lenta e indulgente. Le note di sandalo e vetiver aggiungono un caldo abbraccio avvolgente.

Marcoccia Profumi, Burro e Marmellata extrait de Parfum. Prezzo: da 9€ su 50-ml.it (al momento in cui scriviamo esaurito, ma iscrivetevi alla lista d’attesa per essere contattati una volta tornato disponibile)

Questa fragranza la consigliamo solo a chi ama i profumi dolcissimi (ma veramente!) visto che Vanilla Cake di Montale è un’esplosione di burro, vaniglia e zucchero. Noterete anche una punta di mandorla e di caramello, per un risultato molto simile a una torta alla meringa.

Montale, Vanilla Cake – Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 104,99€ su amazon.it

LE FRAGRANZE DOLCI, MA DELICATE, AL PROFUMO DI BURRO

Non solo estremamente dolci, i profumi al burro delicati esistono e sono adatti a chi non ama le fragranze che, alla lunga, potrebbero risultare stucchevoli.

Tra questi c’è, per esempio, un’altra creazione di Theodoros Kalonitis, stavolta dedicata alla Lemon Tart. Si tratta, a tutti gli effetti, di un profumo agrumato che, però, vede stemperata la sua quota “acidula” grazie alla presenza proprio del burro che va a mitigare l’asprezza del limone. Il risultato è di un dolce alla vaniglia e limone molto gradevole, che rimane fresco e soft.

Theodoros Kalotinis, Lemon Tart – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it

La soluzione, per non avere una fragranza eccessivamente dolce sulla pelle, è quella di optare per un profumo al burro fruttato, come questo con fragoline e zucchero di Le Monde Gourmand. Fraise Fouettée (letteralmente “fragola montata” con la panna, ndr.) è una fragranza molto vivace e fresca, allegra e sbarazzina, che combina note di fragola matura, zucchero e panna alla vaniglia. Il burro e l’acqua di cocco nel cuore del mix lo rendono davvero irresistibile!

LE MONDE GOURMAND, Fraise Fouettée – Eau de Parfum. Prezzo: 32€ su sephora.it

Il Colore del Vento di Nobile 1942 è “un nome, un programma”. Se cercate una fragranza ariosa e fresca, sognante e leggiadra, allora dovreste davvero provarla. Contiene note di limone, pepe nero, zenzero, zucchero, caffè e burro caramellato.

Nobile, Il colore del vento- Extrait de Parfum 75ml. Prezzo: 160€ su 50-ml.it

QUALCHE OPZIONE ECONOMICA DA NON SOTTOVALUTARE

Se non volete spendere troppo allora i profumi al burro economici sono la risposta! Per esempio, molto apprezzato e dal costo contenuto (appena 30€ per 100ml) è Cream Velvet di Khadlaj, un profumo arabo dolce persistente. Contiene infatti note di burro, vaniglia, caramello, miele, fava tonka, ambra, muschio e gelsomino, risultando molto intenso sulla pelle. Non per i timidi!

Khadlaj, Cream Velvet – Eau De Parfum 100ml. Prezzo: 30€ su amazon.it

I PROFUMI AL BURRO LOW COST SONO PERFORMANTI E DOLCISSIMI

Se siete amanti del cioccolato ma vi piace sentirne la “burrosità” allora non dovreste perdere questa proposta di Lattafa. Cookie Crave fa parte della linea Give me Gourmand del famoso brand di profumeria araba ed è una delle proposte low cost dolci più apprezzate della categoria. Protagonista è il burro che, insieme al cacao e agli aromi di biscotto e panna montata, lo rendono un vero dolcetto.

Lattafa, Cookie Crave – Eau de Parfum 100ml. Prezzo: 35,49€ su amazon.it

Tra i super low cost non potevamo non inserire anche questo profumo al burro economico: Cookies & Cream di Tubbees è uno dei più richiesti anche dalle giovanissime, visto che ha un price point davvero interessante. Burro, zucchero, cioccolato al latte e vaniglia sono l’essenza di questa fragranza sotto i 10€!

Tubbees, Cookies & Cream. Prezzo: 6,74€ su dm-drogeriemarkt.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi è tutto. E voi, quale pensate di provare tra questi profumi al burro? Fateci sapere come sempre la vostra nei commenti sui social, un abbraccio dal TeamClio!