PRODOTTI BEAUTY ALLA ZUCCA PER UNA BEAUTY ROUTINE CHE SA D’AUTUNNO

Basta scegliere dei prodotti beauty alla zucca per regalarsi sessioni di bellezze gustose e autunnali. Ingrediente principe delle ricette di questo periodo dell’anno, diversi brand lo utilizzano anche per creme, maschere e profumi. Dalla polpa ai semi di zucca, soprattutto, fino alla profumazione, ci sono molti cosmetici da provare in autunno. L’arancione pumpkin contraddistingue spesso il packaging dei prodotti beauty alla zucca. La zucca è considerata un superfood, in grado di donare idratazione e luminosità a tutto il corpo.

Credits: Foto di Adobe Stock| wayhome.studio

Difficile resistere al richiamo della zucca, se ne siete golose. Usata come enzima per l’effetto peeling, è molto utile anche per stimolare il turnover cellulare, quindi donare luminosità alla pelle. Ecco perché è proprio il caso di non farsi scappare i migliori prodotti beauty alla zucca in commercio: via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

LUSH PRESENTA LA SUA NUOVA COLLEZIONE PUMPKIN SPICE

Si chiama Pumpkin Spice la nuova collezione profumatissima e buonissima di Lush. Una linea pensata per contrastare i primi freddi con un profumo caldo e avvolgente.

Lush, Pumpkin Spice collection. Credits: Ufficio stampa Lush





Comprende quattro nuovi prodotti ideali per effettuare un viaggio sensoriale tra note dolci e speziate. Un invito a rallentare, ritagliarsi del tempo per sé e riscoprire il piacere di piccoli momenti di self-care.

Lush, Pumpkin Spie, gift set. Credits: Ufficio stampa Lush

Nella linea troverete, dunque, body spray, gel doccia, spumante da bagno e candela a base di zucca, da regalare e regalarsi, per tanti attimi di piacevole relax autunnale.

Lush, Pumpkin Spice, candela profumata. Credits: Ufficio stampa Lush

PRODOTTI BEAUTY ALLA ZUCCA: LA PROPOSTA DI BIOFFICINA TOSCANA

Biofficina Toscana propone una speciale edizione limitata: la nuova Cheescake Corpo alla Zucca.

Biofficina Toscana, Cheesecake corpo alla zucca. Prezzo: 12,90€ su biofficinatoscana.com

È una crema corpo a base, appunto, di zucca, simbolo di questo periodo dell’anno. La Cheescake Corpo vanta una formula nutriente e golosa, arricchita con olio di argan, olio di mandorle dolci e burro di karité. Un mix di attivi emollienti selezionati per regalare idratazione profonda, elasticità e un comfort immediato, anche alle pelli più secche e sensibili.

La sua texture è soffice e vellutata, ispirata alla cremosità della cheesecake. Si fonde istantaneamente sulla pelle, lasciandola morbida, setosa e delicatamente profumata.

Scopri il nostro approfondimento sui benefici della zucca

LA MASCHERA LABBRA DI LANEIGE SI ISPIRA ALLA ZUCCA

Con l’arrivo della stagione autunnale cambiano le esigenze, la routine e anche i profumi. Quello della zucca è uno dei più amati. Per questo motivo Laneige ha firmato la nuova Lip Sleeping Mask: Pumpkin Pie in limited edition. Un’esplosione di dolcezza speziata che unisce il piacere sensoriale a un trattamento notte ultra-performante per labbra da favola.

Laneige, Lip Sleeping Mask: Pumpkin Pie. Prezzo: 24€ su sephora.it

la maschera labbra di laneige alla zucca offre comfort e relax

La Lip Sleeping Mask Pumpkin Pie mantiene la celebre formula arricchita con potenti ingredienti idratanti e nutrienti. Al centro della sua azione troviamo l’esclusivo Berry Fruit Complex™, potenziato con vitamina C, che stimola il rinnovamento cellulare e aiuta a eliminare le cellule morte, per labbra visibilmente più lisce, uniformi e luminose. Olio di cocco e burro di karité offrono un’idratazione profonda e duratura, proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne tipiche della stagione fredda e mantenendole elastiche, morbide e intensamente nutrite.

IL BURRO STRUCCANTE DI ELEMIS CON LA ZUCCA FERMENTATA

Il burro struccante Superfood AHA Glow di Elemis ha come ingrediente proprio la zucca fermentata. Questo bi-prodotto è formulato con zucca, contiene AHA ed enzimi naturali, che potenziano il naturale processo di rinnovamento cellulare della pelle per levigarla delicatamente, rivelando un incarnato luminoso.

Elemis, Superfood AHA Glow Burro Struccante 90 g. Prezzo: 35,25€ applicando il codice sconto esclusivo LFCLIO su lookfantastic.it

Al suo interno anche acqua di riso fermentato, dal potere lenitivo, e burro di mango, che è emolliente, per una pelle idratata, rimpolpata e ammorbidita.

PRODOTTI BEAUTY ALLA ZUCCA: PAI E LA SUA PROPOSTA PER LA GRAVIDANZA E LE SMAGLIATURE

Da Pai arriva un magico duo per prendersi cura della pelle stressata durante la gravidanza.

Pai, The Gemini Pomegranate and Pumpkin Stretch Mark Dual-System Pai Skincare 300ml. Prezzo: 42,45€ su lookfantastic.it

pai usa l’olio di zucca per prendersi cura della pelle stressata

The Gemini Stretch Mark Dual System è un set composto da due prodotti privi di profumazione, una crema e un olio con formulazioni ricche a base di oli intensamente nutrienti, che hanno un alto contenuto di acidi grassi omega e vitamine, favoriscono elasticità e assicurano una piacevole sensazione sulla pelle.

Prima si applica la crema sulla pelle asciutta al mattino, mentre l’olio va messo la sera con movimenti circolari.

LA MASCHERA AGLI ENZIMI DI ZUCCA DI PETER THOMAS ROTH

Peter Thomas Roth presenta la sua maschera agli enzimi di zucca, per illuminare la pelle opaca e congestionata. Gli ingredienti al suo interno esfoliano delicatamente la pelle, effettuando un vero e proprio effetto peeling grazie agli enzimi di zucca.

Peter Thomas Roth, Maschera agli Enzimi di Zucca. Prezzo: 52,83€ applicando il codice sconto esclusivo LFCLIO su lookfantastic.it

Basta applicare, massaggiare delicatamente e poi attendere circa 5 minuti, a seconda della propria sensibilità cutanea, risciacquare e ammirare i risultati.

LA MASCHERA VISO ALLA ZUCCA DI TOO COOL FOR SCHOOL

Già il packaging fa ben sperare. Parliamo della maschera viso di Too Cool For School a forma di zucca: Pumpkin 24k Gold mask.

Too Col For School, Pumpkin 24K Gold Mask. Prezzo: 4,92€ su yesstyle.com

Questo prodotto skincare rende luminosa la pelle grazie all’oro giallo e oro bianco 24K, e contribuisce a rimuovere le cellule morte grazie all’estratto nutritivo di zucca e agli enzimi di origine naturale.

Il foglio di cui è fatta la maschera Pumpkin 24K Gold Mask è di cellulosa biologica, che consente di ottenere un prodotto altamente funzionale, che aderisce perfettamente al viso, permettendo così di far penetrare i principi attivi fino in profondità.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) PUMPKIN SPICE MAKE-UP

2) COME FARE LA ZUCCA DI HALLOWEEN?

3) PUMPKIN SPICE LATTE NAILS

Via Giphy

Ragazze, eccoci qui alla fine del post e ora la parola spetta a voi. Vi piace la zucca e la inserite nella vostra beauty routine in autunno? Avete provato qualcuno di questi prodotti o ne volete consigliare altri? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!