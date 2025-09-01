QUALI PROFUMI DONNA AUTUNNO 2025 PROVARE?

I profumi autunnali ricordano, con le loro note avvolgenti e profonde, la stagione delle foglie e i suoi odori. Molti preservano in boccetta il ricordo dell’estate ormai agli sgoccioli, mentre altri si rifanno a note olfattive misteriose ed esotiche. Sono tanti i brand a proporre nuovi profumi donna Autunno 2025 degni di nota, a partire da Givenchy e Hermès. In profumeria stanno spopolando anche le nuove fragranze di Rare Beauty e Charlotte Tilbury. Immancabili, per le veri intenditrici, i profumi di nicchia.

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Il cambio di stagione riguarda anche le fragranze e i profumi donna Autunno 2025 sono così tanti che è davvero impossibile non riuscire a scovare quello più adatto alle proprie esigenze. Pronte a scoprire insieme una selezione TOP? Allora, iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PROFUMI DONNA AUTUNNO 2025: LE NOVITÀ DI GIVENCHY, HERMÈS E RABANNE

Esistono i profumi per la spiaggia e i profumi per l’autunno, quelli avvolgenti e caldi che sembrano essere in perfetta sintonia con le foglie che cadono e i colori che cambiano.

Tra questi si distingue uno dei nuovi profumi donna Autunno 2025 attualmente in profumeria ovvero Givenchy L’Interdit Parfum, versione più intensa del classico L’Interdit. Si tratta di un profumo floreale legnoso che abbina all’iconico bouquet ai fiori bianchi della fragranza Givenchy accordi di mimosa, mandorla amara, vetiver e patchouli.

Givenchy, L’Interdit Parfum. Prezzo: 159,00€ su sephora.it





Barénia Eau de Parfum Intense è un altro profumo perfetto per l’autunno, un chypre diverso dal solito tra giglio, legno di quercia e cuoio. Sensuale e molto intenso, avvolge la pelle con un alone di mistero.

Hermès, Barènia Eau de Parfum Intense. Prezzo: 169,00€ su sephora.it

Paco Rabanne amplia ulteriormente la gamma Million For Her proponendo per l’Autunno 2025 Million Gold For Her Parfum. Le note olfattive protagoniste sono sandalo cremoso, gelsomino e ylang-ylang.

Paco Rabanne, Million Gold For Her Parfum. Prezzo: 199,00€ su sephora.it

RARE BEAUTY E CHARLOTTE TILBURY FIRMANO NUOVE FRAGRANZE AUTUNNALI

Continuiamo con due profumi donna Autunno 2025 che, seppure sul mercato da breve tempo, sono già diventati molto famosi. Uno dei due è Rare Beauty Rare Parfum, il primo profumo della linea di cosmesi firmata Selena Gomez. Dolce e impalpabile, è un gourmand con tocco speziato iperfemminile a base di vaniglia, zenzero e sandalo.

Rare Beauty, Rare Eau de Parfum. Prezzo: 79,00€ su sephora.it

PROFUMI SENSUALI E FEMMINILI PER L’AUTUNNO

I profumi che lasciano la scia sono, senza alcun dubbio, i più seducenti e magnetici. Appartiene a questa categoria Charlotte Tilbury More Sex, presentato dal brand come un distillato di passione. Contempla note come muschio, cuoio e sandalo perfette per il periodo autunnale e anche per l’inverno che verrà.

Charlotte Tilbury, More Sex Eau de Parfum. Prezzo: 150,00€ su sephora.it

PROFUMI DI NICCHIA AUTUNNO 2025: DA ARMANI PRIVÈ A MAISON MARGIELA

Non mancano, naturalmente, proposte interessanti dalle migliori marche che operano nel settore della profumeria di nicchia. Sa di caffè e tabacco Magenta Tanzanite di Armani Privé, linea esclusiva firmata Armani Beauty. Tra gli accordi si distinguono anche cardamomo, zenzero e cannella.

Armani Privè, Magenta Tanzanite Eau de Parfum. Prezzo: 340,00€ su sephora.it

Se desiderate portare con voi in autunno un pizzico del sole e della spensieratezza dell’estate, Atyab Al Marshoud 4 Yellow Eau de Parfum Marbella Edition è la scelta giusta. Ispirato a Marbella, località balneare andalusa, è un fruttato gioioso e intrigante a base di lampone, sandalo, rosa, muschio e vaniglia.

Atyab Al Marshoud, 4 Yellow Eau de Parfum Marbella Edition. Prezzo: 88,00€ su 50-ml.it

Mood completamente diverso per Clive Christian XXI Art Deco Noble Collection Amberwood, estratto di profumo di lusso ad altissima concentrazione. Si tratta di una fragranza orientale opulenta e ricca di appeal con salvia, bergamotto, fava Tonka e tabacco.

Clive Christian, XXI Art Deco Amberwood. Prezzo: 565,00€ su 50-ml.it

C’è qualcosa che ricorda l’autunno più delle castagne? Tuttotondo, brand di profumi di nicchia dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, propone Castagna Eau de Toilette. Goloso e cremoso, abbina tra loro bergamotto, iris, chiodi di garofano, sciroppo d’acero, accordo di castagna, vetiver, vaniglia, fava Tonka e muschio.

Tuttotondo, Castagna Eau de Toilette. Prezzo: 46,00€ su 50-ml.it

FRAGRANZE DI NICCHIA IRRESISTIBILI

Infine, ragazze, concludiamo la nostra carrellata di profumi donna Autunno 2025 con una vera “chicca”. Maison Margiela Paris Replica Autumn Vibes è il profumo autunnale per eccellenza, ispirato al foliage e all’odore del bosco. Tra le note olfattive si segnalano cardamomo, bacche rosse, semi di carota, muschio, legno di cedro e legno di acero.

Maison Margiela Paris Replica, Autumn Vibes. Prezzo: 145,00€ su 50-ml.it

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1) I PROFUMI SPOSA

2) MIGLIORI PROFUMI AL TIGLIO

3) PROFUMI ALLA VIOLETTA DA PROVARE

Via Tenor

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema profumi donna Autunno 2025, con tantissime irresistibile novità e fragranze che vale davvero la pena provare. Come sempre la parola passa a voi: li avete già provati? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!