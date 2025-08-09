,QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI AL MELOGRANO DA PROVARE?

Con i suoi accordi dolci e zuccherini ma al tempo stesso aciduli, il melograno è una nota olfattiva versatile e quindi ampiamente impiegata in profumeria. Sono tanti i brand che operano nel segmento dei profumi di nicchia a firmare fragranze che includono il melograno nella loro composizione, primi su tutti Jo Malone e Ortigia. Anche Calvin Klein, Shiseido e altri brand commerciali propongono ottimi profumi al melograno donna. Non mancano i profumi al melograno economici: il più famoso e venduto è sicuramente quello de L’Erbolario. Su Amazon si trovano tante altre fragranze low cost al melograno, in particolar modo acque profumate leggere perfette per l’estate.

Il melograno è un frutto dal profumo molto particolare e complesso. Ha un aroma fruttato e succoso, particolarmente fresco e a tratti acidulo, ma presenta anche note dolci e accordi speziati. Può capitare di ravvisare un sentore inebriante che ricorda il vino, annusando un buon melograno. Non sorprende, quindi, che questo frutto sia oggetto dell’attenzione dei Nasi profumieri, che ne includono l’essenza nelle piramidi olfattive delle loro composizioni. Pronte a scoprire insieme quali sono i migliori profumi al melograno in commercio? Allora, iniziamo.

DA JO MALONE A ORTIGIA, I PROFUMI AL MELOGRANO DI NICCHIA

Esistono profumi fruttati che ricordano posti lontani, come i profumi al mango, e profumi fruttati rassicuranti e incredibilmente familiari come i profumi al melograno. Uno dei più famosi in assoluto, parlando di profumi di nicchia, è Jo Malone Pomegranate Noir Cologne, molto popolare sui social in quanto amatissimo dalla beauty community. Si tratta di un profumo unisex fruttato e speziato che abbina a melograno, prugna e rabarbaro note legnose e speziate quali pepe rosa e legno di cedro.

Jo Malone London, Pomegranate Noir Cologne. Prezzo: 150,00€ su jomalone.it





MOLTI BRAND DI NICCHIA FIRMANO PROFUMI AL MELOGRANO

Ortigia firma Melograno, un profumo intenso e persistente dalla scia incredibilmente avvolgente. Un unisex che viene descritto frizzante, dolce e misterioso, un omaggio all’energica bellezza della Sicilia.

Ortigia, Melograno Eau de Parfum. Prezzo: 120,00€ su 50-ml.it

Piace molto alle estimatrici dei profumi di nicchia anche Santa Maria Novella Melograno. Questa fragranza unisex contempla note di melograno, rosa, ylang ylang, patchouli, labdano e muschio: un tripudio di sensualità e dolcezza, per cui tutto da annusare e da provare se piacciono i profumi morbidi e suadenti.

Santa Maria Novella, Melograno Eau de Cologne. Prezzo: 85,00€ su 50-ml.it

LE PROPOSTE DI BVLGARI, CALVIN KLEIN E SHISEIDO

Continuiamo a parlare di profumi al melograno focalizzandoci su alcune fragranze commerciali, quindi reperibili in tutte le profumerie, ma non per questo meno degne di nota. Bvlgari Omnia Coral è un profumo donna floreale fruttato brioso ed energico ma con un’anima legnosa. Tra le note si distinguono bergamotto, bacche di Goji, melograno, muschio e cedro.

Bvlgari, Omnia Coral Eau de Toilette. Prezzo: 107,30€ su amazon.it

Calvin Klein EuPhoria è un profumo chypre floreale fruttato, vibrante e sensuale. Tra le note, insieme al melograno, spiccano l’orchidea nera e i fiori di loto.

Calvin Klein, EuPhoria Eau de Parfum. Prezzo: 54,95€ su lookfantastic.it

Shiseido Ginza Murasaki è un altro profumo donna al melograno che ogni appassionata dovrebbe provare almeno una volta. Ispirato al colore viola, abbina viola selvatica, glicine, melograno, mela e muschio.

Shiseido, Ginza Eau de Parfum. Prezzo: 81,45€ su lookfantastic.it

PROFUMI AL MELOGRANO ECONOMICI: L’ERBOLARIO E LE ALTRE FRAGRANZE MUST HAVE

Concludiamo questa carrellata di profumi al melograno con delle proposte dal prezzo piccolo, per cui davvero molto convenienti, ma dalle ottime performance. Tra i profumi al melograno economici il più venduto e conosciuto è sicuramente L’Erbolario Melograno: la piramide olfattiva abbina note agrumate, melograno, pepe rosa piccante e ribes.

L’Erbolario, Melograno Profumo. Prezzo: 34,00€ su amazon.it

I PROFUMI ECONOMICI AL MELOGRANO ABBINANO PREZZO MNI E PERFORMANCE TOP

Se vi piacciono i profumi che lasciano la scia donna ma non volete investire un budget elevato, vi segnaliamo Tesori d’Oriente Persian Dream. Conosciuto per essere il dupe di una fragranza molto famosa, è un profumo penetrante e intenso a base di melograno, arancia rossa, mela e vaniglia.

Tesori d’Oriente, Profumo Aromatico Persian Dream. Prezzo: 3,99€ su amazon.it

Preferite qualcosa di più leggero? Su Amazon si trovano molte acque profumate al melograno da provare, specialmente per l’estate. Jeanne en Provence, per esempio, è un “profumino” al melograno con poche pretese ma davvero molto gradevole. Frizzantino e gioioso, è consigliato soprattutto alle più giovani.

Jeanne en Provence, Melograno Frizzante Eau de Parfum. Prezzo: 11,10€ su amazon.it

Perlier Melograno è un’acqua profumata corpo 100% naturale dall’azione energizzante e antiossidante. A base di melograno biologico, rivitalizza la pelle e la ritempra dal caldo estivo lasciandola fresca e gradevolmente profumata. Da provare in particolar modo nelle giornate afose, può essere riapplicata durante il giorno ogni volta che se ne sente il bisogno in quanto a bassissima concentrazione di alcol.

Perlier, Melograno Acqua Profumata. Prezzo: 15,40€ su amazon.it

Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro speciale sui profumi al melograno, fragranze fruttate imperdibili per vere appassionate. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Avete mai provato questi profumi? Vi piace il melograno oppure il suo aroma non vi convince e preferite altre note fruttate? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!