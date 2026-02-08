PROFUMI ALLA NOCCIOLA: QUALI SCEGLIERE E PER QUALE OCCASIONE?

Dolci, avvolgenti e cremosi, i profumi alla nocciola sono un autentico feticcio per tutti gli estimatori del genere gourmand. Si adattano in particolar modo alla stagione fredda ma, a seconda delle note a cui la nocciola viene abbinata, possono essere utilizzati anche nel resto dell’anno. Esistono profumi alla nocciola donna, uomo e unisex, tutti accomunati dalla presenza in formula di questo accordo caldo e tostato che richiama alla mente le atmosfere autunnali e invernali e, nondimeno, il mondo della pasticceria. Tante le marche che propongono profumi alla nocciola di nicchia, da Amouage a brand ancora meno conosciuti. Non mancano le fragranze commerciali, più diffuse in profumeria, a partire da una delle ultime creazioni di Dolce & Gabbana. Per chi non vuole spendere troppo ci sono i profumi alla nocciola economici, dagli arabi alle “chicche” low cost da comprare online (anche su Amazon).

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I profumi alla nocciola sanno di buono, sono golosi e presentano accordi tostati e caldi che li rendono a dir poco irresistibili. Abbiamo fatto per voi una selezione dei migliori, per tutti i gusti e di tutte le fasce di prezzo. Pronte a scoprirli? Iniziamo.

PROFUMI ALLA NOCCIOLA DI NICCHIA: DA AMOUAGE A FUGAZZI

I profumi alla nocciola di nicchia sono ricercati, caratterizzati da composizioni particolari e nella maggior parte dei casi altamente evocativi. Uno dei più apprezzati è Amouage Guidance, un floreale unisex con accordi gourmand accattivanti. Le note olfattive principali sono pera, incenso, nocciola, zafferano, rosa, gelsomino, sandalo, ambra e vaniglia.

Amouage, Guidance Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 370,00€ su 50-ml.it

I PROFUMI DI NICCHIA ALLA NOCCIOLA SONO PARTICOLARI E RICERCATI

Akro Dark è un profumo unisex che si ispira al cioccolato fondente ed è un omaggio alla cioccolateria di Soho Said London, famosissima in tutto il mondo. Alla nocciola si abbinano cacao, cannella, cioccolato e vaniglia: un delizioso tripudio di gusto.





Akro, Dark Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 167,00€ su 50-ml.it

Hazelnut Praline di Theodor Kaoltinis è un gourmand unisex puro. Si rifà all’odore della nocciola tostata e al profumo del primo cucchiaio di pralina. Le note olfattive sono nocciola, crema al cioccolato, zucchero e spezie.

Theodoros Kalotinis, Hazelnut Praline Eau de Parfum 50 ml. Prezzo: 45,00€ su 50-ml.it

Fugazzi Vanilla Haze è un capolavoro della profumeria di nicchia, uno di quei profumi alla nocciola unisex che conquistano al primo spruzzo. Ha un’apertura agrumata frizzante e luminosa che lascia poi spazio alla dolcezza e alla cremosità. Le principali note olfattive sono mandarino, mandorla, nocciola, latte di cocco, vaniglia, fava Tonka, gelsomino, caramello e ambra. Pensato per chi vuole distinguersi con il profumo che indossa, è davvero particolarissimo.

Fugazzi, Vanilla Haze Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 140,00€ su 50-ml.it

DOLCE & GABBANA, JO MALONE E MANCERA FIRMANO PROFUMI NOCCIOLATI IRRESISTIBILI

Si trovano proposte interessanti anche tra i profumi più commerciali. Un esempio? Dolce & Gabbana Devotion Intense, profumo donna ispirato all’amore incondizionato e all’iconico Cuore Sacro. La piramide olfattiva abbina nocciola, vaniglia e fiori d’arancio.

Dolce & Gabbana, Devotion Eau de Parfum Intense 100 ml. Prezzo: 121,10€ in offerta su sephora.it

Più fresco Jo Malone London English Oak & Hazelnut, colonia unisex dalle note legnose e speziate che ricorda una passeggiata nel bosco. La nocciola, in questo caso, non è tostata ma verde ed erbacea. Sono presenti anche note di legno di quercia e muschio. Piace soprattutto agli uomini.

Jo Malone, English Oak & Hazelnut Cologne 100 ml. Prezzo: 150,00€ su sephora.it

Se vi piacciono i profumi alla violetta ma non volete rinunciare a un twist dolce, Mancera Choco Violette è il profumo che fa per voi. Le note olfattive principali sono nocciola, arancia, cioccolato, violetta, vaniglia e muschio. Si tratta di un unisex ma piace specialmente alle donne.

Mancera, Choco Violette Eau de Parfum 120 ml. Prezzo: 119,97€ su amazon.it

PROFUMI ALLA NOCCIOLA ECONOMICI: I MUST HAVE DA COMPRARE ONLINE

Concludiamo la nostra selezione con alcuni profumi alla nocciola economici, vere e proprie “chicche” low cost. Su Amazon è vendutissimo questo profumo roll-on del brand Futiu, con un accordo di nocciola dolcissimo e accordi lattonici. Delicato ma al tempo stesso piuttosto persistente, nasce come fragranza femminile.

Futiu, Profumo alla Nocciola Roll-on. Prezzo: 16,95€ su amazon.it

TANTI PROFUMI ARABI SONO A BASE DI NOCCIOLA

Molti brand che producono profumi arabi includono la nocciola nelle piramidi olfattive delle loro fragranze. Lattafa Affection è un profumo unisex inebriante a base di nocciola, pistacchio, ribes nero, gelsomino, lampone, mughetto e vaniglia. La nocciola, in questo caso, valorizza la nota di pistacchio che risulta dominante.

Lattafa, Affection Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 23,85€ su amazon.it

Chiunque ami i profumi al cioccolato dovrebbe provare questo piccolo dolcetto in boccetta. Parliamo di Nabeel Fudge, profumo arabo in olio (è disponibile anche la versione spray) che sa letteralmente di crema spalmabile alla nocciola. Può risultare stucchevole, quindi è consigliato a chi ama i profumi davvero molto dolci.

Nabeel, Fudge Roll-on. Prezzo: 11,25€ su amazon.it

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema profumi alla nocciola, con una selezione delle migliori fragranze di nicchia, commerciali e low cost che contengono questa nota olfattiva. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono i profumi nocciolati? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!