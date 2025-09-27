COME SCEGLIERE IL PROFUMO CHE SA DI SAPONE

Vaporizzare sulla pelle un profumo che sa di sapone ci fa sentire pulite e in ordine, come se fossimo appena uscite dalla doccia o da un bagno caldo. Sono tanti i brand che hanno incluso nelle loro collezioni profumi che sanno di bucato pulito e in alcuni casi che sanno proprio di saponetta. Si tratta soprattutto di skin scent ovvero profumi che enfatizzano l’odore naturale della pelle e che la avvolgono senza essere troppo impattanti. Marchi di nicchia come Maison Margiela e Byredo firmano creazioni esclusive a dir poco irresistibili. Sono disponibili anche molti profumi che sanno di sapone da donna economici.

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Il profumo che sa di sapone racchiude in boccetta la fragranza pulita e cremosa tipica delle saponette. Questi profumi che sanno di pulito e di bucato appena lavato sono caratterizzati, solitamente, da note fresche e lattiginose come quelle muschiate e aldeidate. Risultano avvolgenti e delicati come una carezza sulla pelle e non sono mai invadenti, ma sublimano l’odore naturale come dopo un lungo bagno rilassante. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori profumi che sanno di sapone in commercio. Pronte a scoprirli insieme? Iniziamo subito.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

PROFUMO CHE SA DI SAPONE: GIARDINI DI TOSCANA, BYREDO E J-SCENT

Chiunque sia alla ricerca di un profumo che sa di sapone dovrebbe dare un’occhiata alle collezioni di profumi di nicchia. Le migliori marche del settore propongono fragranze impalpabili, delicate e avvolgenti che si fregiano di note olfattive muschiate, aldeidate ma anche floreali e agrumate in grado di rievocare sulla pelle il profumo tipico di saponetta, detersivo per il bucato e ammorbidente.

Tra i profumi che sanno di pulito si distingue, per esempio, Giardini di Toscana Blu Indaco. Bergamotto di Calabria e mandorla, insieme a vaniglia, gelsomino, caprifoglio e rosa danno vita a un bouquet armonioso che ricorda il profumo di una saponetta floreale vintage, estremamente elegante e raffinata.

Giardini di Toscana, Blu Indaco Eau de Parfum. Prezzo: 125,00€ su 50-ml.it





Byredo Blanche Absolu de Parfum amplifica ed enfatizza le caratteristiche del classico Byredo Blanche con una concentrazione di ingredienti ancora più elevata. Freschissimo e leggero, presenta note aldeidate e floreali che risultano sofisticate, gradevoli e rassicuranti.

Byredo, Blanche Absolu de Parfum. Prezzo: 290,00€ su 50-ml.it

PROFUMI ESCLUSIVI E RICERCATI CHE NON PASSANO INOSSERVATI

Un altro ottimo profumo che sa di sapone è J-Scent Paper Soap. Profumo fiorito unisex, abbina freschezza e cremosità complice la presenza in formula di lavanda e aldeidi. A completare la piramide olfattiva è il muschio, che intensifica la fragranza e la rende incredibilmente morbida.

J-Scent, Paper Soap Eau de Parfum. Prezzo: 122,00€ su 50-ml.it

I MUSCHIATI E I SAPONOSI DI JULIETTE HAS A GUN, MAISON MARGIELA E MILANO FRAGRANZE

Continuiamo con altri profumi che sanno di sapone firmati dalle migliori marche che si occupano della produzione di profumi di nicchia. Pensato per le donne, Juliette Has a Gun Musc Invisible è una fragranza impalpabile e minimal improntata su una base setosa di muschio cremoso. Tra le note si distinguono anche il gelsomino e il fiore di cotone.

Juliette Has a Gun, Musc Invisible Eau de Parfum. Prezzo: 135,00€ su 50-ml.it

Maison Margiela Replica Bubble Bath si ispira a un’immagine olfattiva ben precisa: un bagno rilassante in un lussuoso hotel di Beverly Hills. Le note olfattive sono aldeidi, lavanda, muschio e cocco, in grado di infondere una sensazione di pulito impagabile.

Maison Margiela, Replica Bubble Bath Eau de Toilette. Prezzo: 145,00€ su 50-ml.it

Siete alla ricerca di un profumo che sa di sapone di Marsiglia, quello utilizzato per il bucato? Fatevi tentare da Naviglio di Milano Fragranze, ispirato ai navigli milanesi e al Vicolo dei Lavandai. Tra accordo di sapone di Marsiglia, bergamotto, neroli, lavanda e muschio bianco, è il perfetto profumo che sa di pulito e di saponetta da bucato.

Milano Fragranze, Naviglio Eau de Parfum. Prezzo: su 50-ml.it

TRA I PROFUMI ECONOMICI CHE SANNO DI SAPONETTA E DI PULITO CI SONO QUELLI DI AFNAN E CLEAN

Non mancano i profumi che sanno di sapone e di pulito economici, dal punto prezzo contenuto ma comunque con ottime performance. Fa parte della schiera dei profumi economici donna che lasciano la scia Afnan Pure Musk, un tripudio di muschio bianco tra l’altro molto intenso e persistente.

Afnan, Pure Musk Eau de Parfum. Prezzo: 29,90€ su amazon.it

NON MANCANO LE FRAGRANZE SAPONOSE ECONOMICHE E, IN ALCUNI CASI, SUPER LOW COST

Ricorda il profumo del sapone anche Clean Pure Soap, altro profumo low cost facilmente reperibile online e nella grande distribuzione. Appena vaporizzato potrebbe sembrare fin troppo deciso e presente sulla pelle, ma tende ad ammorbidirsi con il passare delle ore.

Clean, Pure Soap Eau de Parfum. Prezzo: 33,96€ su amazon.it

NIVEA E TESORI D’ORIENTE FIRMANO DUE PROFUMI CLEAN IMPERDIBILI

Tra i migliori profumi che sanno di sapone e di pulito spicca Nivea Cream, che si rifà proprio all’iconica crema nel barattolino blu. Le note olfattive dominanti sono lavanda, agrumi, legno e muschio. Gode di un’intensa scia e ha una lunga durata sulla pelle.

Nivea, Crema Eau de Toilette. Prezzo: 60,74€ su amazon.it

Alle estimatrici (e agli estimatori) dei profumi che sanno di sapone muschiati consigliamo anche Tesori d’Oriente Muschio Bianco. Costa pochissimo ma è molto gradevole all’indosso e si fa sentire per diverse ore dall’applicazione.

Tesori d’Oriente, Muschio Bianco Perfume. Prezzo: 3,98€ su amazon.it

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Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo dei profumi, non perdetevi questi post:

1) PROFUMI VEGANI: I MIGLIORI

2) PROFUMI ALLA PERA: LE FRAGRANZE TOP

3) I PROFUMI GIARDINI DI TOSCANA DA PROVARE ALL’ISTANTE

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui profumi che sanno di sapone e di saponetta, fragranze che rievocano una gradevole sensazione di pulizia e che enfatizzano l’odore naturale della pelle sublimandolo. Tra profumi di nicchia ed economici, non c’è che l’imbarazzo della scelta: quali di questi preferite? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!