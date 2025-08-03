PROFUMO MOLECOLARE SIGNIFICATO: DI COSA SI TRATTA?
- Quando si parla di questa tipologia di fragranza, le domande sono sempre moltissime.
- Prima di tutto, infatti, ci si chiede cos’è il profumo molecolare: una questione, in realtà, molto più semplice di quanto si possa pensare.
- Infatti, così come si intuisce dal nome, il significato di profumo molecolare sta tutto nella sua composizione.
- Queste fragranze, infatti, sono composte in gran parte o unicamente da una sola molecola sintetica che viene ricreata in laboratorio per evocare particolari sensazioni olfattive.
- I migliori profumi molecolari uomo e donna, quindi, sono fragranze che cambiano in base al pH della pelle e di fatto uniche per ognuno di noi.
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Diversamente dagli altri, i profumi molecolari non sono composti da complesse piramidi olfattive con note di testa, di cuore e di fondo. Si tratta, al contrario, di fragranze dalla composizione estremamente semplice, che consta molto spesso unicamente in una molecola di origine sintetica. Questa viene creata appositamente per evocare una fragranza, una sensazione, un ricordo olfattivo; la sua particolarità, poi, sta nel fatto che il profumo molecolare è unico, perché vira leggermente in base alle caratteristiche della pelle di chi lo indossa, rendendolo di fatto inimitabile. Non solo: le fragranze molecolari sono perfette basi per il layering profumi. Curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere il post!
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COS’È IL PROFUMO MOLECOLARE E COME FUNZIONA
Come abbiamo precedentemente accennato, ragazze e ragazzi, il profumo molecolare è una tipologia molto particolare di fragranza. Generalmente unisex, la fragranza molecolare è -come suggerisce il nome stesso- composta esclusivamente (o quasi) da una sola molecola olfattiva di origine sintetica, che viene scelta per evocare sensazioni particolari.
I PROFUMI MOLECOLARI SONO SEMPRE UNICI
Questo rende il profumo molecolare estremamente versatile, visto che può essere usato come base per fare il layering dei profumi e far così “virare” la propria fragranza del cuore, ottenendo un risultato super personalizzato.
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L’unicità del profumo molecolare, poi, consiste nel fatto che una volta a contatto con il pH della pelle questo cambia leggermente e in maniera assolutamente naturale: ciò lo rende un cosmetico perfetto se vi piace un (piccolo) effetto sorpresa!
Dimenticatevi, quindi, le piramidi olfattive: le fragranze molecolari sono composte da molecole (anche solo una) create in laboratorio con note che non sono rintracciabili in natura. Si tratta, quindi, di un prodotto unico e 100% di origine sintetica. Questo, però, non deve spaventare, anzi: si tratta proprio del vantaggio dei profumi molecolari.
LE MOLECOLE PIÙ UTILIZZATE IN PROFUMERIA
Le molecole più famose nella profumeria molecolare sono, solo per citarne alcune:
- Ambroxan: usata nelle piramidi olfattive per sigillare il profumo e renderlo persistente, ricorda l’ambra grigia.
- ISO & SUPER: molecola completamente sintetica che dà un sentore legnoso e vellutato. Famosa visto che è stata usata in una concentrazione del 65% nel primo “vero” profumo molecolare, ovvero Molecule 01 di Escentric Molecules.
- Cashmeran, una molecola dal sentore legnoso e muschiato.
- Calone: si tratta di una molecola che evoca l’odore del mare e delle alghe.
- Linalolo, dal sentore floreale e speziato.
COME APPLICARE SULLA PELLE I PROFUMI MOLECOLARI
I profumi molecolari si applicano da soli, se si desidera creare una fragranza unica che si “accende” in base al pH della propria pelle: la composizione chimica della nostra epidermide, infatti, può cambiare la resa finale della molecola sintetica, rendendo quindi la fragranza unica al 100%.
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Non solo, però: i profumi molecolari si possono usare come base per altre fragranze. Se vi piace l’idea di fare il layering dei profumi, quindi, usare questi composti è un’ottima idea visto che, “lavorando” con le piramidi olfattive delle altre fragranze, vi daranno la possibilità di giocare e sperimentare a 360°.
MIGLIOR PROFUMO MOLECOLARE, DA JULIETTE HAS A GUN A ESCENTRIC MOLECULES
Il profumo molecolare più famoso di tutto e attualmente ancora un bestseller della categorie è sicuramente Escentric Molecules, Molecule 01. Si tratta di una Eau de Toilette che basa la sua potenza sulla molecola ISO & SUPER, scoperta già nel 1973 dai profumieri dell’IFF (International Flavors & Fragrances). Le note sono legnose e vellutate e si adattano perfettamente al proprio pH, regalando una fragranza unica, avvolgente e magnetica a chiunque lo indossi.
Escentric Molecules, Molecule 01 – Eau de Toilette. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it
Il brand ha proposto anche altre reinterpretazioni delle fragranze a base di molecole sintetiche; noi vi presentiamo anche Molecule 02, tutta basata sulla molecola dell’Ambroxan, l’alternativa da laboratorio alla pregiata ambra grigia. Un sentore muschiato e sensuale da provare assolutamente!
Escentric Molecules, Molecule 02 – Eau de Toilette. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it
E sempre a base di Ambroxan è un altro profumo molecolare da donna super famoso: si Juliette Has a Gun, Not A Perfume è sicuramente uno dei bestseller. La molecola scelta conferisce sensualità alla fragranza, ma stavolta si parla di un profumo ideale per chiunque cerchi freschezza e un sentore di pulito persistente sulla pelle.
Juliette has a Gun, Not A Perfume – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it
LE FRAGRANZE CON MOLECOLE SINTETICHE EVOCANO RICORDI E SENSAZIONI
Un profumo molecolare da uomo molto apprezzato (anche se, come sempre, parliamo di fragranze unisex) da provare se amate immergervi nelle sensazioni olfattive a tuttotondo è sicuramente Hot Cotton di Baruti. Questa fragranza sfrutta la molecola dell’Aldambre che evoca la sensazione del calore metallico: insieme al muschio, quando viene indossato dà la sensazione di indossare una camicia appena stirata. Super comfy!
Baruti, Hot Cotton – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 10€ su 50-ml.it
D.S. & Durga I Don’t Know What è una fragranza “classica” (nel senso che si basa su una vera piramide olfattiva) che diventa brillante e luminosa, davvero unica, grazie al sapiente mix con la molecola ISO & SUPER, la Civettone (dal sentore muschiato) e la FIRSANTOL® dal sentore di sandalo.
D.S. & Durga, I Don’t Know What – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 75€ su 50-ml.it
Un profumo molecolare economico che potrebbe essere una buona idea per affacciarsi a questo mondo è sicuramente l’Eau de Parfum di Sangado a base di ISO & SUPER. Il prezzo è davvero molto interessante.
Sangado, Eau de Parfum. Prezzo: 19,99€ su amazon.it
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Via Giphy
Eccoci alla fine del nostro post anche oggi. E voi, avete mai provato i profumi molecolari? Se sì, qual è il vostro preferito? Aspettiamo di leggervi nei commenti sui social, un saluto dal TeamClio!