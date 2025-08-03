PROFUMO MOLECOLARE SIGNIFICATO: DI COSA SI TRATTA?

Quando si parla di questa tipologia di fragranza, le domande sono sempre moltissime. Prima di tutto, infatti, ci si chiede cos’è il profumo molecolare: una questione, in realtà, molto più semplice di quanto si possa pensare. Infatti, così come si intuisce dal nome, il significato di profumo molecolare sta tutto nella sua composizione. Queste fragranze, infatti, sono composte in gran parte o unicamente da una sola molecola sintetica che viene ricreata in laboratorio per evocare particolari sensazioni olfattive. I migliori profumi molecolari uomo e donna, quindi, sono fragranze che cambiano in base al pH della pelle e di fatto uniche per ognuno di noi.

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Diversamente dagli altri, i profumi molecolari non sono composti da complesse piramidi olfattive con note di testa, di cuore e di fondo. Si tratta, al contrario, di fragranze dalla composizione estremamente semplice, che consta molto spesso unicamente in una molecola di origine sintetica. Questa viene creata appositamente per evocare una fragranza, una sensazione, un ricordo olfattivo; la sua particolarità, poi, sta nel fatto che il profumo molecolare è unico, perché vira leggermente in base alle caratteristiche della pelle di chi lo indossa, rendendolo di fatto inimitabile. Non solo: le fragranze molecolari sono perfette basi per il layering profumi. Curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere il post!

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COS’È IL PROFUMO MOLECOLARE E COME FUNZIONA

Come abbiamo precedentemente accennato, ragazze e ragazzi, il profumo molecolare è una tipologia molto particolare di fragranza. Generalmente unisex, la fragranza molecolare è -come suggerisce il nome stesso- composta esclusivamente (o quasi) da una sola molecola olfattiva di origine sintetica, che viene scelta per evocare sensazioni particolari.

I PROFUMI MOLECOLARI SONO SEMPRE UNICI

Questo rende il profumo molecolare estremamente versatile, visto che può essere usato come base per fare il layering dei profumi e far così “virare” la propria fragranza del cuore, ottenendo un risultato super personalizzato.

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L’unicità del profumo molecolare, poi, consiste nel fatto che una volta a contatto con il pH della pelle questo cambia leggermente e in maniera assolutamente naturale: ciò lo rende un cosmetico perfetto se vi piace un (piccolo) effetto sorpresa!

Dimenticatevi, quindi, le piramidi olfattive: le fragranze molecolari sono composte da molecole (anche solo una) create in laboratorio con note che non sono rintracciabili in natura. Si tratta, quindi, di un prodotto unico e 100% di origine sintetica. Questo, però, non deve spaventare, anzi: si tratta proprio del vantaggio dei profumi molecolari.

LE MOLECOLE PIÙ UTILIZZATE IN PROFUMERIA

Le molecole più famose nella profumeria molecolare sono, solo per citarne alcune:

Ambroxan : usata nelle piramidi olfattive per sigillare il profumo e renderlo persistente, ricorda l’ambra grigia.

: usata nelle piramidi olfattive per sigillare il profumo e renderlo persistente, ricorda l’ambra grigia. ISO & SUPER : molecola completamente sintetica che dà un sentore legnoso e vellutato. Famosa visto che è stata usata in una concentrazione del 65% nel primo “vero” profumo molecolare, ovvero Molecule 01 di Escentric Molecules .

: molecola completamente sintetica che dà un sentore legnoso e vellutato. Famosa visto che è stata usata in una concentrazione del 65% nel primo “vero” profumo molecolare, ovvero . Cashmeran , una molecola dal sentore legnoso e muschiato.

, una molecola dal sentore legnoso e muschiato. Calone : si tratta di una molecola che evoca l’odore del mare e delle alghe.

: si tratta di una molecola che evoca l’odore del mare e delle alghe. Linalolo, dal sentore floreale e speziato.

COME APPLICARE SULLA PELLE I PROFUMI MOLECOLARI

I profumi molecolari si applicano da soli, se si desidera creare una fragranza unica che si “accende” in base al pH della propria pelle: la composizione chimica della nostra epidermide, infatti, può cambiare la resa finale della molecola sintetica, rendendo quindi la fragranza unica al 100%.

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Non solo, però: i profumi molecolari si possono usare come base per altre fragranze. Se vi piace l’idea di fare il layering dei profumi, quindi, usare questi composti è un’ottima idea visto che, “lavorando” con le piramidi olfattive delle altre fragranze, vi daranno la possibilità di giocare e sperimentare a 360°.

MIGLIOR PROFUMO MOLECOLARE, DA JULIETTE HAS A GUN A ESCENTRIC MOLECULES

Il profumo molecolare più famoso di tutto e attualmente ancora un bestseller della categorie è sicuramente Escentric Molecules, Molecule 01. Si tratta di una Eau de Toilette che basa la sua potenza sulla molecola ISO & SUPER, scoperta già nel 1973 dai profumieri dell’IFF (International Flavors & Fragrances). Le note sono legnose e vellutate e si adattano perfettamente al proprio pH, regalando una fragranza unica, avvolgente e magnetica a chiunque lo indossi.

Escentric Molecules, Molecule 01 – Eau de Toilette. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it

Il brand ha proposto anche altre reinterpretazioni delle fragranze a base di molecole sintetiche; noi vi presentiamo anche Molecule 02, tutta basata sulla molecola dell’Ambroxan, l’alternativa da laboratorio alla pregiata ambra grigia. Un sentore muschiato e sensuale da provare assolutamente!

Escentric Molecules, Molecule 02 – Eau de Toilette. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it

E sempre a base di Ambroxan è un altro profumo molecolare da donna super famoso: si Juliette Has a Gun, Not A Perfume è sicuramente uno dei bestseller. La molecola scelta conferisce sensualità alla fragranza, ma stavolta si parla di un profumo ideale per chiunque cerchi freschezza e un sentore di pulito persistente sulla pelle.

Juliette has a Gun, Not A Perfume – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 5€ su 50-ml.it

LE FRAGRANZE CON MOLECOLE SINTETICHE EVOCANO RICORDI E SENSAZIONI

Un profumo molecolare da uomo molto apprezzato (anche se, come sempre, parliamo di fragranze unisex) da provare se amate immergervi nelle sensazioni olfattive a tuttotondo è sicuramente Hot Cotton di Baruti. Questa fragranza sfrutta la molecola dell’Aldambre che evoca la sensazione del calore metallico: insieme al muschio, quando viene indossato dà la sensazione di indossare una camicia appena stirata. Super comfy!

Baruti, Hot Cotton – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 10€ su 50-ml.it

D.S. & Durga I Don’t Know What è una fragranza “classica” (nel senso che si basa su una vera piramide olfattiva) che diventa brillante e luminosa, davvero unica, grazie al sapiente mix con la molecola ISO & SUPER, la Civettone (dal sentore muschiato) e la FIRSANTOL® dal sentore di sandalo.

D.S. & Durga, I Don’t Know What – Eau de Parfum. Prezzo: a partire da 75€ su 50-ml.it

Un profumo molecolare economico che potrebbe essere una buona idea per affacciarsi a questo mondo è sicuramente l’Eau de Parfum di Sangado a base di ISO & SUPER. Il prezzo è davvero molto interessante.

Sangado, Eau de Parfum. Prezzo: 19,99€ su amazon.it

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2) PROFUMI AL FRUTTO DELLA PASSIONE

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Via Giphy

Eccoci alla fine del nostro post anche oggi. E voi, avete mai provato i profumi molecolari? Se sì, qual è il vostro preferito? Aspettiamo di leggervi nei commenti sui social, un saluto dal TeamClio!