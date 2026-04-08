TUTTE VOGLIONO IL PROFUMO SIGNATURE DI CAROLYN BESSETTE KENNEDY

La serie TV Love Story ha fatto salire la popolarità di Carolyn Bessette Kennedy alle stelle, rendendola un’icona anche agli occhi delle nuove generazioni e riaccendendo l’interesse dei più nostalgici. Emblema del minimalismo anni ’90, oltre che protagonista di una storia d’amore tanto appassionata quanto tragica, la pubblicitaria di Calvin Klein e moglie di John F. Kennedy Jr. aveva uno stile tutto suo. I tratti distintivi? Morbidi capelli biondi, trucco essenziale e un guardaroba versatile composto da capi basic e senza tempo. Contribuiva alla sua allure anche un profumo in particolare, il suo profumo preferito. Questa fragranza è diventata virale proprio grazie al successo della serie televisiva Love Story, ma purtroppo è difficile trovarla.

Credits: @carolynbessettepage Via Instagram – Una meravigliosa immagine di Carolyn Bessette Kennedy con il marito John F. Kennedy Jr.

Curiose di scoprire insieme qual era il profumo preferito di Carolyn Bessette Kennedy? Allora, ragazze, iniziamo subito: via con il post.

IL PROFUMO PREFERITO DI CAROLYN BESSETTE KENNEDY È ORMAI INTROVABILE

Ogni grande icona di stile viene associata a un profumo. Basti pensare al profumo preferito di Kate Middleton, che ne riflette lo stile elegante e classico, e alle grandi dive di un tempo come Marilyn Monroe.

Carolyn Bessette Kennedy, balzata nuovamente agli onori delle cronache a distanza di decenni dalla tragica morte grazie alla serie TV Love Story, non fa eccezione. La meravigliosa pubblicitaria di Calvin Klein, moglie di John F. Kennedy Jr. e massima esponente del minimalismo anni ’90, aveva un profumo preferito diventato virale.

UN OLIO PROFUMATO IRRESISTIBILE OGGI INTROVABILE

Si tratta di un prodotto economico, nato negli anni ’80 e a quel tempo venduto sulle bancarelle di New York e in piccoli negozi indipendenti. Abdul Kareem Egyptian Musk è un olio profumato morbido, pulito e avvolgente che all’epoca costava 17 dollari circa.

Adbul Kareem Egyptian Oil è ormai fuori produzione





Un profumo intenso, persistente e avvolgente. Un olio profumato che si fondeva con la pelle valorizzandone l’odore naturale, mai invadente ma in grado di lasciare il segno. Oggi, che tutti lo desiderano, è introvabile. Se ne trovano pochi flaconi su eBay e altre piattaforme, ma a prezzi esorbitanti.

Esistono in commercio alcune alternative che si avvicinano al mood del profumo preferito di Carolyn Bessette, ma imbattersi nell’originale è una missione impossibile.

Luxury Scent, Egyptian Musk. Prezzo: 14,59€ su amazon.it

NARCISO RODRIGUEZ FOR HER E IL LEGAME SPECIALE CON CAROLYN BESSETTE KENNEDY

C’è una fragranza, però, che Carolyn Bessette Kennedy userebbe sicuramente se fosse ancora in vita. Ci riferiamo a Narciso Rodriguez For Her (flacone nero), che a quanto pare lo stilista Narciso Rodriguez – grande amico di Carolyn – ha creato pensando proprio a lei.

NARCISO RODRIGUEZ E CAROLYN BESSETTE KENNEDY ERANO GRANDI AMICI

A confermarlo è stato il profumiere Francis Kurkdjian in un’intervista concessa ad Allure nel 2015. Fu Carolyn, negli anni ’90, a far scoprire all’allora esordiente Narciso l’olio di muschio egiziano a cui For Her si ispira.

Narciso Rodriguez, For Her Eau de Parfum. Prezzo: 98,00€ in offerta su sephora.it

La piramide olfattiva contempla note di testa ai fiori d’arancio, all’osmanto e al bergamotto. Le note di cuore sono muschio e ambra, mentre le note di fondo sono vetiver, vaniglia e patchouli.

Un profumo floreale legnoso muschiato di facile reperibilità – ancora oggi molto apprezzato e venduto in tutte le principali catene di profumerie – che fa rivivere a ogni spruzzo il mito di Carolyn Bessette Kennedy.

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Ragazze, anche per oggi è tutto. Questo era il nostro focus sul profumo preferito di Carolyn Bessette Kennedy. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!