PERCHÉ GLI OMBRETTI PASTELLO SONO TORNATI ALLA RIBALTA?

I segnali c’erano tutti e ormai ne abbiamo avuto la conferma, la tendenza Y2K con i suoi ombretti pastello è tornata e promette di (ri)farci innamorare di questo prodotto. anni 2000 ha conquistato davvero tutti, dalle passerelle alla Gen Z. Il make-up pastello che ha spopolato nei primiha conquistato davvero tutti, dalle passerelle alla Le nuance pastello piacciono perché sono allegre, divertenti e facili da portare. Lilla, azzurro, giallo, verde e rosa, ognuno ha le sue caratteristiche, ma tutti vanno a dare personalità al trucco. L’aggiunta extra che ce li rende ancora più accattivanti è che potete usare la formula o il finish che volete perché con gli ombretti pastello tutto è permesso.

Credits: Foto Adobe Stock | krissikunterbunt

La moda ha fatto da apripista, seguita a ruota dal mondo del make-up: gli Y2K sono il decennio che suscita l’attenzione perché dopo anni in cui è rimasto latente, quasi nascosto, ora si riesce ad apprezzare il suo mood allegro. Nel campo del trucco a incarnare al meglio questa tendenza sono gli ombretti pastello in nuance delicate che è quasi un peccato non provarle. Siete pronte a tuffarvi negli anni 2000 con gli ombretti che fanno per voi? Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo il post.

OMBRETTI PASTELLO: PERCHÉ LI AMIAMO TANTO?

Il revival degli anni 2000 ci ha messo lo zampino, ma la verità è che ci piacciono i colori pastello proprio per le loro nuance che sanno essere allegre e delicate allo stesso tempo.

Credits: Foto Adobe Stock | Dmitrii





Infatti, anche se non ce ne siamo rese conto, questi ombretti non sono mai usciti dal nostro beauty, infatti c’era sempre un lilla, un rosa o un celeste all’interno delle palette, visto che anche un solo ombretto sa dare personalità al make-up.

Gli ombretti pastello rendono allegro e di carattere il make-up

Le nuove tendenze però amano rinnovarsi e quindi hanno deciso di addolcire molte delle sfumature in voga negli anni 2000.

Credits: Foto Adobe Stock | An_Chi

A questo bisogna aggiungere che esiste un colore per ogni momento della giornata: se di giorno si preferiscono nuance acquatiche come il celeste e il verde, di sera sono il rosa e il lilla a diventare protagonisti perché molto più femminili.

LE TONALITÀ PIÙ AMATE TRA GLI OMBRETTI PASTELLO

Ragazze, ora arriviamo al dunque: potete preferire un make-up colorato o uno monocromatico fatto sta che all’interno del vostro beauty dovete avere almeno un colore pastello. Che sia shimmer o mat poco importa, basta averli per creare look luminosi e freschi.

L’AZZURRO SI FA RAFFINATO

Uno degli ombretti pastello che è diventato un grande classico è l’azzurro, perché illumina lo sguardo e si abbina a numerosi colori. Questa volta però lo ritroviamo con una tonalità più delicata conosciuta anche come baby blue che è già un cult. Tra le nuance in grado di dare un tocco retrò al make-up c’è quello di Deborah. Il suo azzurro altamente pigmentato ha un colore intenso e una texture sottile facile da sfumare.

Deborah, Ombretto mono BIO – Azzurro. Prezzo: 5,50 su amazon.it

Colorful Shadow Stick & Liner di Sephora è un ombretto in stick azzurro perfetto per i ritocchi on the go, facile da stratificare e che si comporta anche da eyeliner. Il finish opaco dona al make-up un mood più morbido.

Sephora collection, Ombretto Colorful Shadow – Baby blue matte. Prezzo: 13,99€ su sephora.it

Negli anni 2000 i glitter erano all’ordine del giorno e l’ombretto SweetieLove di ClioMakeUp Silver Aurora con i riflessi lilla-celeste, la sua texture cremosa e il finish ultra metallizzato regala lo stesso effetto dei glitter ma con un risultato molto più elegante.

ClioMakeUp, Ombretto cremoso SweetieLove – Silver Aurora. Prezzo: 17,50€ su cliomakeupshop.it

IL VERDE MENTA È UN COLORE FRESCO

Rimanendo sugli ombretti pastello che rientrano tra le tonalità acquose il verde declinato nella sfumatura acqua o menta è una delle più interessanti perché fa sì che il trucco sia molto fresco e vivace.

Il verde pastello è una tonalità fresca e vivace

Ombre Essentielle Jade Facetté di Chanel è la soluzione che state cercando se volete un ombretto che realizzi un trucco completo. Potete usarlo come eyeliner e come ombretto, combinati tra loro o singolarmente, lo sguardo sarà in primo piano.

Chanel, Ombre Essentielle – Jade Facetté. Prezzo: 48,00€ su sephora.it

Texture leggera e formula waterproof, l’ombretto in stick Collistar assicura un colore vibrante con un finish shimmer fino a 11 ore senza sbavature.

Collistar, Ombretto stylo – verde. Prezzo: 15,40€ su amazon.it

PER LE PIÙ AUDACI C’È L’OMBRETTO GIALLO PASTELLO

È un colore insolito, ma una volta provato difficile rinunciare all’ombretto giallo pastello perché dona luminosità allo sguardo e si adatta a diverse nuance. Fortunatamente ci sono diverse sfumature di giallo. Mono Shot di Wycon ad esempio è un giallo intenso iperpigmentato che una volta indossato lascia il segno. Ecco perché il finish opaco è ideale da sfoggiare in versione color block.

Wycon, Ombretto Mono Shot – giallo. Prezzo: 7,59€ su amazon.it

Ha un finish perlato l’ombretto Smart Colour di Kiko che con la sua consistenza morbida, quasi soffice è facilmente modulabile e assicura un’alta sfumabilità.

Kiko Milano, Ombretto Smart Colour – Giallo perlato. Prezzo: 3,99€ su kikocosmetics.com

Preferite gli ombretti in crema? Make Up For Ever ha in serbo un ombretto con finitura metallica che non si ferma solo agli occhi. Potete applicarlo anche su corpo e guance per un risultato davvero luminoso.

Make Up For Ever, Artist Color Cream – Sunrise Shimmer. Prezzo: 36,00€ su sephora.it

IL LILLA È SUPER FEMMINILE

Tra gli ombretti pastello uno dei colori più sofisticati è il lilla che crea un contrasto interessante con le sfumature più scure. Per ottenere un make-up di carattere la palette di Lancôme Hypnôse ha cinque ombretti sui toni dell’ametista con diverse intensità che potete usare singolarmente o mixati tra di loro.

Lancôme, Palette Hypnôse – Reflets d’Amethyste. Prezzo: 66,90€ su sephora.it

IL ROSA BABY È L’OMBRETTO ROMANTICO

È uno dei colori che si è saputo meglio adattare alle diverse tendenze, il rosa è un must del trucco e se volete ricreare un trucco 2YK il rosa baby è quello che fa per voi. Tra i brand che hanno puntato su questa nuance c’è Kiko con il suo Water Eyeshadow che potete sfruttare sia in versione asciutta che bagnata, sarà sempre bellissimo.

Kiko Cosmetics, Water Eyeshadow – Baby Rose. Prezzo: 11,99€ su kikocosmetics.it

L’OMBRETTO PESCA È SOFT

Il trucco color pesca è la tendenza più cool dell’ultimo periodo e l’ombretto pastello in questa nuance è in grado di dare vita a trucchi dall’effetto soft e glam che andranno a illuminare il viso. L’ombretto SweetieLove Liquid Choco Chili di ClioMakeUp ad esempio è una tonalità aranciata calda ideale per riscaldare il make-up.

ClioMakeUp, Ombretto SweetieLove Liquid – Choco Chili. Prezzo: 12,38€ su cliomakeupshop.com

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Volete rimanere aggiornate sulle ultime tendenze beauty? Non perdetevi questi post:

1) HALO EYE MAKE-UP

2) CONTOURING VISO COS’É

3) QUALE PIEGACIGLIA SCEGLIERE

Via Giphy

Ragazze, anche per oggi siamo arrivate alla fine del post e ora che abbiamo visto gli ombretti pastello di tendenza, vogliamo sapere la vostra opinione: vi piacciono? Quale nuance preferite? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.