QUALI SONO LE SNEAKERS NERE DONNA PRIMAVERA 2025 DA AVERE?

Le sneakers nere donna sono versatili e facili da abbinare tanto quanto quelle bianche. Sono tanti i brand che includono nelle loro collezioni scarpe da ginnastiche nere adatte a ogni occasione, a partire da marche come Nike e Adidas. Si spazia dai modelli comodi e pratici come quelli firmati da Geox e Skechers a quelli altrettanto confortevoli ma più particolari ed eleganti proposti da brand quali Liu Jo e Guess. Immancabili in questo periodo le sneakers nere di tela, leggere e fresche quindi perfette anche in vista della stagione estiva. Borchie, applicazioni preziose e dettagli oro conferiscono alle classiche ginniche scure un tocco glam irresistibile.

Credits: Foto di Adobe Stock | Kosoff

Abbiamo selezionato per voi sneakers nere donna Primavera 2025 per tutti i gusti e per tutte le tasche, firmate dalle migliori marche come Nike, Adidas, Converse, Liu Jo e molte altre. Pronte a saperne di più? Allora, iniziamo subito: via con il post.

LE SNEAKERS NERE PRIMAVERA 2025 DI ADIDAS, NIKE e NEW BALANCE

Spesso sottovalutate, in favore delle loro “colleghe” in bianco, le sneakers nere si riconfermano anche per questa stagione un must indiscusso per ogni fashionista che si aspetti. Versatili e facili da abbinare, si prestano a una miriade di abbinamenti e combo.

Tra i modelli TOP del momento spiccano le Adidas Gazelle in nero, con le iconiche e inconfondibili strisce bianche a contrasto. Sono comode e super modaiole, di grande tendenza.

Adidas, Scarpe Gazelle Nere e Bianche. Prezzo: 110,00€ su adidas.it

NIKE E ADIDAS FIRMANO SNEAKERS NERE GLAM E DI TENDENZA

Se desiderate sfoggiare ai piedi sneakers nere più particolari puntate su un modello come le Field di Nike, caratterizzate da dettagli fancy come il bordino verde a contrasto e il logo del brand in pattern animalier.





Nike, Scarpe Field General SE. Prezzo: 99,99€ su nike.it

New Balance rilancia con le sue bestseller, le sneakers 327, declinandole in nero e panna. Un accostamento cromatico senza tempo che rende questo modello ancora più duttile e trasversale, sicuramente un ottimo investimento anche sul lungo periodo.

New Balance, 327 Donna. Prezzo: 130,00€ su jdsports.it

I MODELLI DONNA IN TELA, DA CONVERSE A VANS

Procediamo con le sneakers nere Primavera 2025 in tela, leggerissime e fresche quindi adatte anche alla stagione estiva perché non riscaldano troppo i piedi. Le Converse All Star, basse oppure alte, vengono rivisitate e decorate con le borchie da 21 Shoes, brand disponibile anche su Amazon.

21 Shoes, Converse All Star Alte Borchiate. Prezzo: 118,00€ – 125,00€ su amazon.it

Propongono sneakers nere in tela anche Levi’s e Vans. Il brand top di gamma del denim suggerisce queste ginniche in tela semplici, basiche ed economiche.

Levi’s, Malibu Beach Sneakers. Prezzo: 34,95€ su amazon.it

Le Vans sono una garanzia per le estimatrici delle sneakers in tela. Il modello qui sotto abbina al nero l’inconfondibile trama a quadretti del brand.

Vans, Filmore Decon Sneakers. Prezzo: 36,50€ – 59,70€ su amazon.it

SNEAKERS DONNA NERE ELEGANTI E PLATFORM

Abbiamo già sottolineato che le sneakers nere sono una validissima alternativa alle sneakers bianche e, in alcuni casi, risultano perfino eleganti. Basti pensare ai modelli in black impreziositi da dettagli oro e trame ricercate come la lavorazione matelassé e alle sneakers in pelle.

Guess, Gwloven Scarpe da Ginnastica Donna. Prezzo: 58,08€ – 66,73€ su amazon.it

LE SNEAKERS NERE SANNO ESSERE ANCHE ELEGANTI E CHIC, SPECIALMENTE SE IN PELLE

Tra i modelli di sneakers nere eleganti spiccano quelli di Liu Jo, in particolar modo le ginniche platform che slanciano la figura senza farci rinunciare alla praticità.

Liu Jo, Pretty 06, Sneakers da Donna in Pelle. Prezzo: 149,00€ su amazon.it

Anche Tommy Hilfiger suggerisce per questa stagione sneakers nere dal gusto urban chic, perfette per una passeggiata come per un aperitivo.

Tommy Hilfiger, Essential Court Sneakers. Prezzo: 59,90€ su amazon.it

COMODE E PRATICHE PER UNA PRIMAVERA 2025 NEL SEGNO DEL COMFORT

Concludiamo la nostra carrellata di sneakers nere Primavera 2025 con le proposte di due brand che hanno fatto del comfort e della comodità i loro principali punti di forza. Sono bellissime e super luminose queste sneakers di Geox: traspiranti, dalla pianta piuttosto larga e decorate con inserti oro e paillettes.

Geox, Bloomie Scarpe da Ginnastica. Prezzo: 56,94€ – 77,00€ su amazon.it

L’abbinamento nero e oro piace molto anche a Skechers, brand famoso per le sue calzature leggere ed ergonomiche che si adattano perfettamente alla forma del piede. Se siete alla ricerca di sneakers nere primaverili esteticamente accattivanti ma soprattutto comode, date un’occhiata alla nuova collezione disponibile su Amazon.

Skechers, Sneakers Donna. Prezzo: 44,29€ – 65,16€ su amazon.it

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus a tema sneakers nere Primavera 2025, con i modelli più cool del momento che vale la pena mettere ai piedi in questa stagione. Come sempre, vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piacciono le ginniche nere o preferite quelle bianche per i vostri look primaverili? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!