COME SI REALIZZA LA TENDENZA UNGHIE COREANE LASER THREAD? QUALI SONO GLI STILI PIÙ COOL?

La tendenza unghie coreane Laser Thread si ispira alla manicure orientale che si distingue dalle altre per look eccentrici e che non passano inosservati. Questa nail art che promette di conquistare tutte le appassionate di nail art e del mondo coreano non è una novità assoluta. A ispirare la manicure ci ha pensato un’altra nail art che ha sempre incuriosito e che era alla ricerca di un look brillante e particolare: la cat eye. Partendo proprio da smalti e magneti, le Laser Thread hanno intenzione di creare una nail art di carattere. A decorare le unghie sono due o più linee che vanno a “tagliare” la superficie dell’unghia proprio come una lama laser.

Credits: @nail.nuha, @riposonail_official e @hbjp_ Via Instagram

È appena arrivato, ma promette di spopolare tra chi è sempre attenta agli ultimi trend e non si lascia sfuggire nemmeno una novità. La tendenza unghie coreane Laser Thread sarà la vostra nuova ossessione se vi piace la manicure orientale e l’effetto tipico della cat eye. Volete saperne di più? Allora seguiteci nel post per scoprire tutto sulla nail art del momento.

LA TENDENZA UNGHIE COREANE LASER THREAD SI È ISPIRATA ALLE UNGHIE CAT EYE

Ormai è un dato di fatto che non ci stupisce: alcuni trend che ci hanno appassionato nel passato si radicano talmente tanto che non solo non accennano ad andare via, ma si modificano per piegarsi alle nuove mode e gusti. Se nella moda e nel make-up è ormai consolidato, anche nel mondo della nail art sempre più spesso abbiamo questo fenomeno.

Credits: @j_nailtech0410 Via Instagram – Nella foto in alto un esempio di cat eye nail





Negli ultimi mesi al centro dell’interesse di esperti e appassionati di manicure ci sono state le cat eye, conosciute anche come unghie a occhio di gatto: grazie all’effetto sfumato e bicolore da alcuni anni fanno bella mostra di sé sulle mani di chi vuole una nail art brillante e intensa.

Credits: @nail.nuha Via Instagram – Le Laser Thread con aggiunta di decorazioni

Beh, nei prossimi mesi vedremo una variante di questa manicure che non rinuncia affatto all’uso di magneti e smalti specifici, ma che si rinnova nel design. Infatti, la tendenza unghie coreane Laser Thread farà della precisione il punto di forza, come potete vedere nella foto in basso.

Credits: @hbjp_ Via Instagram – Le unghie sono caratterizzate da una linea la centro

COSA SONO LE UNGHIE A FILO LASER?

Come è riuscita la tendenza unghie coreane Laser Thread a rinnovare una manicure così amata? Sfruttando le sue stesse caratteristiche. Le cat eye, infatti sono diventate famose per l’effetto finale fatto di sfumature, chiaroscuri e giochi metallici grazie appunto all’utilizzo di smalti magnetici.

Le laser Thread hanno uno stile pulito e preciso

Sfruttando colori scuri come lo smalto nero glitter, il blu o il verde scuro il risultato era una nail art profonda ma con disegni astratti, avvolgenti che lasciavano libero sfogo alla fantasia.

Credits: @nail_poem Via Instagram – Le Laser Thread della foto in alto sono semplici

La versione coreana delle cat eye accantona questa peculiarità per orientarsi verso uno stile più pulito e preciso: con l’aiuto di un magnete si traccia quindi una linea dritta che va a tagliare a metà l’unghia come appunto un laser.

Credits: @nail_poem Via Instagram – La nail art sui toni del marrone

Essenzialità come sempre non vuol dire banalità ragazze, e la tendenza unghie coreane Laser Thread non si limita a tracciare una sola linea. In molti casi dà vita a più linee parallele arricchite dall’aggiunta di stelle o cuori per realizzare una manicure cute che contrasta con i colori profondi della base e la precisione della linea. Che ne dite della manicure della foto in basso che ricalca il tartan?

Credits: @nail.nuha Via Instagram – La manicure ha un disegno a quadri

FORME DEFINITE E SCELTA ATTENTA DEI COLORI

Ora che abbiamo visto in cosa consiste la tendenza unghie coreane Laser Thread, per portarle sentendosi a proprio agio è utile capire a chi è adatta. In definitiva è una manicure che si addice a tutte e in particolare a chi strizza l’occhio all’estetica coreana.

Le Laser Thread si sposano bene con le unghie squadrate

Visto che è una manicure trasversale, a personalizzarla ci pensano i colori e l’intensità della linea: se si prediligono tonalità più scure si ottiene un’estetica dark, mentre le nuance più chiare si sposano bene con uno stile più etereo.

Credits: @nail.nuha Via Instagram – Le Laser Thread della foto in alto mixano più stili

Mentre per quanto riguarda i colori la scelta è più libera anche in base alla personalità, per quel che concerne la forma ci sono delle regole ben precise. Le migliori sono quelle squadrate o squoval perché proprio questa forma definita e spigolosa va ad esaltare le linee del Laser Thread.

Credits: @riposonail_official Via Instagram – Nella foto in alto un esempio di manicure realizzata su unghie squadrate

I SEGRETI PER OTTENERE LA TENDENZA UNGHIE COREANE LASER THREAD

Ragazze, se tra le vostre manicure preferite ci sono quelle cat eye e avete provato a realizzarle a casa, di sicuro sapete che non sono semplici perché i pigmenti di magnete presenti nello smalto tendono a muoversi.

Questo vuol dire che ricreare la tendenza unghie coreane Laser Thread è ancora più difficile, ma non impossibile. Basta avere un po’ di manualità e seguire i nostri consigli.

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Prima di tutto dovete scegliere lo smalto magnetico nella tonalità che preferite come ad esempio nero, rosso, viola. Ora che avete scelto la nuance, non resta che munirvi di una calamita dritta. Una volta steso lo smalto sull’unghia prendete la calamita e mettetela parallela al punto in cui volete che appaia la riga laser. Tenetela dritta e ferma per alcuni minuti in modo che i pigmenti si uniscano e creino l’effetto.

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Infine quando lo smalto sarà completamente asciutto applicate uno strato di top coat lucido per enfatizzare l’effetto brillante e avrete ottenuto una manicure di tendenza.

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Bene ragazze, anche per oggi siamo arrivate alla fine del nostro post. Ora che ne sapete di più sulla tendenza unghie coreane Laser Thread siamo curiose di scoprire la vostra opinione: la conoscevate già? Avete voglia di provarla? Quale stile preferite? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.