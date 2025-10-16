MANICURE SPEZIATA E GOLOSA, LE UNGHIE SPICY CHOCOLATE SONO LA TENDENZA DEL MOMENTO

L’ultima tendenza manicure dell’autunno sono sicuramente le unghie Spicy Chocolate. Se già conoscete e amate lo smalto marrone (cioccolato compreso), siamo sicure che adorerete anche questa sua versione più speziata e autunnale. Le sfumature delle unghie Spicy Chocolate sono moltissime: si spazia da quelle chiare a quelle più scure, partendo quindi da uno smalto cioccolato cannella fino ad arrivare a uno più profondo e con accenti quasi bordeaux. Se vi state chiedendo anche a chi sta bene lo smalto cioccolato speziato, ragazze, sappiate che può veramente valorizzare tutte le forme di unghie, dalle più quadrate a quelle lunghe a stiletto. Si può stendere nella maniera classica su tutta la superficie delle unghie oppure optare per una nail art Spicy Chocolate.

Credits: @gemmafernandezbeautystudio, @raianedorianails e @nailsby_zsana Via Instagram

La beauty community le adora, e se leggerete il nostro post fino in fondo capirete perché. Parliamo delle unghie Spicy Chocolate, una manicure speziata color cioccolato caldo che è assolutamente on-point nel periodo autunnale. Siete curiose di sapere come scegliere lo smalto migliore tra le varie sfumature più cool e cercate ispirazione per la prossima manicure? Allora non perdiamo altro tempo utile e cominciamo subito il nostro articolo dedicato alla tendenza unghie color Spicy Chocolate. Scopriremo foto, idee e prodotti da non perdere!

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UNGHIE SPICY CHOCOLATE, LO SMALTO MARRONE CIOCCOLATO SPEZIATO CHE SA D’AUTUNNO

Il foliage non è l’unico spettacolo dell’autunno, anzi: anche la giusta manicure può davvero ammaliare e affascinare, un po’ come le unghie Spicy Chocolate, l’ultimo trend nel mondo nails.

Credits: @ninashappynails Via Instagram – Il marrone speziato della tendenza unghie Spicy Chocolate vira quasi al rosso sotto alcune luci





LE UNGHIE SPICY CHOCOLATE SONO IL TREND DELL’AUTUNNO

Il colore, è presto detto, è le vera star di questa manicure autunnale: si tratta di uno smalto cioccolato speziato, che unisce la golosità del marrone cioccolato (chiaro, medio o scuro, senza esclusione di colpi) alla piccantezza e vivacità delle spezie. Il risultato? Un marrone ricco di riflessi, che sotto alcune luci vira quasi al rosso–arancione–ruggine, ma che conserva la dolcezza della sua anima Chocolate.

Credits: @nailsby_zsana Via Instagram – Immaginate uno smalto marrone “piccante”: è lui il protagonista indiscusso delle tendenze del momento

A CHI STANNO BENE LE UNGHIE SPICY CHOCOLATE?

Come tutte le tonalità medio-scure, ragazze, anche le unghie con smalto marrone cioccolato speziato possono davvero donare a ogni forma e lunghezza scelta.

Credits: @raianedorianails Via Instagram – Unghie lunghe a mandorla con smalto Spicy Chocolate

Non c’è, come sempre, una regola ben precisa che sconsiglia l’uso di un colore o un altro per la propria manicure, e questo vale a maggior ragione per le tonalità versatili come questa. Insomma, se stavate cercando una “scusa” per non provare le unghie Spicy Chocolate rimarrete deluse: il vostro shopping per la manicure autunnale fai da te non può più attendere.

Credits: @beautyspace_charlotte Via Instagram – Una nuance calda come lo Spicy Chocolate sta molto bene anche alle unghie quadrate e di media lunghezza

Infatti le tonalità calde e golose come questa donano sia agli incarnati scuri che a quelli più chiari, avendo ovviamente l’accortezza di andare a prediligere nuance più o meno intense per abbinarsi al meglio alla propria carnagione.

Credits: @kokonailspa_mansfield4 Via Instagram – Una nail art Spicy Chocolate + smalti nude vi consente di provare questo trend

Se proprio volete provare (senza rischi) le unghie Spicy Chocolate e vedere se, effettivamente, sentite una certa “affinità” con questa colorazione di smalto la soluzione è una, ovvero realizzare una nail art che combini uno smalto marrone speziato ad altri più neutri e nude.

CHIARE O SCURE, QUALI UNGHIE SPICY CHOCOLATE SCEGLIETE?

Anche nel caso delle nuance (più o meno scure) da prediligere per la propria manicure Spicy Chocolate non c’è una regola precisa, se non seguire il proprio gusto personale.

Credits: @byannie__ Via Instagram – Unghie con smalto Spicy Chocolate medio-chiaro: si abbinano bene agli incarnati chiari

LE TONALITÀ DELLO SMALTO SPICY CHOCOLATE SONO MOLTEPLICI E VERSATILI

In caso di indecisioni, comunque, vince sempre la tonalità che si abbina meglio alla propria carnagione: meglio optare per uno smalto più chiaro se avete un incarnato light, oppure più scuro nel caso contrario.

Credits: @gemmafernandezbeautystudio Via Instagram – Smalto medio, che sulle carnagioni chiare crea un bel contrasto, mentre risulta più chic su quelle medio-tan

Chi ama i contrasti, comunque, adorerà anche le unghie Spicy Chocolate scuro, con smalti così intensi da sembrare quasi bordeaux.

Credits: @beauty_salon_ternopil Via Instagram – Chi ama i contrasti tra incarnato e smalto adorerà l’effetto delle unghie Spicy Chocolate scure

SMALTI PER PROVARE LA MANICURE CIOCCOLATO SPICY A CASA

Non sapete proprio dove cominciare a cercare il vostro smalto Spicy Chocolate chiaro o scuro? Ecco per voi ben tre proposte tra cui scegliere, tra le tonalità più in voga al momento, dalle sfumature speziate color cannella. Buono shopping!

Sephora Collection, Nail Polish – Smalto per unghie nel colore 303 Brick Red. Prezzo: 4,99€ su sephora.it

Canmake, Colorful Nails Polish – Smalto Unghie Colorato nel colore N86 Sandstone. Prezzo: 4,33€ su yesstyle.com

NEONAIL EXPERT, Smalto Semipermanente Unghie 15ml nell colorazione Go See The World. Prezzo: 15,99€ su amazon.it

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Via Tenor

Anche per oggi da parte nostra è tutto. E voi, cosa ne pensate dell’ultima tendenza autunnale delle unghie Spicy Chocolate? Le farete? Fateci sapere tutte le vostre opinioni nei commenti sui social. Un abbraccio dal TeamClio!