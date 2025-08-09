DOVE SONO LE PiÙ BELLE ZIP LINE IN ITALIA E NEL MONDO?

Le zip line in Italia stanno prendendo sempre più piede e appassionano gli amanti delle esperienze avventurose. Quella che è conosciuta anche con il nome di teleferica permette di vivere l’esperienza del volo in totale sicurezza. viaggiare in Italia, ci sono diversi siti dove provare questa esperienza Perfetta per chi al giardino di casa preferisce, ci sono diversi siti dove provare questa esperienza Anche all’estero non mancano zip line che uniscono l’avventura a posti paradisiaci. Totalmente sicura e svolta da personale esperto, anche i più piccoli possono provare l’ebrezza del volo.

Credits: Foto Adobe Stock | luckybusiness

Ragazze, se siete fan di attività estreme, alla lista delle esperienze da provare dopo il paracadutismo e il bungee jumping potete aggiungere anche la zip line. Non sapete ancora di cosa si tratta? Allora seguiteci nel post per saperne di più e per segnarvi i posti in Italia o nel mondo dove testare questa fantastica esperienza.

COS’È LA ZIP LINE

Sui social da alcuni anni è diventata virale e ci sono molti utenti che postano video della loro esperienza, ma cos’è nello specifico la zip line? Non è altro che un cavo in acciaio sospeso a centinaia di metri di altezza, che collega due punti differenti collocati a distanza. Grazie a una carrucola e al posizionamento dei cavi ad altezze diverse, sfruttando la forza di gravità, si passa da un capo all’altro del cavo in totale sicurezza.

Credits: Foto Adobe Stock | César Salas





Un’esperienza da regalare o regalarvi perché nonostante la velocità possa variare in base alla pendenza e alla lunghezza della zip line, chi la attraversa deve indossare un’imbracatura e un caschetto.

La zip line è un’esperienza adatta a tutti anche ai bambini

Oltre al fatto che le strutture che la organizzano devono rispettare determinate norme e requisiti (di cui accertarsi prima di qualsiasi scelta), ci sono anche dei limiti quando si tratta di bambini. Anche se è adatta a tutti, i piccoli non possono avere meno di 7 anni e un peso minimo di 20 chili e quelli di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Credits: Foto Adobe Stock | Angelov

CI SONO PIÙ TIPOLOGIE DI ZIP LINE

Ragazze, che sia in Italia o nel mondo non esiste una sola tipologia di zip line, ma ci sono tre varianti di “traversate”. La prima è quella classica: qui la persona è in posizione eretta con mani e gambe leggermente divaricate per tenersi in equilibrio.

Credits: Foto Adobe Stock | Saifulxp

Nella seconda siete sedute su un’imbracatura sicura collegata al cavo. Se volete vivere in pieno l’esperienza di volare, l’ultima fa per voi. In questo caso verrete imbragate dalla schiena e scivolerete lungo il cavo orizzontalmente.

LE ZIP LINE IN ITALIA DA NON PERDERE

Tra i viaggi da fare prima dei 50 anni o almeno una volta nella vita se amate l’avventura c’è quello alla ricerca della zip line più emozionante in Italia. Lungo il nostro stivale esistono diverse organizzazioni che la offrono in posti paradisiaci.

Ci sono numerose zip line in Italia che offrono anche panorami incredibili

UN ANGOLO DI PARADISO IN TRENTINO

È alta 1600 metri la zip line di San Vigilio di Marebbe all’interno dell’Adrenaline X-Treme Adventures Park in Trentino, una delle più lunghe d’Europa. Durante il volo di ben 3,2 chilometri, anche se raggiungerete la velocità massima di 80 km/h, potrete ammirare il bellissimo paesaggio delle Dolomiti altoatesine.

Credits: @adrenaline_dolomites Via Instagram – Nella foto in alto un momento dell’esperienza

LA FLY EMOTION ALBAREDO HA DUE TRATTE

È l’unico impianto in Italia che vi regala la possibilità di volare su due tratte differenti: una va da Albaredo a Bema ed è lunga 1,5 km, l’altra invece va da Bema ad Albaredo (come se fosse il ritorno) lunga poco più di un km. In più la Fly Emotion può essere vissuta singolarmente oppure potete scegliere di volare in coppia.

Credits: @fly_emotion Via Instagram – La zip line in coppia

LA FLYING IN THE SKY È UNA DELLE PIÙ VELOCI IN ITALIA

Spostandoci nel Lazio incontriamo una delle zip line più veloci in Italia con una velocità media di 130km/h che possono arrivare fino a 172 km/h. Stiamo parlando della Flying in the sky alle pendici del Monte S. Angelo che con i suoi 310 metri di altezza massima può essere fatta da soli o in coppia.

Credits: @flyinginthesky_zipline Via Instagram – Nella foto in alto la partenza dalla zip line

LA ZIP LINE DI SAN MAURO CASTELVERDE HA UN PAESAGGIO MOZZAFIATO

Spostandoci al sud incontriamo una delle zip line in Italia con un paesaggio incedibile. A San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo il volo lungo 1,6 chilometri con un dislivello di 260 metri vi offre un paesaggio incantevole che va dalle montagne delle Madonie fino a quelle dei Nebrodi, inoltre durante il volo potrete ammirare le isole delle Eolie.

Credits: @ziplinesicilia Via Instagram – Un momento del volo

LE ZIP LINE NEL MONDO

Non solo in Italia, anche nel resto del mondo ci sono zip line davvero interessanti che sorvolano montagne iconiche e conosciute ovunque.

L’EMOZIONE DI SORVOLARE LE CASCATE DEL NIAGARA

Le cascate del Niagara già da sole valgono il viaggio, poi se volete renderlo emozionate potete provare la Zipline to the Falls che vi farà apprezzare dall’alto la Gola del fiume Niagara per poi atterrare nelle vicinanze delle cascate vere e proprie, un’esperienza indimenticabile.

Credits: @wildplayniagarafalls Via Instagram – La zip line sulle cascate del Niagara

VALLI E PAESAGGI CON LA ZIP LINE DELLE MONTAGNE DELL’ATLANTE

Cercate una vacanza adrenalinica? La zip line nel mondo da provare è quella delle montagne dell’Atlante in Marocco: qui vivrete il brivido di planare su valli verdeggianti e gole profonde circondate da paesaggi unici.

Credits: @terres.damanar.1 Via Instagram – La zip line circondata dalle montagne

CON LA ICY STRAIT POINT POTRETE AMMIRARE I PAESAGGI DELL’ALASKA

Lunga 1,7 chilometri con una velocità che arriva fino a 100 km/h la zip line di Icy Strait Point vi regala un paesaggio ricco di fauna selvatica e zone incontaminate. Si trova infatti nella foresta e tra le montagne, inoltre potrete specchiarvi nelle acque limpide dell’Icy Strait.

Credits: @icystraitpoint via Instagram – La zip line sospesa sulla foresta

