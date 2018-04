I sogni fanno parte della vita umana sin dall’alba dei tempi, eppure sono una realtà che rimane circondata da fascino e mistero. Questo fenomeno psichico ha una funzione ancora oggi non ben precisata, ma si pensa che possa essere legato agli stimoli esterni che riceviamo durante il sonno, alla rielaborazione dei ricordi di quello che abbiamo vissuto, o anche al soddisfacimento delle parti represse della nostra mente attraverso la fantasia. Dato che sul blog ci piace molto trattare la femminilità e tutto ciò che ne fa parte, oggi vi vogliamo parlare di uno degli avvenimenti “notturni” tra i più comuni nella mente delle donne, ossia sognare di essere incinta! Sognare una gravidanza, in base all’interpretazione dei sogni (nota anche come oniromanzia), è un fatto che può avere molteplici significati, ma tutti molto meno scontati di quanto si possa credere.

Sottolineiamo che, ovviamente, l‘interpretazione dei sogni non è una scienza esatta e che, ciò di cui vi parleremo oggi, è legato a significati simbolici che hanno più a che vedere con le tradizioni popolari che con la psicologia e la filosofia (discipline che, tuttavia, spesso hanno avuto come argomento cardine i sogni e tutto ciò che ad essi è correlato). In Italia, del resto, è conosciutissima anche la Smorfia, il celebre libro dei sogni della tradizione antica napoletana, che si occupa di analizzare i sogni e…trasformarli in numeri da giocare al lotto eheh! Dunque siete curiose, ragazze, di scoprire quali sono i significati attribuiti al sognare di essere incinta in base alle leggende che si tramandano di generazione in generazione? Allora continuate a leggere per sapere tutto!

INNANZITUTTO, SOGNARE DI ESSERE INCINTA IMPLICA UN DESIDERIO DI MATERNITÀ?

La risposta è no, non necessariamente. Sognare una gravidanza è molto ricorrente nelle donne ma, in generale, il significato di questo fenomeno è spesso molto più simbolico che letterale.

Una gravidanza “onirica” può simboleggiare sia cose molto positive che preoccupazioni, in base alle condizioni in cui ci si trova, alla propria età, ai progetti che si stanno facendo e anche ai sentimenti che stiamo provando in un determinato momento. Fare sogni di questo tipo non implica, dunque, un desiderio di maternità marcato ed immediato!

MA COSA VUOL DIRE SOGNARE UNA GRAVIDANZA?

Sognare una gravidanza è legato alla creatività

Sognare di essere incinta è qualcosa che viene innanzitutto collegato alla creatività. Così come fisicamente una gravidanza implica una trasformazione “dall’interno” che ha come protagonista una vita che cresce e si sviluppa, la propria mente, quando si fa questo tipo di sogno, è come se stesse comunicando di avere qualcosa di bello in serbo per noi.

Un sogno del genere può essere quindi interpretato come una metafora per un cambiamento importante: intraprendere un nuovo lavoro, trasferirsi in una nuova abitazione, andare a convivere, realizzare dei progetti, e chi più ne ha, più ne metta. Sognare una gravidanza dunque, in generale ha un significato frequentemente positivo, connesso ad un’evoluzione di sé!

Questo vale sia per chi, nel sogno, ha il pancione oppure no. Chi fa questo sogno ma è veramente incinta e sa di esserlo, tuttavia, può manifestare in questo modo un bisogno di maturare e metabolizzare il cambiamento del proprio corpo durante la gestazione. Sognare di essere incinta in menopausa, invece, può simboleggiare il fatto di starsi adattando a questo nuovo periodo della vita, con tutti i cambiamenti che esso comporta, e non sempre simboleggia un rimpianto nei confronti della propria fertilità.

CHE SIGNIFICA SOGNARE DI PARTORIRE?

Se, oltre ad essere incinte, nel vostro sogno partorite anche, l’interpretazione più comune associata a questo tipo di immagine è sempre legata alla creatività e alla fantasia, ma al loro culmine. Il parto è un momento che comporta molti cambiamenti e che spesso possono anche spaventare, poiché quello che c’è dopo è tutto da scoprire.

Sognare il parto si connette ad un’evoluzione

Allo stesso modo, una novità in procinto di concretizzarsi può portare con sé un sentimento simile di meraviglia ma, al tempo stesso, anche di timore verso ciò che non si conosce. Il parto onirico è, comunque, un fenomeno tendenzialmente associato a soddisfazioni in dirittura di arrivo, o ad un’evoluzione in procinto di realizzarsi e per la quale varrà la pena scontrarsi con qualche paura!

Ragazze, non abbiamo mica terminato, anzi! Che cosa vuol dire sognare di essere incinta senza desiderarlo? E che significa sognare di aspettare un maschietto o una femminuccia, o due gemelli? Scoprite questo e molto altro a pagina 2 (piccolo spoiler: anche agli uomini interesserà eheh)!