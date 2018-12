I film dicono la verità su tante cose. In molto casi siamo portate a pensare che sia tutta una finzione, che certe cose, come si suol dire, “esistano solo nei film”. Ciò non è del tutto vero, perché in ogni pellicola si nasconde un messaggio importante da cui imparare qualcosa. Specialmente quando si parla di relazioni.

Soprattutto i film d’amore, spesso accusati di essere irrealistici, con il loro lieto fine e le loro romanticherie. Ma se pensiamo a film classici come Via Col Vento o commedie come Sex and the City, ci accorgeremo che c’è molto da imparare, e che le avventure delle eroine possono coincidere con le nostre. Pronte a conoscere tutti i film che dicono la verità sulle relazioni da conoscere assolutamente? Allora continuate a leggere!

Credits: Italian Reve

#1 VIA COL VENTO “SI APPREZZA UNA COSA SOLO QUANDO NON LA SI HA PIÙ”

Credits: Sentieri

Abbiamo sentito ripetere questa frase mille volte, vero? Forse avrebbero dovuto dirla anche alla mitica Rossella O’Hara, interpretata dalla splendida Vivien Leigh, e protagonista del intramontabile Via Col Vento. Corteggiata senza pietà dall’affascinante Reth, Rossella lo respinge in continuazione, e nemmeno un matrimonio e una figlia riescono a farle comprendere il suo sentimento per lui.

Credits: La Scimmia Pensa

Inseguendo, più per testardaggine, un altro uomo, si accorgerà di amare profondamente il suo Reth solo quando lui l’abbandono per sempre. Caparbia e determinata a riprenderselo, Rossella pronuncia una frase entrata nella storia, “dopotutto, domani è un altro giorno”, lasciando intravedere la possibilità che riuscirà a riconquistarlo. Come non vedere molte di noi in questa storia?

Credits: La Cooltura

Spesso si è portate a pensare che un’altra persona sia migliore di quella che ci sta accanto, la quale magari, non fa che riempirci di attenzioni, e iniziamo a darla per scontata. Se si ha la stessa indole di Rossella, è bene guardare questo film con attenzione!

#2 SEX AND THE CITY E LA CACCIA AL GRANDE AMORE

Credits: HBO

Carrie Bradshaw è il simbolo di tutte le single del mondo! Ognuna di noi, almeno una volta, si è identificata in una delle quattro celebri amiche e nelle loro avventure amorose.

Credits: Harpeer’s Bazaar

il grande amore trionfa sempre! E TUTTE POSSIAMO TROVARE IL NOSTRO MR.BIG

Si può dire che la serie, come i due film, siano una specie di enciclopedia delle relazioni, esplorando tutte le possibilità. In modo particolare, la ‘saga’ si concentra sulla storia di Carrie e del suo amore per il suo Mister Big.

Credits: Deejay

Tra vicende varie, amori nel mezzo, tira e molla continui, alla fine, i due capiscono di essere fatti l’uno per l’altra, decidendo di passare la vita insieme! Di certo la loro non è una relazione tutta rose e fiori, anzi è tutt’altro che semplice, ma alla fine, la cosa importante è essere sinceri verso se stessi e i propri sentimenti, e non avere paura di aprirsi agli altri!

Bellezze, cosa ne pensate di questi film? Li avete già visti? Vi riscontrate in uno di questi? Comunque non è certo finita qui! Ci sono moltissimi altri film di cui parlare! Siete pronte a scoprirli tutti? Cliccate e proseguite la lettura nella prossima pagina!