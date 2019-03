4 LE PIETRE CHE SI MUOVONO DA SOLE NELLA DEATH VALLEY

Credits: @makemytrip.com

Like a Rolling Stone è una canzone di Bob Dylan del 1965 perfetta per descrivere questo fenomeno che per molti anni è rimasto senza spiegazione. Nel parco nazionale della Death Valley, in California, esiste un bacino di un lago prosciugato dove enormi massi, che pesano fino a 300 chili, si spostano creando delle strisce nella superficie del deserto.

Credits: @treehugger.com

Nonostante il terreno si presenti perfettamente piatto, alcune pietre sembrano muoversi in maniera autonoma, a volte spostandosi di pochi metri, a volte di interi chilometri.

Credits: @calstate.aaa.com

Dopo decenni di supposizioni, osservazioni e studi, la spiegazione è arrivata nel 2014. In pratica, quando in inverno piove, l’acqua si accumula in alcune pozze e ghiaccia. Il sole provoca il disgelo e forma dei pezzi di ghiaccio che vengono spinti dal vento finché vanno a sbattere contro le pietre e cominciano a spingerle. A causa dell’acqua il terreno è meno resistente e le pietre si possono muovere facilmente.