Non si può più rimandare: si avvicina Capodanno 2020, le idee originali sono le più gettonate ma le variabili da considerare sono davvero tante quando ci si appresta a prenotare viaggio e pernottamento per la notte del 31 dicembre.

Non perdetevi d’animo: chi desidera trascorrere l’ultimo dell’anno in modo inconsueto e diverso dal solito, può davvero destreggiarsi tra tantissime possibilità di scelta. Non solo Veglione, brindisi, discoteca e concerti in piazza, ma anche eventi irripetibili e unici nel loro genere pronti a soddisfare tutti i gusti.

Ci sono i cenoni firmati dai più rinomati chef stellati e con vista mozzafiato, c’è il Capodanno alle terme, per le coppie o i gruppi di amiche alla ricerca di relax, e il Capodanno a teatro per chi è appassionato di opera e musical. E ancora, sono tantissime le possibilità con cui sbizzarrirsi se si vuole un Capodanno originale e avventuroso, fuori dagli schemi e perfino un po’ estremo, avventuroso!

Stop alle chiacchiere! Ecco i nostri consigli e i suggerimenti su Capodanno 2020, dove andare in Italia e le idee più originali per rendere unica la notte del 31 dicembre.

1. CAPODANNO A TEATRO A VENEZIA

Cominciamo con un consiglio dedicato a tutte le amanti del teatro. A Venezia, al Teatro Goldoni, il Capodanno si festeggia con lo spettacolo Don Chisciotte della Compagnia Stivalaccio Teatro. Uno spettacolo divertente rappresentato in sole due date, il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Il Teatro Comunale Carlo Goldoni di Venezia. Credits: @Teatro Goldoni Venezia





Sempre a Venezia, segnaliamo il Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, imperdibile per chi se ne intende di musica classica. La conclusione del concerto sarà segnata dall’esecuzione di Va’ pensiero dal Nabucco, come da tradizione.

Il Teatro La Fenice di Venezia. Credits: @Teatro La Fenice

2. CAPODANNO DI GHIACCIO IN IGLOO IN FRIULI

Chi ama il freddo – insomma atmosfere da Elsa di Frozen! – non deve farsi sfuggire l’opportunità di trascorrere Capodanno sulla neve, anzi con più precisione tra i ghiacci! In Friuli Venezia Giulia, lo Spirit Igloo Village consente di passare la notte del 31 dicembre in un igloo.

Gli Igloo Village sono in tutto il mondo, e anche in Italia! Credits: @Unsplash

I visitatori potranno godere di un ottimo aperitivo alcolico, un cenone e, infine, un fonduta-party caldo caldo. Le più freddolose, naturalmente, farebbero meglio ad astenersi!

Credits: @giphy.com

3. CAPODANNO ALLE TERME PER RILASSARSI

Capodanno per molti significa festeggiamenti sfrenati, ma per altri rappresenta semplicemente un’ottima occasione per distendere i nervi e rilassarsi. In questo caso, il Capodanno alle terme è un’ottima soluzione.

Terme e SPA sono tra le mete più gettonate per le coppie. Credits: @Pexels

Da passare in coppia o in compagnia delle amiche più care, la notte del 31 dicembre alle terme ha il pregio di essere low-cost se si decide di organizzarsi alle terme libere – ce ne sono di moltissime in Toscana – ma può trasformarsi in un’esperienza deluxe se ci si rivolge a strutture private situate in location di prestigio.

Una delle SPA più belle delle Dolomiti. Credits: @ADLER SPA ResortÂ

Â

LE TERME SONO SEMPRE UNA BUONA IDEA

Un’idea? Vi abbiamo già parlato della bellezza delle SPA sulle Dolomiti, l’ideale per trascorrere un Capodanno alle terme e ad alta quota. Proponete questo itinerario alla vostra metà o alle vostre amiche del cuore.

Una vista speciale per iniziare l’anno nuovo. Credits: @ADLER SPA ResortÂ

Da visitare assolutamente il centro QC Terme a San Pellegrino, dove la longeva tradizione delle acque termali si sposa alla tecnologia. Noi del TeamClio abbiamo avuto modo di essere ospiti di questa splendida struttura e siamo rimaste molto colpite sia dalla parte dedicata alle terme, sia dal nuovo Hotel digitale QC Room, con vista sulle montagne innevate!

QC Terme San Pellegrino. Credits: @TeamClio

Un panorama incredibile al centro QC Terme San Pellegrino. Credits: @TeamClio

Inaugurato da pochissimo, QC Room è una struttura alberghiera di design – nomi come Zanotta, Lago, Davide Groppi e Paolo Galetto ne firmano gli arredi – a pochi passi dal centro termale e totalmente improntata sulla digital experience.

Il nuovo Hotel QC Room. Credits: @valentinasommariva

Una delle aree relax del nuovo Hotel QC Room. Credits: @valentinasommariva

Un esempio? Oltre alla prenotazione online, anche le operazioni di check in e check out sono di ultimissima generazione grazie alla presenza di speciali totem che funzionano da concierge digitale!

Check in e check out fai da te! Credits: @valentinasommariva

4. CAPODANNO ORIGINALE AL FARO DI PUNTA PALASCIA

Quella del Capodanno al Faro di Punta Palascia è una tradizione molto antica e sempre più gettonata. A Punta Palascia, il punto più a Est della nostra Penisola, ogni anno si aspetta la prima alba d’Italia.

Il Faro di Punta Palascia. Credits: via Instagram @salento_in_foto

In questa particolare zona nei pressi di Otranto (Lecce), il giorno comincia prima – il sole sorge alle 7:09! – e sono tantissimi quelli che scelgono di festeggiare proprio lì il Capodanno.

Una meta perfetta per l’ultimo dell’anno. Credits: via Instagram @teodcorbo

Basta armarsi di coperte, qualche bottiglia di spumante e la compagnia degli amici più cari per rendere unico il Capodanno. La prima alba d’Italia quest’anno si aspetterà tra performance teatrali e di sound design molto suggestive.

Credits: @giphy.com

Ragazze, non è finita qui. Nella prossima pagina troverete altre 3 idee originali su come trascorrere il Capodanno 2020: dal cenone all’Acquario di Genova al Capodanno sull’Etna, non perdetevi i prossimi suggerimenti! Continuate a leggere!