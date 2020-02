L’abbigliamento sportivo inverno 2020 tiene perfettamente conto delle ultime tendenze permettendoci di essere glamour anche durante l’allenamento. La primavera è quasi alle porte e, di conseguenza, è arrivato anche il momento di partire con l’operazione remis en forme: perchè, dunque, non farlo con il giusto stile?

Le tendenze activewear della stagione parlano molto chiaro. Il confine tra l’abbigliamento sportivo vero e proprio e i capi casual si fa sempre più sottile e meno definito permettendoci, da un lato, di indossare l’abbigliamento da palestra anche durante il tempo libero e, dall’altro, di sentirci alla moda anche durante il fitness. I capi sportswear si vestono di tessuti metallici e brillanti, stampe animalier, loghi di diverse dimensioni e colori vivaci e vitaminici!

In questo post abbiamo pensato di svelarvi le marche più cool di abbigliamento sportivo inverno 2020, consigliandovi i migliori modelli e capi di tutti i prezzi da avere nel vostro guardaroba sportivo (e non solo). L’argomento vi ha incuriosito? Allora iniziamo subito con il post!

Credits: @adidas @pumawomen @nikewomen Via Instagram

MIGLIORI MARCHE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 2020: APRIAMO IN BELLEZZA CON ADIDAS

Una delle migliori marche per l’abbigliamento sportivo 2020 si riconferma, ancora una volta, Adidas, la famosissima impresa multinazionale con sede in Baviera: pensate che Adidas è il maggiore produttore di abbigliamento sportivo in Europa e il secondo a livello globale.

I capi d’abbigliamento sportivo Adidas sono conosciuti per essere perfetti da indossare durante lo sport, ma anche nel tempo libero.

ADIDAS È UNO DEI BRAND SPORTIVI PREFERITO DALLE CELEBS

Chi non ha mai, almeno una volta nella vita, indossato i famosi Track Pants Adidas con le strisce laterali? Anche le celebrities e le It Girls più cool del momento indossano molto spesso leggings, felpe e top Adidas sia facendo sport, sia per essere comode e fashion nei momenti di relax.

Adidas, Firebird Tp, Pantalone Donna. Prezzo: 49,95€ su amazon.it

Adidas, Essentials 3s, Tights Donna. Prezzo: da 20,96€ a 24,45€ su amazon.it

Per il fitness vi consigliamo di optare per un bel paio di leggings Adidas, leggeri e confortevoli, mentre puntate su un paio di pantaloni dal tessuto morbido se preferite le linee non troppo strette sulla figura.

Adidas, Dp2365, Leggins Donna. Prezzo: 34,95€ su amazon.it

Comodissime e colorate, senza rinunciare allo stile prettamente basic che le contraddistingue, anche le felpe, vero must dell’abbigliamento sportivo 2020.

Adidas, Clrdo, Felpa Donna. Prezzo: 63,62€ su amazon.it

Non mancano anche magliette, top, canottiere e reggiseni, appositamente studiati per avvolgere le forme e accompagnare i movimenti durante lo sport.

Adidas, Cropped Sweatshirts Donna. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

NIKE, IL BRAND SPORTSWEAR CHE NON HA BISOGNO DI PRESENTAZIONI

Nike è un altro marchio activewear che non necessita di presentazioni e che entra di diritto nell’abbigliamento sportivo inverno 2020 da avere nel proprio armadio. Basta, infatti, vedere il celebre logo Swoosh su qualsiasi capo o accessorio sportivo per capire che si tratta proprio di Nike!

Credits: @nikewomen Via Instagram

I loghi fanno parte dei trend più cool della stagione e sembrano confermarsi anche tra le tendenze moda primavera estate 2020: proprio per questo vi consigliamo di scegliere il capo d’abbigliamento sportivo Nike più adatto a voi!

Nike, Sportswear Leg-a-See JDI. Prezzo: 25,90€ su amazon.it

I modelli di abbigliamento sportivo inverno 2020 Nike sono davvero tantissimi: si parte dai leggings con scritte e loghi in bella vista, fino ad arrivare ai pantaloni in stile vintage e agli shorts ultra comfy.

Nike, Pantaloni Donna Gym Vintage. Prezzo: da 30,99€ a 42,96€ su amazon.it

Non mancano ovviamente le felpe, le magliette e i top che si arricchiscono di fantasie metal, colorate e animalier, come vuole la moda streetwear del momento.

Nike, BB Shine, Felpa Donna. Prezzo: da 49,99€ a 71,76€ su amazon.it

PUMA, PER CHI È ALLA RICERCA DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DONNA BASIC E COLORATO

Un altro brand da tenere d’occhio quando si parla di abbigliamento sportivo inverno 2020 è Puma, l’azienda tedesca fondata nel lontano 1948, molto amata dalle star e dagli atleti più famosi di tutto il mondo.

Credits: @veronicaferraro Via Instagram

Tra i capi d’abbigliamento sportivo donna da utilizzare durante lo sport, vi consigliamo di puntare sui leggings, appositamente studiati per chi vuole fare fitness in piena comodità, bilanciando funzionalità e stile.

PUMA, Nu-Tility Leggings, Leggins Donna. Prezzo: da 26,80€ a 39,95€ su amazon.it

Puma, Be Bold AOP 7/8 Tight. Prezzo: da 23,53€ a 59,95€ su amazon.it

Lo stesso vale anche per le felpe Puma, con o senza cerniera, perfette per essere indossate durante la vita di tutti i giorni, abbinate, per esempio, a un paio di boyfriend jeans, super trendy nell’ultimo periodo.

PUMA, Ess Logo Hoody FL, Felpa Donna. Prezzo: da 47,95€ a 54,95€ su amazon.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Nella prossima pagina vi parleremo di altri 2 brand sportivi tra cui scegliere i migliori capi d’abbigliamento sportwear, anche a prezzi low cost, per l’inverno 2020. Continuate a leggere!