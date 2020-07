È arrivato il momento di organizzare un bel viaggio in Puglia. Non si può non visitare almeno una volta nella vita questa regione così meravigliosa e caratteristica! Dal Gargano al Salento, passando per la Valle d’Itria e la costa ionica, un tour alla scoperta del “tacco d’Italia” bisogna farlo.

La Puglia è la regione più orientale della nostra Penisola, conosciuta per le sue acque azzurre, le bellissime spiagge e i suoi strapiombi sul mare che tolgono il fiato. Una terra lunga e protesa verso l’Adriatico e lo Ionio, che custodisce tanta storia e regala un’esplosione di natura incontaminata, come quella del Parco Nazionale del Gargano e quella delle Murgie. La regione è tutta da scoprire: ci sono testimonianze di civiltà antiche risalenti alla preistoria, una storia antica raccontata attraverso meravigliosi castelli come quello di Castel del Monte, che non a caso è patrimonio mondiale dell’Unesco.

Per non parlare delle torri di difesa, dei palazzi nobiliari, dei piccoli borghi tipici e dei trulli bianchi, simbolo della Puglia rurale. La Puglia è anche una terra di fede e di tradizioni, ricca di meravigliose basiliche, cattedrali e chiese da visitare. Infine, un viaggio in Puglia deve prevedere anche il sedersi a tavola e godersi taralli, orecchiette, cartellate e ogni delizia che questa terra unica ha da offrire. Volete partire con noi per questo viaggio alla scoperta del tacco d’Italia? Allora, via con il post!

LA PENISOLA DEL GARGANO E I DINTORNI PER IMMERGERSI NELLO SPERONE D’ITALIA

Iniziamo questo viaggio in Puglia partendo dal nord della regione. La prima tappa è sicuramente la penisola del Gargano, bellissima con le sue coste a picco sul mare che si alternano a vaste spiagge dalle sabbie fini, archi e grotte. Questo angolo della Puglia, conosciuto anche come lo “sperone d’Italia“, è unico al mondo con i suoi panorami mozzafiato, le sue spiagge e baie incantevoli, la natura incontaminata e i piccoli borghi.

Il promontorio regala paesaggi diversi, passando dalla costa bassa e sabbiosa alle alte falesie calcaree, dalle calette di dune a scogli e faraglioni. L’interno, invece, è coperto dalla rigogliosa natura della Foresta Umbra che costituisce il cuore del Parco Nazionale del Gargano.

Ed è qui che si inseriscono paesini caratteristici da visitare: Vieste, San Menaio, Peschici, Mattinata, hanno conservato intatta la loro struttura antica, con vicoletti tortuosi e case bianche. La zona tra Peschici e Vieste è inoltre conosciuta per i suoi venti, che la rendono un paradiso per chi pratica la vela, il windsurf e il kitesurf.

VIAGGIO IN PUGLIA: TAPPA OBBLIGATORIA A BARI, CAPOLUOGO ANTICO E MODERNO

Bari è il capoluogo della Puglia, caratterizzato da un forte contrasto tra la città vecchia e la città moderna, sia per l’architettura che per l’atmosfera. La città vecchia risulta piccola e “raccolta” tra il porto vecchio e il porto nuovo, caratterizzata da viette strette e tortuose. Qui l’atmosfera è vivace, si respira la storia di Bari e il modo migliore per visitarla è sicuramente farlo a piedi. Così come obbligatorio è regalarsi una lunga passeggiata sul noto Lungomare Nazario Sauro.

VIAGGIO IN PUGLIA: UNA TAPPA A BARI DEVE PREVEDERE UNA PASSEGGIATA AD ARCO BASSO, TRA LE SIGNORE CHE PREPARANO LE ORECCHIETTE

La prima meta da raggiungere è sicuramente la Basilica di San Nicola, nel cuore della meravigliosa Bari vecchia e a pochi metri dal mare. La basilica è simbolo dell’architettura romanico-pugliese e custodisce le reliquie di San Nicola, patrono della città . Dalla Basilica di San Nicola è poi bellissimo addentrarsi nei vicoli stretti, tra i panni stesi di Bari Vecchia, che conserva intatto il folclore della Puglia.

Il vicolo per eccellenza da visitare è sicuramente via Arco Basso. Qui, ogni giorno, le signore preparano in mezzo alla strada le orecchiette, i fusilli lisci, i cavatelli o cappelli del prete, impastandoli a mano come vuole la tradizione.

TRANI E LE MURGE NON POSSONO MANCARE IN UN VIAGGIO IN PUGLIA

In un viaggio in Puglia non bisogna perdersi Trani, con la sua famosa Cattedrale affacciata sul mare, e Giovinazzo, che ha un centro storico piccolo ma molto caratteristico, affacciato sul porto dominato dalla Cattedrale. Obbligatorio è poi inoltrarsi all’interno della regione, per salire sul famoso Altopiano delle Murge che, a cavallo di Puglia e Basilicata, si estende fino alle Serre Salentine, dolci colline ricche di ulivi e vigneti.

Vicino al confine con la Basilicata, non si può non andare ad Altamura, per visitarne la cattedrale e assaporare il pane famoso in tutto il mondo. Altro luogo da visitare è Gravina in Puglia, sede del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. La zona è caratterizzata dalle gravine, spaccature della crosta terrestre simili a canyon.

In meno di un’ora di auto, da Gravina si raggiunge Andria, dove sorge il bellissimo Castel del Monte, che era residenza di Federico II di Svevia. Questo maniero imponente, dall’aspetto magico ed esoterico, è oggi patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Assolutamente da visitare!

