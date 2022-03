Sorpresa! Le uova di Pasqua beauty 2022 sono pronte a deliziare tutte le beauty addicted, con le loro confezioni a uovo pastello e, soprattutto, il loro incredibile contenuto.

Il trend del beauty egg è ormai molto diffuso e anche per quest’anno le migliori marche hanno pensato di soddisfare le aspettative delle amanti di make up, skincare, cura del corpo e dei capelli proponendo vere e proprie “chicche”. Dall’uovo di Pasqua beauty di Lookfantastic a quello di Douglas, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Si spazia da confezioni regalo pasquali più costose ad altre decisamente più economiche: insomma, è impossibile non riuscire a scovare l’uovo di Pasqua beauty perfetto.

Curiose di scoprire con noi le uova di Pasqua beauty 2022 più belle e interessanti? Allora, iniziamo: via con il post!

Credits: Foto di Pexels | PhotoMIX

UOVO DI PASQUA BEAUTY 2022 LOOKFANTASTIC: IL BEAUTY EGG RICCO DI SORPRESE HIGH-END

Lookfantastic ha come fiore all’occhiello le sue beauty box 2022 ma anche il suo strepitoso beauty egg, l’uovo di Pasqua più desiderato da tutte le appassionate di beauty. Anche quest’anno, Lookfantastic non delude le aspettative e propone un uovo pasquale a tema bellezza favoloso.

Lookfantastic, Uovo di Pasqua beauty 2022. Prezzo: 67,45€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





Elegantissimo, racchiuso in una box color Tiffany, l’uovo di Pasqua beauty 2022 Lookfantastic si presenta con delicate tonalità pastello e venature dorate, un oggetto bellissimo da vedere e anche da collezionare. Ovviamente, ancora più allettante è il contenuto!

L’uovo Lookfantastic racchiude referenze skincare, corpo e capelli, tutte firmate dalle migliori marche high-end. Non a caso, ragazze, il valore effettivo di questo uovo è di ben 275,00€: insomma, acquistarlo è un vero affare!

L’UOVO DI PASQUA BEAUTY 2022 LOOKFANTASTIC RACCHIUDE PRODOTTI DELLE MIGLIORI MARCHE

Tra i tanti prodotti contenuti, varrebbe la pena acquistarlo anche solo per testare il celebre Eve Lom Kiss Mix, una crema per le labbra dagli ingredienti pregiati dal profumo delicatissimo.

Troverete, poi, le fantastiche gocce illuminanti Rodial Soft Focus Glow Drops, da applicare a fine skincare e da poter usare anche come primer viso prima dell’applicazione del fondotinta.

Siete fan della doppia detersione? Il nuovo beauty egg Lookfantastic include anche una delle ultime uscite in casa Elemis, Superfood AHA Glow Cleansing Butter, il burro struccante illuminante che esfolia con delicatezza la pelle.

Per una piega perfetta, infine, lo spray volumizzante ColorWOW Xtra Large, in grado di assicurare volume all’ennesima potenza con un solo semplice gesto. Vi abbiamo convinto? Ovviamente, queste sono solo alcune delle “sorprese” all’interno!

UOVO DI PASQUA BEAUTY 2022 DOUGLAS PER UNA VERY HAPPY EASTER

Passiamo, adesso, a un altro uovo di Pasqua beauty 2022 degno di nota ossia quello di Douglas. La nota catena di profumerie ha pensato a un maxi uovo contenente ben 17 sorprese, sia in formato regular che in mini size, da scoprire un giorno dopo l’altro.

Douglas, Beauty Easter Egg Confezione Regalo. Prezzo: 59,90€ su douglas.it

Le sorprese sono molto eterogenee: ci sono prodotti più costosi (firmati da brand come Lancôme, Collistar e Diego dalla Palma) e altri low cost (tra i brand segnaliamo Astra, CeraVe, Catrice ed Essence) ma non per questo meno interessanti!

Tra referenze make up, skincare, corpo e capelli, questo uovo ha un valore effettivo di 150,00€, quindi nettamente superiore al prezzo di vendita.

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre uova di Pasqua beauty 2022 che abbiamo scovato per voi!