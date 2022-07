Se siete alla ricerca delle migliori destinazioni vacanze luglio 2022, sappiate che questo mese è davvero il TOP per viaggiare senza rischiare la ressa di agosto e i prezzi che lievitano in occasione dell’altissima stagione.

Viaggiare a luglio, per chi può prendersi ferie in questo mese estivo, è davvero un’ottima scelta perché consente di spendere meno rispetto ad agosto, quando si concentrano le grandi partenze. Tra destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo, sappiate che sono molte le opzioni per i vostri viaggi di luglio 2022 e, in alcuni casi, si tratta anche di mete per cui è possibile tentare la fortuna con un viaggio last-minute online o in agenzia. Non solo il mare, anche la montagna può offrire sorprese ed entra di diritto tra le destinazioni delle vacanze di luglio 2022!

Non perdiamo tempo prezioso, ragazze e ragazzi, vi aspettiamo qui sotto per conoscere dove viaggiare a luglio vicino casa o decisamente più lontano.

#1 LUGLIO È IL MESE IDEALE PER LA MONTAGNA: IL TRENTINO ALTO ADIGE VI ASPETTA

Organizzare un viaggio a luglio in montagna è una buona idea, infatti da sempre questo è il mese più frequentato dell’anno per chi vuole godersi le vette e la natura in estate senza rischiare di essere vittima di piogge e temperature più basse, che invece possono interessare il mese di agosto.

Tra tutte le destinazioni per le vacanze di luglio 2022, se ne avete la possibilità organizzate una capatina in Trentino Alto Adige. Qui la natura regna incontrastata, inoltre se state programmando un viaggio estivo in famiglia avrete mille e più possibilità per accontentare anche i più piccoli.

Credits: @nickdekruijk | Il Lago di Carezza





Tra tutte le Valli che possono fare al caso vostro, la Val di Fiemme sicuramente è una delle più frequentate: qui potrete trovare passeggiate di ogni livello di difficoltà , insieme a cammini adatti anche al passeggino e ai bambini più piccoli. Non solo, avrete la possibilità di visitare borghi e paesini pittoreschi e tradizionali.

Credits: @3v.micheleÂ

Se poi adorate la vacanza super organizzata, qui in Trentino Alto Adige l’offerta di Family Hotels è davvero ampia e variegata; si tratta di alberghi molto attrezzati per supportare in tutto e per tutto le famiglie in vacanza. A luglio le offerte di viaggi in Trentino sono moltissime, quindi non perdete tempo e contattate le strutture!

#2 MARE IN ITALIA A LUGLIO 2022, TROPEA IN TESTA ALLE DESTINAZIONI PIÙ GETTONATE

Pensando al mare italiano è facile che venga in mente un’immagine della meravigliosa spiaggia di Tropea, con la famosa sabbia bianca finissima e gli scogli a strapiombo che circondano l’arenile.

Credits: @_marina_luci

LE DESTINAZIONI TOP PER LE VACANZE DI LUGLIO CI permettono di evitare la ressa di agosto

Se quindi volete programmare un viaggio a luglio 2022 al mare in Italia, sappiate che qui anche last-minute le opzioni non mancano. Se non riuscite ad alloggiare a Tropea, non abbiate timore a spostarvi leggermente: in questo modo potrete visitare anche altre destinazioni TOP come per esempio Pizzo Calabro o Ricadi. Ps: se volete sapere cosa vedere in Calabria, leggete tutto il nostro approfondimento dedicato.

#3 IBIZA A LUGLIO È SEMPRE UNA BUONA IDEA

Per evitare il super affollamento di agosto, tra le destinazioni delle vacanze di luglio 2022 all’estero da organizzare last-minute c’è anche lei, Ibiza. La Isla Blanca, così chiamata per il colore delle sue case, non è una meta da prediligere solo se l’obiettivo è fare festa e frequentare party e discoteche; Ibiza è una destinazione ideale anche per chi cerca un bellissimo mare e una natura selvaggia e pura.

Credits: @iminlovewithibiza

Per girare l’isola il consiglio è di noleggiare un motorino, per godervi appieno la sensazione di libertà che si respira su tutta l’isola.

