È tempo di offerte esclusive Prime Amazon beauty, in occasione dello speciale evento che inaugura ufficialmente la stagione degli sconti autunnali!

Le date da segnare sul calendario sono 11 e 12 ottobre e le offerte imperdibili di cui approfittare sono davvero tantissime, inerenti come sempre tutte le categorie di prodotto. Ovviamente, tra le più “appetitose” si distinguono proprio quelle a tema beauty, tra referenze make up e skincare firmate dalle migliori marche di lusso e low cost. Se non siete ancora membri Amazon Prime, nessun problema: potete, infatti, iscrivervi subito gratuitamente in pochi minuti. Vi ricordiamo che, inoltre, con il servizio Amazon Prime avrete diritto a una vasta serie di vantaggi come l’accesso anticipato alle offerte, servizi esclusivi come Prime Video e Prime Music e la consegna veloce e gratuita… solo per citarne alcuni!

Vi abbiamo incuriosito e non vedete l’ora di scoprire il meglio delle offerte esclusive Prime Amazon beauty a tema make up e skincare? Allora, iniziamo!

OFFERTE ESCLUSIVE PRIME AMAZON BEAUTY: IL MEGLIO DEL MAKE UP PER LA BASE VISO

Iniziamo a parlare delle offerte esclusive Prime Amazon relative al variegato mondo della bellezza partendo dal make up. Se siete alla ricerca di una buona palette per contouring, vi invitiamo a dare un’occhiata a questa offerta sulla palette contouring di NYX. Con pennello in dotazione, la palette contiene 8 cialde in polvere tra illuminanti e terre.

NYX Professional Makeup, Set per il Contouring. Prezzo: da 28,90€ a 22,48€ su amazon.it





Ogni make up che si rispetti per performare al meglio ha bisogno di un primer viso. Tra le offerte esclusive Prime Amazon beauty si distinguono le scontistiche sui primer di Revlon, tra i migliori nella categoria dei prodotti economici. In particolare, questa variante è perfetta per appianare cicatrici e irregolarità della pelle.

Revlon, Prime Plus Makeup & Skincare Primer Viso, Perfecting + Smoothing. Prezzo: da 19,57€ a 17,50€ su amazon.it

Restando in tema di prodotti economici dalle performance TOP, vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon anche all’iconico fondotinta Revlon ColorStay, da anni un bestseller indiscusso per le pelli miste o grasse.

Revlon, Colorstay Fondotinta. Prezzo: da 20,90€ a 11,79€ su amazon.it

Un altro fondotinta da provare, che vanta da sempre ottime recensioni, è L’Oréal Paris Accord Parfait, un fondotinta effetto seconda pelle con acido ialuronico che rende l’incarnato semplicemente impeccabile.

L’Oréal Paris, Fondotinta Lunga Tenuta Accord Parfait. Prezzo: da 19,96€ a 13,27€ su amazon.it

GLI ALTRI PRODOTTI MAKE UP DA ACQUISTARE CON UN CLICK IN OCCASIONE DELL’AMAZON PRIME DAY OTTOBRE 2022

Su Amazon si trovano moltissimi prodotti beauty virali su TikTok e in rete. Tra questi, negli ultimi anni, si è distinto anche il mascara L’Oréal Paris Lash Paradise. Se siete fan di questo prodotto, in occasione delle offerte esclusive Prime Amazon beauty potrete acquistarne ben 2 a un prezzo imbattibile!

L’Oréal Paris, Paradise Extatic Mascara Volumizzante ed Allungante (Confezione da 2 Pezzi). Prezzo: da 25,99€ a 12,80€ su amazon.it

CON LE OFFERTE ESCLUSIVE PRIME AMAZON, I PRODOTTI TOP SU TIKTOK SI ACQUISTANO A PREZZI IMBATTIBILI

Volete migliorare l’aspetto delle vostre sopracciglia senza spendere una fortuna? Questo prodotto di Maybelline, Tattoo Brow Tint, è diventato praticamente un cult. Con una sola applicazione avrete sopracciglia semplicemente perfette fino a 3 giorni.

Maybelline, Tinta Sopracciglia Tattoo Brow Peel-Off. Prezzo: da 15,79€ a 8,85€ su amazon.it

Non è propriamente make up, ma non possiamo fare a meno di segnalarvi questa offerta. Si tratta di un kit di 6 smalti semipermanenti del brand Méanail Paris, da poter utilizzare tranquillamente a casa per una manicure nei toni del rosa super chic. Se amate gli smalti nude, non potete farvelo sfuggire!

Méanail Paris, Cofanetto 6 Smalti Semipermanenti. Prezzo: da 24,90€ a 17,90€ su amazon.it

*** Attenzione: ricordatevi sempre che le offerte Amazon possono variare nel corso della giornata, al di fuori del nostro controllo, quindi vi invitiamo sempre a verificare i prezzi e le disponibilità dei singoli articoli***

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre offerte esclusive Prime Amazon beauty che abbiamo selezionato per voi: in particolare, vi sveleremo quali sono le offerte imperdibili a tema skincare!