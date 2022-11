Le tote bag autunno 2022, o di altre stagioni, sono quelle borse che ogni donna dovrebbe avere a portata di mano. Se avete voglia di rinnovare il vostro parco di accessori, se siete in cerca di qualcosa di nuovo e originale, ma anche di classico e pratico, allora dovreste proprio dare uno sguardo a quelle che sono le ultime novità .

Come sempre le grandi marche, ma anche i brand low cost ci sorprendono, stagione dopo stagione, con una serie di prodotti impeccabili, infallibili e perfetti per ogni tipo di look. Si portano a spalla, ma volendo anche a mano o appese al polso, e stanno bene con i completi da lavoro, quindi tailleur e coordinati con blazer, con camicia e jeans e persino con le tute.

A questo punto non ci resta che capire quali sono le grandi griffe che hanno firmato le più belle e che hanno ispirato anche i moltissimi brand, anche low cost. Siete pronte, ragazze? Ecco a voi le ricercatissime tote bag autunno 2022 su cui mettere gli occhi! Via col post!

Credits: nalishop.it, shop.mango.com, serapian.com

CHI FIRMA LE TOTE BAG AUTUNNO 2022 PIÙ GLAMOUR? LE GRANDI GRIFFE, OF COURSE

Le abbiamo viste prima in passerella e ci hanno fatto girare la testa. Poi le abbiamo apprezzate negli store online e nei negozi e soprattutto nei look delle più influenti fashion addicted.

Valentino, borsa media a mano One Stud. Prezzo: 2900€ su valentino.com





Parliamo delle tote bag autunno 2022, nient’altro che accessori molto capienti, perfetti da indossare tutto il giorno, che ormai sono diventate dei veri e propri oggetti del desiderio.

Possono risultare troppo grandi per alcuni look, soprattutto quelli che indossiamo per fare una passeggiata per le vie del centro tra vetrine e locali, ma sono talvolta indispensabili. Ergo, vi consigliamo di averne sempre una portata di mano nel vostro armadio.

le tote bag sono accessori indispensabili per chi sta fuori tutto il giorno

Al loro interno possiamo inserire davvero di tutto. Non solo portafoglio e smartphone, ma anche libri e cartelline, persino l’ombrello o magari un cambio scarpe, per non stare tutti i giorni sui tacchi.

A questo punto non ci resta che capire quali sono le più belle su cui investire in questo periodo o quantomeno da desiderare con tutte le proprie forze!

Nuove interessanti proposte arrivano dalla Maison Valentino che firma delle tote bag color latte abbellite da una delicata trapuntatura e borchie in rilievo.

Saint Laurent, tote sac de jour. Prezzo: 2300€ su ysl.com

Più lineare è lo stile proposto da Saint Laurent che firma delle vere e proprie sacche con logo stampato e manici lunghi, il tutto in versione monocromatica.

Serapian, tote bag Secret in pelle rugiada. Prezzo: 1050€ su serapian.com

Qualcosa di simile arriva anche da brand come Serapian che ha creato delle vere e proprie maxi bag in pelle con punzonature e arricciature, proposte in vari colori decisi e brillanti.

Marc Jacobs, The Crinkle Leather Large Tote Bag. Prezzo: 610€ su marcjacobs.com

Nel caso in cui cerchiate qualcosa di contemporaneo e ironico, ci sono sempre le borse di Marc Jacobs che presenta la scritta a chiare lettere: the tote bag. In queto modo è difficile sbagliarsi!

A sacca, squadrate o regolari, le tote bag sono indubbiamente l’accessorio perfetto anche per il back to work, da abbinare ai blazer autunno 2022, alle camicie del momento, ai pantaloni a sigaretta e alla grande selezione di scarpe basse e alte.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 continueremo a parlare di tote bag autunno 2022 e vedremo delle alternative meno costose ma comunque super glamour. Continuate a leggere il post!