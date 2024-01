QUALI SONO LE CREME CORPO PIÙ PROFUMATE? QUAL È LA MIGLIOR CREMA CORPO INVERNO 2024?

Le creme corpo profumate per l’inverno 2024 sono il prodotto must che non può assolutamente mancare nel nostro beauty. Le lozioni per il corpo sono la coccola imperdibile che dà una svolta alla nostra body routine. Gli aromi preferiti delle creme corpo profumate sono sicuramente quelli più amati anche nel mondo delle fragranze, come i profumi che sanno di pulito e i profumi alla lavanda. C’è chi adora anche le creme corpo profumate alla vaniglia e alle spezie, grandi classici che rimangono tra i TOP di chi cerca relax durante la sua beauty routine corpo. Le lozioni corpo profumate sono alternative dall’aroma più leggero e delicato rispetto ai burri corpo, che si spalmano con più facilità, ideali per la routine di tutti i giorni.

Credits: Foto di Pexels | Cottonbro Studio

Il sogno di una pelle liscia e compatta non è un miraggio! Possiamo ottenere un effetto fantastico usando le migliori creme corpo profumate, con fragranze che accontentano davvero tutti i gusti e che possono diventare parte integrante della nostra beauty routine. Le creme corpo profumate per l’inverno 2024 sono golose novità che si aggiungono alle lozioni già in commercio, offrendoci ancora più scelta con grande attenzione agli ingredienti più idratanti e nutrienti a disposizione. Non perdiamo tempo prezioso e scopriamo insieme come scegliere la crema corpo profumata migliore, tra lozioni corpo leggere e burri corpo corposi e morbidi. Vi aspettiamo qui sotto nel post!

#1 IL BALSAMO PER IL CORPO AL MIELE DI MELVITA

Quando la pelle tende a seccarsi per il freddo, ragazze, è nostro compito cercare subito una soluzione: la bodycare, infatti, è parte integrante della nostra skincare routine che non deve limitarsi esclusivamente alla cura della pelle del viso.

Tra tutte le creme corpo profumate per l’inverno 2024 ci sono tante interessanti proposte super nutrienti e dalle fragranze inebrianti; se siete amanti del miele, per esempio, non potete non provare il body balm Melvita super rinomato, il balsamo lenitivo Nectar de Miels.

Melvita, Balsamo per il corpo lenitivo Nectar de Miels. Prezzo: 17,20€ su amazon.it





Il burro corpo profumato Melvita ci avvolge con note floreali intense e vibranti, ed è arricchito da miele di timo bio, dal potere riparatore, e altri tre mieli (acacia, timo, fiori d’arancio). Ideale per le pelli super secche e sensibili.

#2 RARE BEAUTY E IL LATTE IDRATANTE PER IL CORPO DELLA LINEA FIND COMFORT

Una delle ultime uscite tra le creme corpo inverno 2024 profumate, e sicuramente un prodotto da provare se amate le referenze del brand, è la body lotion Rare Beauty.

Rare Beauty, Find Comfort Hydrating Body Lotion – Latte idratante per il corpo. Prezzo: 32€ in esclusiva su sephora.it

Questo latte idratante per il corpo ha una texture fresca e per niente pesante, garantendo però ben 24 ore di idratazione. La fragranze è accattivante e inebriante, ideale se cercate un’alternativa grintosa alle classiche lozioni profumate per il corpo. Si assorbe in fretta e si presta molto bene per la routine di bellezza quotidiana.

#3 IL BODY BALM CONCENTRATO AGLI AGRUMI DI AESOP

Se non potete proprio fare a meno del profumo avvolgente degli agrumi, fantastici per una sferzata di energia dopo la doccia, allora vi segnaliamo il balsamo corpo concentrato di Aesop disponibile anche in questa fragranza.

Aesop, Balsamo corpo concentrato di agrumi. Prezzo: 33€ su sephora.it

IL BALSAMI CORPO PROFUMATI SONO IDEALI PER LA PELLE MOLTO SECCA

Tra tutte le creme corpo profumate per l’inverno 2024 è una delle più indicate per trattare la pelle molto secca reattiva e desquamata; la formula è molto concentrata e si presta bene per le zone più delicate e complicate, come i gomiti.

#4 IL LATTE CORPO DAL PROFUMO DELICATO DI FRESH

Se non amate le creme corpo profumate troppo avvolgenti, meglio propendere per una lozione corpo fresca e leggera, come la Milk Body Lotion di Fresh.

Fresh, Milk Body Lotion. Prezzo: da 38,45€ a 34,22€ applicando il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Questo latte corpo profumato offre idratazione per 24 ore e una formula resistente all’acqua, per il massimo del nutrimento. La fragranza è fiorita e light. Ideale se cercate un prodotto a base di latti delicati e dal rapido assorbimento.

