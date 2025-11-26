COSA COMPRARE AL BLACK FRIDAY TECNOLOGIA 2025?

Il Black Friday è un’occasione unica per acquistare prodotti in sconto eccezionale. In questo post vogliamo farvi conoscere le migliori offerte Black Friday tecnologia. Scopriremo insieme, quindi, i prodotti tecnologici in sconto che possono davvero svoltare la nostra routine, in casa e non solo. Si tratta di referenze hi-tech che, spesso, sfruttano le potenzialità dell’AI per migliorare le loro prestazioni. Nello specifico scopriremo cosa acquistare al Black Friday di tecnologia per la casa, come lavatrici e asciugatrici in sconto Black Friday, ma anche smartphone e dispostivi Amazon da avere.

Credits: Foto di Adobe Stock | Suresh Patel

Non solo quello dedicato a make-up e skincare, il Black Friday tecnologia è un evento imperdibile, che ci consente di acquistare referenze hi-tech a prezzi davvero interessanti e -diciamolo- praticamente imbattibili. Non solo Black Friday elettrodomestici 2025, vedremo anche diversi sconti sugli smartphone, le console videogiochi, accessori per la casa e dispositivi Amazon. Curiosi? Allora non perdiamo altro tempo e cominciamo subito il post: seguiteci qui sotto per scoprire i deal più interessanti del momento.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

I PRODOTTI HI-TECH DA AVERE AL BLACK FRIDAY TECNOLOGIA PER LA CASA

Cominciamo il nostro viaggio tra le offerte Black Friday tecnologia 2025 con gli sconti dedicati ai grandi elettrodomestici e, in generale, ai prodotti per la casa, per esempio quelli pensati per una pulizia più veloce ed efficiente.

DYSON BLACK FRIDAY

E se parliamo di pulizia è impossibile non nominare un brand praticamente imbattuto nel campo dei prodotti tecnologici: parliamo, ovviamente di Dyson, un marchio conosciuto e apprezzato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente si parla sempre di un brand premium, ma le prestazioni sono eccezionali.

LE OFFERTE DI PRODOTTI TECNOLOGICI PER LA CASA SONO MIGLIAIA

Un esempio di prodotto di tecnologia da comprare durante il Dyson Black Friday? Sicuramente un lavapavimenti “furbo” come il WashG1™: mentre lava, separa umido e secco ed è estremamente igienico ed efficace sulle macchie del pavimento grazie ai doppi rulli.

Dyson, Lavapavimenti Dyson WashG1™. Prezzo: da 699€ a 349€ su dyson.it





Un mix tra un aspirapolvere e un lavapavimenti dal prezzo TOP per il Black Friday Dyson? Sicuramente Cyclone V10 Submarine™, che unisce la potenza di aspirazione Dyson con la tecnologia antigroviglio.

Dyson, Aspirapolvere lavapavimenti – Cyclone V10 Submarine™. Prezzo: da 549€ a 399€ su dyson.it

Il purificatore aria Dyson Purifier Cool PC1™ smuove l’aria e rinfresca mentre, al contempo, la purifica efficacemente. In occasione del Black Friday 2025 tecnologia l’offerta è davvero irresistibile!

Dyson, Purificatore Dyson Purifier Cool PC1™. Prezzo: da 499€ a 399€ su dyson.it

LAVATRICE BLACK FRIDAY

In occasione delle offerte Black Friday tecnologia molte persone cercano lavatrici in sconto: una delle più apprezzate, tra le ultime uscite sul mercato, è certamente il modello Bespoke Samsung. Grazie alla tecnologia AI offre prestazioni uniche e migliorate.

Samsung, Lavatrice Bespoke AI™ – Ecodosatore 11Kg WW11DB7B94GBU3. Prezzo: da 729€ a 599€ su samsung.it*

Dal prezzo più contenuto, ma sempre in classe di efficienza energetica A, Candy ProWash offre ben 16 programmi e la possibilità di connettersi a distanza per gestire i carichi e i lavaggi. Molto silenziosa, offre anche cicli rapidi.

Candy, ProWash 500 BR 48B6-S, Lavatrice a carica frontale, 8KG, Classe A-10%, 1400 giri, 72 dB, Connessa, Cicli Rapidi, 16 programmi. Prezzo: da 429€ a 302,99€ su amazon.it

*-50€ con Trade-Up. Ulteriore 5% di sconto acquistando su Samsung Shop App. Regolamento e condizioni sul sito samsung.it

ASCIUGATRICE BLACK FRIDAY

Un elettrodomestico utilissimo, specialmente quando fa freddo e i panni sembrano non asciugare mai, è anche uno dei più scontati del momento. Comprare un’asciugatrice al Black Friday è proprio un’ottima idea! In commercio ce ne sono tantissime e di molto valide, come per esempio la Crystal EcoDry di Samsung. Ha una capienza di ben 9kg di bucato e sfrutta da tecnologia Pompa di Calore, riscaldando il bucato con meno impiego di elettricità, facendoci risparmiare sulla bolletta.

Samsung, Asciugatrice Crystal EcoDry 9 Kg DV90DG52A0TEET. Prezzo: da 699€ a 599€ su samsung.it*

Estremamente silenziosa e altrettanto efficiente, l’asciugatrice AEG include anche la tecnologia SensiDry che garantisce un’asciugatura uniforme anche a basse temperature.

AEG, Serie 7000, Asciugatrice a Pompa di Calore, 8 kg, TR7G81OW, Tecnologia SensiDry, Classe E, MixDry per Cotoni e Sintetici, Tecnologia PreciseDry. Prezzo: da 718,20€ a 599€ su amazon.it

*-50€ con Trade-Up. Ulteriore 5% di sconto acquistando su Samsung Shop App. Regolamento e condizioni sul sito samsung.it

SMARTPHONE DA ACQUISTARE DURANTE GLI SCONTI TECNOLOGIA BLACK FRIDAY 2025

Altro prodotto hi-tech che vale davvero la pena comprare al Black Friday tecnologia è sicuramente lo smartphone. Come sappiamo, infatti, si tratta di un oggetto molto costoso a prezzo pieno che, spesso, si compra a rate. Nonostante questa possibilità sia sempre attiva anche durante gli sconti Black Friday 2025, i deal del momento ci consentono di risparmiare un bel po’ ed, eventualmente, di destinare quanto risparmiato ad altro. Pensateci!

IPHONE 17 BLACK FRIDAY

Tra i prodotti più ricercati di sempre in sconto e, quindi, tra i più cliccati anche sui motori di ricerca ci sono sicuramente gli iPhone. Le ricerche di iPhone 17 Black Friday o iPhone 16 Black Friday si sprecano, letteralmente.

In merito dobbiamo darvi una notizia buona e una cattiva: quella cattiva è che non è possibile trovare questi ultimi due modelli in sconto, ma aspettate. La notizia buona, infatti, è che acquistando un iPhone sul sito ufficiale Apple o presso un negozio Apple fino al 1 dicembre compreso sarà possibile ricevere in automatico una Apple Gift Card dal valore fino a 200€. Il regolamento e le condizioni sono sul sito.

Apple, iPhone 17. Prezzo: 979€ su amazon.it oppure su apple.com con possibilità di ricevere una Apple Gift Card*

*Dal 28/11 all’1/12, acquista online o in negozio un prodotto in promozione e ricevi una Apple Gift Card fino a 200€. Regolamento e condizioni sul sito apple.com.

OFFERTE SAMSUNG BLACK FRIDAY

Dal sistema Apple ad Android (e voi da che parte state?). In occasione del Black Friday 2025 tecnologia, infatti, anche gli smartphone Samsung sono in sconto interessante! Un esempio su tutti è un modello molto apprezzato da chi ama gli schermi maxi: parliamo dell’S25+, un re del design e dall’AI evoluta integrata. Super leggero e resistente, la batteria dura a lungo.

Samsung, Galaxy S25+ 256GB. Prezzo: da 899€ a 799€ su samsung.it*

Altro smartphone Samsung, altro design unico. Parliamo del Galaxy Z Flip7 FE, uno smartphone pieghevole al momento in sconto strabiliante su Amazon nella variante nera. La batteria è extra resistente e il display ad altissima definizione.

Samsung, Galaxy Z Flip7 FE Smartphone AI pieghevole. Prezzo: da 1129€ a 649€ su amazon.it

*Ulteriore 5% di sconto acquistando su Samsung Shop App. Regolamento e condizioni sul sito samsung.it

GLI ALTRI SMARTPHONE IN OFFERTA ADESSO

Non sottovalutiamo le altre marche, comunque. Per il Black Friday tecnologico 2025, ragazze e ragazzi, online sarà possibile trovare smartphone scontati di ogni fascia di prezzo, anche sotto i 500€, ma facilmente anche sotto i 300€. Vi ricordiamo che, se siete clienti Amazon Prime, potete accedere alla possibilità di pagare i vostri acquisti in 10 comode rate con Cofidis: regolamento e condizioni li trovate sul sito amazon.it.

Tornando al tema del post, tra gli smartphone Black Friday 2025 da considerare assolutamente per il deal super interessante c’è sicuramente uno degli ultimi usciti, il Google Pixel 10. Supporta l’AI Gemini, ha un’autonomia di ben 24 ore e tre fotocamere che lo rendono perfetto per chi ama le foto di qualità.

Google Pixel, 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di 24 ore e display Actua 6,3″ – blu indaco. Prezzo: da 899€ a 599€ su amazon.it

Il Redmi Note Xiaomi è uno dei “giganti” nella categoria smartphone di fascia medio-bassa. Il modello 14Pro integra e supporta il 5G oltre ad avanzate funzionalità AI. La batteria dura a lungo e si ricarica velocemente, mentre le fotocamere garantiscono una qualità di ben 200MP.

XIAOMI, Smartphone Redmi Note 14 Pro 5G, 8+256GB, fotocamera AI da 200MP, IP68, ricarica turbo da 45W con batteria da 5110mAh, funzionalità AI. Prezzo: da 399,90€ a 249,90€ su amazon.it

Altro brand molto amato per la qualità delle fotografie (se lavorate sui social, pare che sia uno dei migliori) è sicuramente OPPO. Il Reno14F monta ben 3 fotocamere posteriori e una frontale da 32MP. La RAM espandibile e la ricarica veloce lo rendono un’ottima opzione per chi cerca un prodotto resistente e duraturo, super personalizzabile.

OPPO, Reno14 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.57” 120HZ AMOLED FHD+, 6000mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB. Prezzo: da 379,99€ a 254,08€ su amazon.it

CONSOLE IN SCONTO BLACK FRIDAY PER GLI APPASSIONATI DI VIDEOGAME

Parliamo ora di due console gioco veramente famose, che in occasione degli sconti tecnologia Black Friday 2025 sono da acquistare al volo.

NINTENDO SWITCH 2 BLACK FRIDAY

Tra le più desiderate di sempre c’è la Nintendo Switch 2: per il Black Friday non ci sono “ufficialmente” sconti particolari, ma confrontando il prezzo di questo kit su Amazon la differenza è evidente: un risparmio di ben 40€ per il set che comprende la Nintendo Switch 2 e il gioco Mario Kart World.

Console, Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Gioco digitale incluso). Prezzo: da 509,99€ a 469€ su amazon.it

In sconto Black Friday, invece, troviamo questa utilissima stazione di ricarica che può ospitare fino a due controller Nintendo Switch 2.

Wenocally, Stazione di ricarica per Switch 2 Joy cons, Caricatore di Joycon Compatibile con Nintendo Switch 2 Controller con 6 Modalità di Luce. Prezzo: da 25,99€ a 17,99€ su amazon.it

PS5 BLACK FRIDAY

La Play Station 5, ovvero PS5 per il Black Friday è scontata sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori, come Amazon, dove la trovate nella versione digitale a un prezzo super conveniente di 349€. Insomma, se stavate cercando la vostra PS5 non potete perdere quest’occasione unica.

Playstation®, 5 Edizione Digitale – 825GB. Prezzo: da 499,99€ a 349€ su amazon.it

OCCHIALI RAY-BAN META WAYFARER IN SCONTO BLACK FRIDAY

Tra gli accessori tecnologici in sconto Black Friday 2025 ci sono anche loro, i Ray-Ban Meta Wayfarer, gli AI Glasses numero 1 al mondo.

Questi occhiali super stilosi e alla moda integrano la tecnologia dell’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza a 360°: si indossano semplicemente per scoprire in real time il mondo intorno a noi grazie all’AI Meta, con suggerimenti in base al contesto, ma non solo.

Ray-Ban Meta, Wayfarer (Gen. 1). Prezzo: 263,20€ su meta.com

Questo device offre la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate senza dover usare lo smartphone, reagire a ciò che si vede, ascoltare in movimento e acquisire foto e video. Le lenti trasparenti integrano un filtro per la luce blu e viola degli schermi.

OFFERTE AMAZON BLACK FRIDAY TECNOLOGIA, COSA COMPRARE SUL SITO DI E-COMMERCE

Non finiscono qui le offerte Black Friday tecnologia dell’anno comunque. In occasione di queste super giornate di sconti troviamo anche accessori hi-tech utilissimi.

CUFFIE BLUETOOTH IN SCONTO BLACK FRIDAY IN ESCLUSIVA AMAZON

Un esempio? Da comprare su Amazon per il Black Friday 2025 ci sono sicuramente alcune cuffie smartphone che si trovano in esclusiva sul famoso e-commerce.

LE CUFFIE BLUETOOTH IN OFFERTA BLACK FRIDAY SONO UN OTTIMO DEAL DEL MOMENTO

Una delle più apprezzate è solida ed efficiente, con un’ottima resa dei suoni: parliamo del modello Sennheiser HD 599. Aperte sul retro, imbottite e con filo, integrano il design “Ergonomic Acoustic Raffinement” (E.A.R.), che incanala il segnale audio direttamente nelle orecchie senza dispersione del suono.

Sennheiser, HD 599 Cuffie Aperte sul Retro – Edizione Speciale Nero [Esclusiva Amazon]. Prezzo: da 169€ a 79,98€ su amazon.it

Altro modello in esclusiva su Amazon sono le Beats Solo 4: si tratta di cuffie bluetooth wireless (ovvero senza cavo) supportate sia da Android che da Apple. La durata è eccezionale, con una durata della batteria fino a 50 ore di autonomia!

Beats, Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia – Nero e oro. Prezzo: da 229,95€ a 113€ su amazon.it

DISPOSITIVI AMAZON IN OFFERTA

Non dimentichiamoci, poi, dei dispositivi Amazon che si possono trovare in sconto Black Friday 2025 al momento in cui scriviamo. Si tratta di prodotti che possono davvero elevare la comodità della nostra dimora, rendendo la casa più smart e moderna che mai.

Un esempio su tutti è sicuramente Ring, un Intercom audio che può essere attaccato e configurato in autonomia sul proprio citofono, rendendolo connesso e -quindi- garantendo la gestione anche da remoto. Si può rispondere e dialogare via audio, e aprire la porta anche se non si è in casa: perfetto per ricevere pacchi oppure per consentire l’accesso a ospiti o amici quando si è in ritardo o per eventuali emergenze.

Ring, Intercom Audio | Rendi il tuo citofono più intelligente | Audio in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te. Prezzo: da 64,99€ a 34,99€ su amazon.it

Se avete ancora una normale TV ma volete renderla smart, non dovete per forza acquistarne una nuova: può bastare un semplice accessorio Amazon. Uno dei più famosi dispositivi di sempre è il Fire Stick 4K Select, che permette di accedere a servizi in streaming e dirette televisiva gratis.

Amazon, Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) – Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis. Prezzo: da 54,99€ a 19,99€ su amazon.it

Per una casa più smart e connessa, tra i dispositivi Amazon da comprare durante il Black Friday tecnologia di quest’anno rimane ai primi posti l’Echo Show, un accessorio che integra Alexa, l’assistente digitale Amazon.

Echo, Show 8 (3ª generazione, modello 2023) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Bianco ghiaccio. Prezzo: da 169,99€ a 99,90€ su amazon.it

Infine, ma non certo per importanza, un prodotto hi-tech che non fa che migliorare, modello dopo modello, è sicuramente il Kindle. Nella sua versione Colorsoft integra anche i colori, per un’esperienza a 360°, come con un libro “vero”. Con gli sconti Amazon Black Friday tecnologia si risparmiano 90€!

Amazon, Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB. Prezzo: da 269€ a 179,99€ su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Piaciuto il post? Allora leggete anche:

1) BLACK FRIDAY AMAZON CAPELLI

2) PRODOTTI CASA BLACK FRIDAY AMAZON

3) REGALI DA COMPRARE DURANTE L’AMAZON BLACK FRIDAY

Via Tenor

Oggi abbiamo voluto portarvi alla scoperta delle migliori offerte Black Friday tecnologia su Amazon, ma non solo. E a voi, quale deal è piaciuto maggiormente? Ditecelo nei commenti sui social, un saluto dal TeamClio!