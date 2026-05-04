BORSE A TRACOLLA PRIMAVERA 2026: QUALE SCEGLIERE?

Scegliere solamente una delle tante borse a tracolla primavera 2026 è davvero un’ardua impresa. Ce ne sono di splendide, sia piccole che grandi. Alcune ci portano direttamente nel vivo dell’estate, mentre altre sono decisamente più urban. Non solo quelle in ecopelle, ci sono tante varianti disponibili in materiali belli e particolari. Non si tratta semplicemente di seguire una moda passeggera, ma di investire in un oggetto di design.

Credits: zara.com

Tutte noi, anche chi non lo ammette, abbiamo bisogno delle borse a tracolla primavera 2026, accessori indispensabili per le uscite quotidiane, che siano formali o casual. E ce ne sono molte adatte anche per le cerimonie. Non vorrete certo farvele scappare? Allora scopriamo insieme modelli, stili e brand delle più belle crossbody bags del momento: iniziamo!

BORSE A TRACOLLA MINIMAL CHIC

Dixie, busta tracolla. Prezzo: 69€ su dixiefashion.com





le tracolle sono essenziali per i propri look quotidiani

Con l’arrivo della stagione calda, sentiamo forte il desiderio di leggerezza e dinamismo. Le borse a tracolla primavera 2026 sono fondamentali nel guardaroba femminile. Quest’anno uniscono praticità a estetica raffinata.

I modelli piccoli, quasi scultorei, si impongono come veri e propri gioielli da indossare, dove la tracolla diventa una catena sottile o un laccetto in pelle pregiata. Queste mini bag sono concepite per custodire l’essenziale con estrema eleganza, privilegiando forme geometriche rigide e chiusure a scatto, che richiamano il design d’archivio.

Imperial, borsa con doppio manico e tracolla regolabile. Prezzo: 59,90€ su imperialfashion.com

Le varianti medie si confermano come la scelta prediletta per chi ricerca un equilibrio tra forma e funzione. La borsa a tracolla midi gioca su pellami morbidi, che si adattano al corpo, offrendo scomparti interni organizzati che permettono una gestione ottimale dello spazio senza appesantire la figura.

OVS, borsa tracolla verde con zip. Prezzo: 26,95€ su ovs.it

Per chi invece necessita di portare con sé il proprio mondo, le tracolle grandi si trasformano in sacche sofisticate. La struttura di queste ultime è volutamente destrutturata, permettendo al materiale di piegarsi naturalmente e di creare un effetto visivo di morbidezza assoluta.

OVS, borsa postina. Prezzo: 22,91€ su ovs.it

Zara, borsa in canvas personalizzabile. Prezzo: 29,95€ su zara.com

La tracolla regolabile diventa un elemento tecnico fondamentale, consentendo di distribuire il peso.

LE BORSE A TRACOLLA SONO UNA SCELTA MUST ANCHE DI SERA

La versatilità della moda primavera 2026 sta nella capacità di trasformare qualsiasi cosa a seconda dell’occasione d’uso.

Patrizia Pepe, borsa New Moon. Prezzo: 325€ su patriziapepe.com

Le tracolle da giorno puntano su una palette cromatica ispirata alla natura, con toni terrosi, sabbia e verde salvia, che si armonizzano perfettamente con i tessuti leggeri come il lino e il cotone.

La borsa da giorno a tracolla predilige finiture opache e dettagli funzionali, come tasche esterne a scomparsa e fibbie satinate che non riflettono eccessivamente la luce solare.

Zara, mini borsa con sfere in legno. Prezzo: 25,95€ su zara.com

le tracolle più piccole sono chic per la sera

Le versioni serali riducono le dimensioni ma aumentano l’intensità dei dettagli. Si ritorna a superfici laminate, pelli con lavorazione effetto coccodrillo o finiture lucide che catturano l’illuminazione artificiale dei contesti urbani.

Una tracolla elegante per la sera preferisce agganci invisibili o catene metalliche brunite, che conferiscono un tocco di nobiltà all’insieme.

SECCHIELLI BOHEMIEN

Piombo, borsa in vera pelle marrone con frange. Prezzo: 89,95€ su ovs.it

La tracolla a secchiello vive una nuova giovinezza, abbandonando le rigidità eccessive del passato, per accogliere linee più fluide e chiusure a coulisse che creano drappeggi naturali nel pellame.

Questa forma è ideale per chi cerca un look boho ma estremamente curato, perfetto per le passeggiate pomeridiane o per i weekend fuori porta.

BORSE DA CITTÁ VS TRACOLLE DA CERIMONIA

Imperial, borsa squadrata con tracolla. Prezzo: 64,90€ su imperialfashion.com

Di tutt’altra natura sono le borse da città, caratterizzate da una struttura rigorosa, spesso rettangolare o a trapezio, che comunica professionalità e ordine. La borsa a tracolla urban è pensata per resistere ai ritmi frenetici, con basi rinforzate e pellami trattati antigraffio, mantenendo un’estetica pulita.

Zara, borsa pochette oro. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Un capitolo a parte meritano i modelli da cerimonia. Le tracolle per eventi formali sono sottilissime, spesso removibili per trasformare l’accessorio in una pochette a mano, e presentano ricami tono su tono o applicazioni discrete.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) TUTTE LE GIACCHE DI JEANS PER LA PRIMAVERA 2026

2) COME ABBINARE JEANS E SCARPE

3) LE STAMPE DI TENDENZA PER LA PRIMAVERA

Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno di dirci la vostra, se vi piacciono le borse a tracolla, quali modelli e in quali occasioni le sfoggiate e che tipo di look adorate realizzare. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!