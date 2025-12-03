PERCHÉ SCEGLIERE UNA BOX REGALO?

La box regalo, tra tutte le opzioni, è una delle più gettonate per le coppie. Infatti, quando si vuole partire per un viaggio a due, spesso si viene disincentivati dai prezzi troppo alti. Fortunatamente, da qualche anno a questa parte, sono sempre più gli hotel e le attività che rientrano nel circuito delle cosiddette box regalo viaggi, delle vere e proprie gift box per partire in coppia risparmiando. Attenzione, però: le esperienze sono TOP, anche se il box regalo viaggio acquistato è più economico rispetto ai prezzi “standard”. I box viaggi da regalare sono, infatti, di alta qualità!

Credits: Foto di Adobe Stock | Ai-Pixel

Non solo per le festività, ma anche per celebrare qualunque occasione importante, come per esempio un anniversario, un compleanno, una laurea: da sfruttare in coppia, le box regalo sono il dono ideale per stupire il partner con un’esperienza lussuosa, rilassante e romantica risparmiando (ma non sulla qualità!). Vi aspettiamo qui sotto per parlarne insieme!

COSA SONO LE BOX REGALO?

Se ancora non sapete di cosa si tratta, ragazze e ragazzi, non temete perché fortunatamente è semplice spiegarvi tutto: le box regalo sono dei cofanetti regalo viaggi o esperienze, che vengono venduti da un intermediario che vi mette in contatto con hotel, ristoranti, centri benessere e organizzatori di esperienze -appunto-, sparsi per tutto il territorio nazionale (e non).

VIAGGI DA REGALARE CON LE BOX

Si tratta, quindi, di box viaggi regalo, cofanetti da regalare alla propria dolce metà per trascorrere insieme momenti indimenticabili, scegliendo fornitori di alto livello che vi sapranno donare ricordi indelebili e romantici.

Credits: Foto di Adobe Stock | lnsdes





LE BOX REGALO DI COPPIA SONO UN DONO GRADITO E GETTONATO

Si tratta, principalmente, di viaggi cofanetti regalo che consentono di pernottare almeno una notte, anche se ci sono versioni ancora più light ed economiche che possono accontentare davvero tutte le tasche: le scopriamo insieme qui sotto. Se avete in mente di donare pacchetti regalo viaggi​ e cercate idee per viaggi da regalare sarete super soddisfatti alla fine, promesso!

COFANETTI SMARTBOX​: IL DONO PERFETTO PER NATALE

Probabilmente è uno dei primi nomi a venire in mente quando si pensa ai cofanetti regalo di viaggi, vero? Parliamo, ovviamente dei cofanetti Smartbox, box regalo con viaggi ed esperienze veramente famosissime che possono far felici tutti, sia in termini di varietà di offerta, sia per quanto riguarda le fasce di prezzo, davvero variegate.

Smartbox, Cofanetto Regalo Fuga e Relax. Prezzo: 69,03€ su amazon.it

Per un weekend fuori porta, per esempio, ci sono diversi cofanetti viaggio Smartbox, come Fuga e Relax, che propone un pernottamento con colazione e un momento relax in uno degli oltre 205 hotel e agriturismi italiani.

Mille e una notte d’Incanto, invece, permette di scegliere la formula preferita, mixando il pernottamento con una o più colazioni, cene, percorsi relax e attività di svago.

Smartbox, Mille e Una Notte d’Incanto Cofanetto Regalo Coppia – 1 o 2 Notti con Colazione o 1 Notte con Colazione e Cena o percorso Relax per 2 Persone. Prezzo: 103,92€ su amazon.it

Addio Stress per Due Smartbox punta tutto sui momenti di relax, una box regalo di coppia molto gettonata visto anche il prezzo mini, considerando che si tratta di un’attività per due persone.

Smartbox, Cofanetto Regalo Addio Stress per Due. Prezzo: 39,90€ su amazon.it

Per chi ama le attività più particolari ci sono, comunque, moltissimi cofanetti regalo Smartbox ideali da donare per vivere unici momenti a due: se proprio non sapete quale scegliere potete acquistarne uno con diverse proposte tra centri benessere, sport, cene gourmet ed emozioni indimenticabili con attività adrenaliniche.

Smartbox, Cofanetto Regalo Coppia Originale. Prezzo: 79,90€ su amazon.it

COFANETTI BOSCOLO​: PER ESCLUSIVI VIAGGI IN ITALIA E NEL MONDO

Molto conosciuti, ma decisamente più lussuosi, sono di Boscolo: i cofanetti in questo caso si articolano su proposte diverse, più high level, come il pacchetto Total Wellness, dedicato al benessere nelle migliori SPA italiane ed europee con un soggiorno di due notti per due persone.

Boscolo, Gift Total Wellness Cofanetti Viaggio Regalo 2 Persone. Prezzo: 319€ su amazon.it

Altro cofanetto Boscolo veramente gettonato e apprezzato può essere donato per celebrare un’occasione speciale, visto il costo non indifferente: Hotel Insoliti, però, è una vera perla visto che consente di pernottare in castelli, case sull’albero o in eccezionali glamping.

Boscolo, Gift per Hotel Insoliti – Cofanetti Viaggio Regalo per 2 Persone. Prezzo: 319€ su amazon.it

Allo stesso prezzo è disponibile un’ambitissima box regalo di coppia tra i cofanetti Boscolo: Camere Con Vista è una vera e propria parentesi romantica che vi permetterà di soggiornare presso una camera chic e panoramica -ovviamente- sui più bei paesaggi in Italia.

Boscolo, Camere con Vista – Cofanetti Viaggio Regalo per 2 Persone in Italia. Prezzo: 319€ su amazon.it

E se non sapete dove cominciare per un bel soggiorno di coppia in una delle più famose città italiane, ragazze e ragazzi, ecco qui un cofanetto Boscolo viaggio molto utile: Gioielli d’Italia vi semplificherà la vita e farete un figurone.

Boscolo, Gift Gioielli d’Italia – Cofanetti Viaggio Regalo per 2 Persone 1 Notte in Hotel + Colazione Inclusa. Prezzo: 139€ su amazon.it

COFANETTI EMOZIONE3: OFFRI ESPERIENZE CHE LASCIANO IL SEGNO​

Altre box regalo che vi permettono di fare un dono gradito alla vostra dolce metà sono i cofanetti Emozione3: a prezzi super abbordabili, offrono un’ampia gamma di esperienze e soggiorni, per poter decidere in piena libertà quello che fa più al caso vostro.

Per chi desidera un po’ di privacy e relax, per esempio, c’è 3 Giorni Fuori dal Mondo che, come suggerisce, permette di fuggire dalla città per rigenerarsi a 360° nella natura.

Emozione3, Cofanetto regalo 3 giorni fuori dal mondo – Idea regalo per la coppia – Due notti con colazione in Italia per 2 persone. Prezzo: 119,90€ su amazon.it

Emozioni da Vivere, invece, consente di scegliere tra ben 6550 attività ed esperienze, tra degustazioni, benessere e svago: insomma non si può proprio dire che il partner non possa trovare quello che fa per lui o per lei!

Emozione3, Cofanetto regalo Emozioni da vivere – Idea regalo originale – Un’esperienza benessere, enogastronomica o di svago per 2. Prezzo: 37,51€ su amazon.it

LE BOX REGALO OFFRONO ESPERIENZE TOP A UN PREZZO PIÙ BASSO DI QUELLO DI MERCATO

Per una box regalo low cost ma comunque valida e molto apprezzata, vi consigliamo di dare uno sguardo a Emozioni Uniche Per 2, il cofanetto Emozioni3 che vi farà scegliere tra ben 5900 esperienze e degustazioni gourmet a un prezzo unico (meno di 30€).

Emozione3, Cofanetto regalo Emozioni uniche per 2. Prezzo: 29,90€ su amazon.it

COFANETTI WONDERBOX “BUON NATALE” 2025

Quest’anno i cofanetti Wonderbox si sono quadruplicati… ebbene sì, in occasione delle festività, possiamo trovare, infatti, diverse proposte a tema. Tutte si chiamano Wonderbox Buon Natale, ma si declinano su offerte differenti e un range di prezzo da basso a medio.

Wonderbox, Cofanetti Regalo – Buon Natale – Emozione. Prezzo: 24,90€ su amazon.it

Il cofanetto Emozione consente di scegliere tra ben 2000 attività di coppia, dalle degustazioni al benessere, passando anche per momenti di svago e divertimento.

Incanto, invece, aumenta la possibilità di scelta (e anche il prezzo) visto che permette di optare anche per un soggiorno con pernottamento e colazione, momenti di sport, tempo libero, bessere deluxe e cene.

Wonderbox, Cofanetti Regalo – Buon Natale – Incanto. Prezzo: 55,99€ su amazon.it

Magia e Sogno sono, tra i cofanetti Wonderbox, le box regalo dal prezzo più simile, anche se consentono di acquistare diversi tipi di esperienze. Si va dalle cene ai soggiorni, dagli sport adrenalinici ai viaggi culinari. Ce n’è per tutti i gusti!

Wonderbox, Cofanetti Regalo – Buon Natale – Magia. Prezzo: 49,90€ su amazon.it

Wonderbox, Cofanetti Regalo – Buon Natale – Sogno. Prezzo: 99,90€ su amazon.it

OFFRI ESPERIENZE REGALO​ CHE LASCIANO IL SEGNO

Non si fermano quei le box regalo di coppia per costruire insieme ricordi indimenticabili: le esperienze regalo che si possono trovare all’interno dei cofanetti sono davvero moltissime!

Spaziano dalle cene gourmet, agli aperitivi in cima a un rooftop, a giornate interamente dedicate a massaggi e SPA: trovate la vostra esperienza regalo tra quelle che vi proponiamo qui sotto!

Emozione3, Cofanetto regalo Cinema per 2 – Idea regalo per la coppia – Un ingresso al cinema per 2 persone. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

Smartbox, Cofanetto Regalo Peccati di Gola – Idea Regalo Gourmet – 1 Esperienza enogastronomica per 2 Persone. Prezzo: 29,90€ su amazon.it

Boscolo, Gift Excellent Day Spa. Prezzo: 149€ su amazon.it

Ragazze e ragazzi anche per oggi è tutto! E voi, pensate che acquisterete una delle box regalo per la vostra dolce metà? Quale, tra quelle proposte, potrebbe piacervi maggiormente? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!